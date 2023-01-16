Babacan kime mesaj veriyor!

DİL uzatmak ne demek?

Herhangi bir konu hakkında ya da herhangi bir kişi hakkında olumsuz hatta kötü bir söz söyleme olarak ifade ediliyor. Bir konuyu kötülemek amacı ile söylenen söz bu deyimi ifade etmek için kullanılıyor.

Halkımız arasında da ileri geri konuşanlara, ekmek yediği yerlere kötü laflar edenlere "dili uzadı" derler.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin savunma sanayinde teknolojik istiklaline yönelik hamleler yapan, savunma sanayinde denklemleri değiştiren SİHA-KIZIL ELMA'ları üreten Selçuk Bayraktar'a dil uzattı. Babacan'ın SİHA-KIZIL ELMA'YI üreten Selçuk Bayraktar'a dil uzatması büyük rahatsızlık yaratırken, şiddetle eleştiriliyor. Ali Babacan'ın, dünyada konuşulan, yabancıların bile takdir ettiği, üzerine şarkılar bestelendiği SİHA'yı imal eden Selçuk Bayraktar'a dil uzatmasının arka planını derinlikli düşünmeliyiz.

Dil uzatmanın psikolojik taraflarını doktorlarımıza bırakıp, politik ve jeopolitik yönüne bakmak istiyorum.

BABACAN'ın geçen haftalarda ikici ana dilden, ANAYASA'DAN TÜRKLÜĞÜ ÇIKARMAYA yönelik akla ziyan, çok tehlikeli sularda yüzmeye kalktığını unutmayalım. Nitekim HDP-PKK'ya şirin görünme laflarından sonra Bayraktar'a saldırması tesadüf değildir! Ali Babacan, Başkan Erdoğan sayesinde Dışişleri Bakanı gibi kritik görevlere gelebilme şansı bulmuştu.

Halim selim bir insan görünümü vardı! AK Parti'den ayrıldıktan sonra parti kurmuş, konuşmalar yapıyordu.

Ahmet Davutoğlu ile birlikte neden parti kuramamaları da merak edilmişti. Çıktığı TV programlarında çekingen, alttan alan bir profil çiziyordu! Ne zaman CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTILI MASA'ya eklemlendi, değişmeye başladı. Kendini dev aynasında görüyordu.

Son iki aydır ve özellikle 2022 yılının son aylarında Babacan'ın siyasi şovları, yalan üzerine kurduğu provokatif siyasi dili, sorgulama kapısını açtı.

Ali Babacan'ın, Türkiye'ye; siyasi darbeler kadar ağır maliyet getiren, ekonomik saldırıları yürüten küresel çevrelerle bağlantıları, "yerli" olmayan tavırlarına yönelik İDDİALAR, TARTIŞILDI VE HALEN TARTIŞILIYOR.

Tartışmalar sürerken Babacan'ın milli savunma sanayimizin markası Selçuk Bayraktar'a saldırması elbette çok rahatsızlık yarattı. Babacan hangi ülkelere mesaj vermektedir?

Hangi küresel sirketlere mesaj vermektedir?

Bilindiği gibi Derin Amerika-CIA aparatı PKK paçavraları MİLLİ SİHA'LARLA birer birer Anadolu topraklarından temizlendi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ve isimleri malum CHP milletvekilleri de çok rahatsızdı. PKK Türkiye içinde toprağa gömüldü.

CIA aparatı PKK-YPGSDG, Suriye'yi bölmeye çalışıyor. Kahraman Türk Ordusu, SİHA'larla Irak'ta da, Suriye'de hepsini paramparça ediyor, bundan rahatsız olmasınlar?

SONUÇ: Aziz Milletimiz'in duygu ve düşüncelerini çok rahatsız edecek bir durum da şudur!

Hep beraber düşünelim.

Yeni Dünya Düzeni'nde Bağımsız Türkiye'nin teknolojik başarılarına imza atan BAYRAKTAR'A dil uzatan bir siyasetçinin, milli ve yerli savunma sanayine kara gözlükle bakan bir siyasetçinin etkili konumda bulunması ne manaya gelir? BAŞKA SORUM YOK.