Büyük lider

BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN'ın titizlikle yürüttüğü KKTC'nin tanınması yolundakı mekik diplomasisi çok ses getirecek.

Türk Devletleri Teşkilatı ile KKTC'nin daha derinlikli ilişkileri ve başta AZERBAYCAN, Pakistan, KATAR, Gambiya ve diğer Afrika ülkelerinin KKTC'yi tanıma sürecine yönelik diplomasi, Başkan Erdoğan tarafından tüm hızıyla sürdürülüyor.

Evet. Türkiye'nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması stratejisi adım adım gelişiyor. En son Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan cumhurbaşkanları Semerkant'ta buluştu. Semerkant Bildirisi ve ardından Türkmenistan Zirveleri son derece önemli iki parametreyi içeriyor.

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletler Birliği'ne gözlemci üye olarak kabul edildi. Bu gelişmeyi Başkan Erdoğan'ın, 2022 yılı Eylül ayında Birleşmiş Milletler zirvesinde dünyaya seslenerek, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını talep etmesinin saptadığı bir gerçektir.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilâtı'na kendi adıyla gözlemci üye kabul edilmesinin hemen ardından Türkiye'nin askeri ve siyasi ilişkileri kuvvetli Afrika ülkesi Gambiya Devlet Başkan Yard. Badara Alieu Joof, Lefkoşa'ya giderek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüştü. ARKASI GELECEK. Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü ASYA AÇILIMI YENİ DÜNYA dengelerinde Türkiye'nin konumunu tahkim eden jeopolitik hamlelere konu oluyor.

Nitekim, ASYA AÇILIMI merkezinde yer alan 5OO milyonluk nüfusa sahip üyesi bulunan Türk Devletleri Teşkilatı, askerî ve siyasi açıdan büyük güç olarak 21'inci yüzyılın küresel aktörü olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Başkan Erdoğan'ın, 12 Kasım 2021'de İstanbul zirvesinde Türk Devletler Konseyi isminın "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmesinde büyük başarı göstermesi bir dönüm noktası oldu.

İstanbul Zirvesi'nde imzalanan;

STRATEJİK2040 vizyon belgesi sayesinde ilk kez kapsamlı stratejik bir belge ile ortak hareket etme kararlılığını ortaya koydu. Bugün artık, 2022-2026 Stratejik Yol Haritası'na uygun temaslar, zirveler gerçekleşiyor ve stratejik kararlar alınıyor.

2) Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan- Zengezur koridorundan direkt Türkiye'ye ulaştırılması anlaşması imzalandı. Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin Ermeni işgalinden kurtardığı KARABAĞ- ZENGEZUR KORİDORU yeni yüzyılın nefes borularından birisi oluyor. Azerbaycan'ı TÜRKİYE'ye direkt bağlayan Zengezur Koridoru, ÜLKEMİZİ KİLİT ÜLKE pozisyonuna getiriyor. Bu koridorun bir başka ismi de ASYA-AVRUPA arasındaki ORTA KORİDOR'dur.

Kuzey ve Güney koridorları, mesafesi, alt yapı eksikliği ve barındırdığı güvenlik riskleri bakımından çok tercih edilen bir rota olmaktan çıkmaya başlarken, dünyanın en büyük ekonomisi durumuna girmekte olan Çin için de en önemli hayatı yolların başında gelmektedir. Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlayan ZENGEZUR mesafe açısından en avantajlı rota olarak ön plana çıkıyor. Orta Koridor kullanıldığında DÜNYA TİCARETİ'nde 7 bin kilometrelik bir yol kısalmış oluyor ve Çin'den trenle yola çıkan bir yük yaklaşık 12 günde Türkiye'den geçerek Avrupa'ya varıyor.

SONUÇ: BÜYÜK LİDERLER BÜYÜK DÜŞÜNÜR. BAŞKAN ERDOĞAN DA BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR. Başkan Erdoğan'ın gecesini-gündüzünü vererek gerçekleştirdiği, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüp Geçidi, İstanbul Havalimanı ve Çanakkale Boğazı Köprüsü, Çandarlı Limanı, Edirne-Kars hızlı tren hattı gibi yatırımlarla Orta Koridor'un alt yapısının tamamlanmış olmasının büyük bir öngörünün eseri olduğu asla unutulmamalıdır.