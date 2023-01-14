Paramparça

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Derin Amerika'nın etkili enstrümanları GERMAN MARSHALL FUND ve IMF'nin yönlendirmesi ile Daron Acemoğlu ve Jeremy Rifkin'i para karşılığında ekibine aldı. Bu karardan iki hafta sonra Rifkin'le buluşmak üzere Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu, SARAÇHANE TİYATROSU olunca aynı gün apar topar İstanbul'a döndü. Kılıçdaroğlu, Rifkin'le yeniden buluşmak üzere Şubat ayının ilk haftasında yeniden Almanya'ya gidecek. Rifkin'le Almanya'da 14 ŞUBAT'TA BULUŞSUNLAR ANLAMLI OLUR. Yanlış anlaşılmasın, Kılıçdaroğlu'nun yabancıları çok sevdiği, gözünü Washington, Londra, Berlin'den ayırmadığı için, bu tarihi siyasi bir teklif olarak dile getiriyorum. Bir uyarıda daha bulunursam affola. Aman Kemal Bey, Almanya'da fazla kalmayın. Bu sefer de Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener, partinizi elinizden almak için bir başka operasyon yapabilir mi Bu yazıyı yazarken, Arabesk müziğinin babası merhum Müslüm Gürses'in "Paramparça" şarkısını dinlerken aklıma ALTILI ARTI HDP MASASI geliyor. Çünkü şarkı aynen CHP'yi anlatıyor: Saatim yok, tam olarak bilemem... Nasıl oluyor vakit bir türlü geçmezken... Günler hayatlar geçiyor... Kayıp bir bavul gibiyim havaalanında... Kelimeler büyüyor ağzımdan, bildiğim tüm hayatlar, paramparça paramparça..."

Seçimlere 5 ay kala, ALTILI MASA'nın büyük, orta ve yavru partilerinin liderleri birbirini yiyor. Kılıçdaroğlu-Akşener'le, Davutoğlu-Akşener'le, Ali Babacan TÜRKLÜĞE İHANET manasındaki çıkışlarıyla herkesle kavga içinde. Her kafadan bir ses çıkıyor. Terör suçundan cezaevinde yatan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Altılı Masa'ya ayar veriyor. Liderleri birbirini yiyor, ikinci adamları BAKANLIK-MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI-ADAMLARINI GÖREVE getirme listeleri hazırlıyor. Davutoğlu, seçime beş ay kala, şimdiden seçtirecekleri Cumhurbaşkanını tehdit ediyor: Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve Meclis desteğini kaybeder, erken seçime gidilir."

Davutoğlu TV'lerde hızını alamıyor. Bakanlık dağılımına giriyor. "Herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alacak. Onun dışında ne kadar milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak" diyor. Kılıçdaroğlu ve yavrularının derdi bakanlık paylaşımı. Daha seçim kazanmadan paylaşım derdine düştüler. Milletin derdiyle bir işleri yok. 5 ay sonra yapılacak seçimlerde Aziz Milletimiz önüne CUMHURBAŞKANI ADAYI çıkarmaya uğraşıyorlar. Olmuyor. Bir yıldır resmi olarak 10 görünen onlarca görünmeyen toplantı yaptılar, aralarından birini seçemediler. Aşağı koyuyorlar olmuyor, yukarı koyuyorlar tutmuyor. HER YERE BAKAN, HERKESE YAKIN BİR İSMİ bulacaklar mı bakalım? HDP artı ALTILI MASA'yı CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulayan Derin Amerika'nın beyinlerı de böyle giderse, yeni bir "Ekmeleddin" talimatı verecek. Fransa'da olduğu gibi BİR TÜRK MACRON aranıyor. Var mı acaba? İşin tuhaf ve garabet durumu şu. YENİ EKMELİDDİN gelse de, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, CUMHURBAŞKANI ADAYI'nı KUKLA yapacaklarını açıkça söylüyor.

SONUÇ: Türkiyemiz, Derin Amerika-Avrupa tezgahlarıyla kuşatılmış. Her tarafımız karışık. Ukrayna savaşı genişleme riski taşıyor, Irak, Suriye berbat. Adalar Denizi'nde (EGE) Yunanistan tetikçilik yapıyor. Rumlar pusuda, İsveç'te, Avrupa'da alçakça saldırılar oluyor. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının umurunda değil. Bu MASA'dan Türkiye'ye hayır gelmez. AZİZ MİLLETİMİZ, WASHİNGTON'DAN, LONDRA'DAN, BERLİN'DEN emir alanları sevmez. Yeni MANDACILARA tarihi tokatlardan birini daha atmaya 5 ay kaldı. ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR..