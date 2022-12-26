100 yıldır hep bir ağızdan söylüyoruz. Söyleyeceğiz.
''Çırpınırdın Karadeniz. Bakıp Türk'ün bayrağına. Sırmalar sarsam koluna.
İnciler dizsem yoluna. Fırtınalar dursun yana. Yol ver Türk'ün bayrağına. Kafkaslar'dan aşacağız.
Türklüğe şan katacağız. Türk'ün şanlı bayrağını..."Karadeniz'den, Akdeniz'den güzel haberler geliyor.
Karadeniz coştu. Başkan Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya sahasına yakın alanda "Çaycuma 1" arama kuyusunda keşfettiği yeni doğalgaz müjdesini açıklayacak. Yüzyıl önce Türkiyemizi cetvellerle çizdikleri IRAK-SURİYE haritalarıyla petrolden mahrum bırakan emperyalistlerin suratlarına bir kez daha tokat atacak.
Bugün bir başka gün.
Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük ilk keşif oldu. Ardından ikinci kuyudan 110 milyar metreküplük bir gaz keşfi geldi. Son müjde ÇAYCUMA-1 kuyusundan en az 300 milyar metreküplük müjdeyi Başkan Erdoğan açıklayacak.
Berat Albayrak'ın enerji bakanlığı döneminde "Milli Enerji" mottosuyla satın alınan sismik ve sondaj gemileri Karadeniz'de Akdeniz'de tarih yazıyor.
Başkan Erdoğan, Karadeniz'den ilk doğalgaz mesajı verirken bu gerçeği açıklamıştı: "Biz göreve geldiğimizde Türkiye'de ne sismik araştırma gemisi ne de sondaj gemisi vardı. Berat Bey'in enerji bakanlığı döneminde ilk sismik ve sondaj gemilerinin alımı yapıldı. Arka arkaya dördüncü sondaj gemileri alındı. Bu gemiler son teknoloji ile donatılmış yaşlı olmayan gemiler, çalışıyor.'' Fatih sondaj gemisinin 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'de Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfini yapmasının ardından projede çalışmalar hızla sürdürüldü. Yapılan sondaj çalışmaları ile önce Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküplük gaz keşfedildi. Daha sonra Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük gaz keşfedilmişti. Toplam keşif rakamı böylece 540 milyar metreküpe çıktı.
Sakarya gaz sahasında yapılan tespitlerle toplam gaz miktarının 800 milyar metreküpe kadar çıkabileceği belirlenmişti.
Başkan Erdoğan'ın gece-gündüz bızzat ılgılendığı karadenız gaz sahasından çıkarılacak milli doğalgazı karaya taşıyacak boru hatları döşendi.
KARADENİZ GAZI, 2023'ün ilk üç ayı içinde Aziz Milletimizin evlerine ulaştırılacak. Sondaj gemileriz Kanuni ve Yavuz Karadeniz'de eş zamanlı çalışıyor. İlk etapta 10 kuyu açacaklar.
Sahanın tam üretime geçmesiyle günlük 40 milyon metreküplük gazı sisteme verilecek. Karadeniz coşar da Akdeniz coşmaz mı? Abdülhamit Han Sondaj Gemisi Anamur ile Kıbrıs arasındaki sahada 12 bin metreye kadar sondaj yapıyor. 2023 yılında Doğu Akdeniz müjdeleri verilecek işaretler var.
SONUÇ: 'Çırpınırdın Karadeniz' şiirinin yazılış ve besteleniş hikayesi, Türkiye ve Azerbaycan KARDEŞLİĞİ'ni gözler önüne seriyor. 1914'te Osmanlı askerlerinin Nuri Paşa'nın kumandasında Osmanlı askerlerinin Azerbaycan Türklerini, Ermeni ve Rus soykırımından kurtarmak için yaptığı fedakârlığa atfen Gence'de bestelendi. KARADENİZ VE AKDENİZ, BAKIP TÜRK BAYRAĞINA ÇIRPINIYOR. KARADENİZ VE AKDENİZ BEREKETİ BÜYÜK TÜRKİYE'NİN DAMARLARINA AKIYOR.
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Denizler dolusu müjde
100 yıldır hep bir ağızdan söylüyoruz. Söyleyeceğiz.
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