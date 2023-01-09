Kılıçdaroğlu ile Babacan’ın HDP sevgisi

ALTILI Masa, 'Cumhurbaşkanı Adayını' hala belirleme sıkıntısı yaşarken, HDP-PKK Eşbaşkanı Pervin Buldan'ın "HDP KENDİ ADAYIYLA SEÇİME

GİRECEK"çıkışı siyaset gündemini hareketlendirdi.

Buldan'ın ALTILI MASA ile PAZARLIK payını yükseltme amaçlı açıklamasının ardından Edirne Cezaevi'nde terörden tutuklu bulunan HDP-PKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan GAZ VEREN bir paylaşım geldi: ''Vebal muhalefette, sorumluluk muhalefette. Çözüm de muhalefette. Yürü HDP!" EVET. ALTILI MASA, HDP-PKK'nın elinde oyuncağa döndü. Cezaevinden Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ayar verip duruyor.

HDP-PKK ALTILI MASA'YI KÖŞEYE SIKIŞTIRDI.

Buldan,her ne kadar "HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir"dese de "ZAMANI GELDİĞİNDE MÜZAKERE EDEBİLİRİZ" sözleriyle bir son dakika hamlesine de açık kapı bırakarak, CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU ve yavrularıyla pazarlık yapacaklarını ilan etti. Peki. HDP-PKK, yeni tavizler isterken ALTILI MASA ne yapıyor? KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE ALİ BABACAN, HDP-PKK aşklarını göstermek için adeta bir REKABET içindeler. Kılıçdaroğlu, aylardır adaylığını desteklemesi için HDP-PKK ile yakın temastaydı.

Bu kervana son haftalarda ALİ BABACAN da katıldı. Deva- Babacan, "Anayasamızın içinde TÜRK kelimesi bulunan 66. maddesini DEĞİŞTİRMEK istiyoruz. Anadilde eğitim yollarını açacağız" derken HDP-PKK'yı Kemal Bey'den daha çok sevdiğini gösterme çabasında! Tavizleri yavaş yavaş verme yarışına girişmiş durumdalar. Ne yazık ki Türkiye'nin SİNİR UÇLARIYLA oynuyorlar. ALTILI MASA'NIN Meral Akşener ise yutkunmaktan başka bir şey yapmıyor. ALTILI MASA'NIN HDP-PKK'nın oyuncağı haline gelmesi tesadüf değildir. Hatırlayalım.

2019 YILINDA CHP-İP-HDP-SP'nin GİZLİ ANAYASA hazırladıkları tartışılmıştı.

Anayasa Mahkemesi'ndeki HDPPKK'nın kapatılması davası önümüzdeki SALI GÜNÜNDE önemli bir kavşakta olacak.

Kapatma davasında Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü olarak iddianamesini açıklayacak.

AYM, Başsavcıyı dinledikten sonra HDP, bir ay sonra AYM önünde sözlü savunmasını yapacak.

Bu akış bizi 10 Şubat gibi bir tarihe götürebilir.Ardından AYM raportörü raporunu kaleme alacak ve mahkeme heyetine sunacak.

Muhtemelen AYM heyeti nisan ayında raportörün raporunu inceleyip son kararını verecek.

SONUÇ: Son siyasi gelişmelerin arka planına bakınca, KEMAL KILIÇDAROĞLU ve ALİ BABACAN'IN ayrı ayrı HDP-PKK oylarına ve muhtemel milletvekili adaylarına şimdiden yöneldikleri gözleniyor. Babacan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerini ve Anayasa'nın DEĞİŞMEZ VE DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ ilk üç maddesini sarsacak adımları fütursuzca atma hayali görüyor.

Kılıçdaroğlu ve Babacan, avizleri yavaş yavaş verme yarışına girişmiş durumdalar. YAZIK.

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