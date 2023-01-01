Türkiye Yüzyılı

BAŞKAN Erdoğan liderliğinde TÜRKİYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜ başladı. HEDEF BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE. Derin Amerika ve tetikçisi Yunanistan'ın son tezgahı GİRİT.

Yunanistan'ın Girit'in güney ve batısında 12 mil tezgahları çok çok önemli. İlkini İyon Denizi'nde (İtalya-Yunanistan arası) yaptılar. Girit tezgahı ikinci senaryoları.

Üçüncü senaryoları EGE.

YAPABİLİRLER Mİ? ASLA. TÜRKİYE KARARLI: CASUS BELLİ. 9 Eylül'ü hatırlatırız. "Değil 12, Ege'de 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz.

TBMM'nin 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkanıza aldıklarınıza güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşmayın. Maceraya atılmayın. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" Ukrayna Savaşı başladığından bu yana Derin Amerika, Yunanistan'ı garnizon devlete çevirdi. Başta Dedeağaç olmak üzere 12 ASKERİ ÜS kuruldu, genişletildi. Yunanistan'ı ve Kıbrıs Rumları'na tetikçilik yaptıran DERİN AMERİKA belli ki Ukrayna Savaşı bağlamında, Doğu Akdeniz ve Ege jeopolitik dalgalarını azgınlaştırırken, TÜRKİYE'yi KUŞATIYOR. TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ DURUŞU'NU HAZMEDEMİYOR.

Artık net ve açık ortaya çıktı, 2023 Seçimleri yeni küresel (Sömürge) sistemini kurmaya çalışan Derin ABD ile Bağımsız Türk Devleti-Başkan Recep Erdoğan arasında yaşanmaktadır.

Bu gerçeğin İŞARET FİŞEKLERİNİ 2020 yılında Gölge CIA olarak bilinen Rand Corp. raporunda görmüştük.

RAND-2020 raporuna göre Türkiye'nin geleceği için dört farklı hedef içinde yer alan 2'ici madde çok dikkat çekiciydi.

Öngörü 2 – "Erdoğan out": Muhalif bir lider veya muhalif bir koalisyon 2023'te Başkan Erdoğan'ı yenmeyi başarır ve 2017'de yapılan anayasa değişiklikleri geri alınırsa, Türkiye yüzünü daha çok Batı'ya çevirdiği bir dış politika ve güvenlik politikasına geri dönebilir." 2020 yılında gölge CIA, Başkan Erdoğan'ı 2023'te devirmeyi planlarken, Küresel Çete'nin Başkan seçtirdiği (henüz göreve başlamadan) Biden demişti ki, "Türkiye'de Erdoğan'ı seçimle devirip muhalefet dostlarımızı iktidara getireceğiz." EVET. Bugün yaşanan iç ve dış olaylar, o günden bu güne Gölge CIA Rand raporundaki derin plan ikinci madde çerçevesinde yürütülüyor.

Altı artı HDP masasını Gölge CIA RAND kurmuş, 2017'de halk oyuyla yapılan anayasa değişikliklerini geri alacaklarmış. Hayal görüyorlar.

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları Washington'a, Londra'ya, Berlin'e bakarak yürüyorlar.

Dikkat ediniz. Altılı toplantılar sonunda açıklanan tüm metinlerde "NATO'ya bağlıyız. Batı'nın yanındayız" notları eksik olmuyor. Türkiye'nin güvenlik politikalarını değiştireceklermiş.

Talimatı almış, Altılı Masa, Türk Ordusu'nu Irak'tan, Suriye'den çekecekler. Doğu Akdeniz'e ABD'nin tetikçisi Yunanistan'ı sokacaklar.

Lozan Anlaşması'na aykırı Yunanistan tarafından silahlandırılmış Ege adalarına ses çıkarmayacaklar. Libya'ya, Azerbaycan'a şaşı bakacaklar. NATO ne derse onu yapacaklar. Ukrayna'nın yanında olacaklar, silah gönderecekler.

Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılacaklar.

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun IMF AŞKI da gözlerden kaçmasın.

Amerika'da GERMAN MARSHALL FUND ile buluşmasını, yani Doların arkasındaki ROCKEFELLER AİLESİ'NİN tetikçisi SOROS'un karargahına götürülmesinin ardında GÖLGE CIA RAND vardır.

SONUÇ: RAND sıradan bir kuruluş değil. CIA'NİN GÖLGESİ. Doğrudan Pentagon- Amerikan savunma bakanlığına çalışıyor. 15 Temmuz 2016'da aparatları FETÖ ile darbeyi denediler. Şimdi CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında altı artı HDP masasını kurguladılar. Muhalefet partileri Erdoğan'ı 2023'te yıkacaklarını hayal ediyor. BÜYÜK TÜRK Şairi, yazar ve düşünürü rahmetli Sezai Karakoç, Ey Sevgili şiirinde ne demişti?

"Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır. Göklerden gelen bir karar vardır." NOKTA