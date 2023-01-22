BÜLENT ERANDAÇ
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Haydutlar iş başında
Küstahça, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırdı.
Türkiye'den anında cevabını aldı: Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı.
Rubin DAHA DA KARANLIK biri. Utanmaz, küstah bir etki ajanı.
Türkiye'nin SİHA'larına karşı ABD yönetimini tedbir almaya çağırıyor.
Üretici firmalara da yaptırım talebinde bulunuyor. Rubin'e sesleniyoruz. ÇEK EŞEĞİNİ BAŞKA ÜLKELERE...
"İki Karanlık" canlı organizmadan sonra bu kez The Economist ortaya çıktı. Dünyanın 300 yıldır kanını emen küresel bir ailenin sözcüsü İngiliz The Economist, seçim öncesi yine kirli propagandaya başlayan bir başlıkla çıktı. Yine algı operasyonu çekmeye kalktı. Yeni Dünya Düzeni'ni kurgulama amacıyla attığı başlıklarla tanınan The Economist'in bu hafta yayınladığı başlık ve ifadeler, skandal, yalan, iftiralar içeriyor. Muhalefete sufleler veren The Economist, cibilliyetini gösterdi. The Economist 2017 yılında da Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için yapılan anayasa referandumu sürecinde de benzer yalan, iftira, skandal yazılara imza atmıştı. The Economist'in arkasındaki ağababalarına bir daha sesleniyoruz:
BAŞARAMAYACAKSINIZ.
The Economist, 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın tekrar kazanacağı korkusu sarmıştır.
Her zaman yaptıkları gibi, siyasal mühendisliğe tekrar soyunmuşlardır.
Attıkları skandal başlık ve analizler ile Aziz Türk Milleti'ni yanıltmanın sefilliğinden medet umduklarını göstermektedirler.
Bilindiği gibi, Küresel Çete'nin sözcüsü dezenformasyon ve küstah propaganda elemanları ile tanınmaktadır...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Sayın Fahrettin Altun'un tam bir isabetle belirttiği gibi 'Yine başlamışlar ve entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürmüşlerdir, The Economist'in küstahlığı sınır tanımaz.
Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan son yayınları, provokatif görsellerle süslenmiş, okuyuculara ucuz propagandaya dayalı sahte bir gazeteciliktir.
Küresel çete'nin sinsi planlarının algı oğerasyonunda kullanılmasıdır.
Economist'teki sözde gazeteciler ve editörler, belli ki girdiği her seçimi kazanmış ve demokratik yollarla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Aziz Milletimiz tarafından sevilmesinden, tekrar Cumhurbaşkanı olmasından son derece korkmaktadır.
Ağabalalarının uykuları kaçmaktadır.
SONUÇ: Küresel çete'nin sözcüsü The Economist'e bir daha sesleniyoruz. Ne yaparsanız yapın, içerdeki kirli ortaklarınızla da gelseniz başaramayacaksınız.
Aziz Milletimizin Büyük Türkiye, Bağımsız Türkiye yürüyüşünü YİNE DURDURAMAYACAKSINIZ.
Aziz Milletimiz 14 Mayıs 2023 seçimlerinde bir daha Türkiye'yi kuşatanları, beşinci kollarını tarihin eski sayfalarına gönderecektir...
Küresel Çete'nin sözcüsü THE ECONOMİST'İN HAZİN DURUMUNU GÖRMEYE AZ KALDI.
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