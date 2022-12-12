Avrasya’daki Türk enerjisi

TÜRKİYE, Avrasya'nın göbeğinde, enerji yollarının kesiştiği yerde ve İpek Yolu'nun üzerinde... Bu konumda Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Avrasya'nın kalpgahında tarihi adımlar atıyor. KIBRIS MAGOSA'da TÜRK DENİZ ÜSSÜ KURULUYOR. DOĞU AKDENiZ'İN EJDERHASI PİRİ REİS DENiZALTISI GELİYOR VE ENERJİ MERKEZİ olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. EVET. Avrupa'nın ve yakın coğrafyamızın kaderini çok yakından ilgilendiren 5 JEOPOLİTİK-JEOEKONOMİK ENERJİ PROJESİ'nin merkezinde Başkan Erdoğan yer alıyor. İNŞALLAH, AZİZ MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE 2023-2028 SÜRECİNDE DE DOĞALGAZ VANALARI ERDOĞAN'IN ELİNDE OLACAK. Türkiye'nin merkezinde yer alacağı hepsi birer dev 5 jeoekonomik ENERJİ PROJESİ'ni analiz edelim.

1) Başkan Erdoğan ile Putin'in öngörüleri doğrultusunda RUSYA'nın enerji merkez üssü konumuna Türkiye geliyor.

2) Doğu Akdeniz'deki Mısır ve İsrail doğalgazının denizaltından CEYHAN-TÜRKİYE üzerinden geçiş planı yeniden devreye giriyor.

3) Mısır gazını Ürdün, Lübnan ve Suriye üzerinden Türkiye'ye ulaştıracak YENİ Arap Doğalgaz Boru Hattı Projesi planlanıyor.

4) ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ'NİN Kıbrıs açıklarında bulmaya çok yakın olduğu doğalgaz rezervlerinin Türkiye-Avrupa Doğalgaz hatlarına bağlantısı planlanıyor.

5) Türkmenistan doğalgazı AZERBAYCAN-TÜRKİYE TRANS AVRASYA Doğalgaz Hattı ile birleştirilecek.

Başkan Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın İSRAİL-MISIRSURİYE İLE normalleşme HAMLELERİNİN yeni dünya kurgulamalarında anlam ve önemi çok büyük... Erdoğan'ın Katar'da gerçekleştirdiği SİSİ görüşmesi 'FUTBOL DİPLOMASİSİNİN BAŞARISI' olarak tarihe yazılacak anlam içeriyor.

Nihayetinde, DOĞU AKDENİZ - ORTADOĞU DENKLEMLERİNİ

DEĞİŞTİRECEK parametreler içeriyor. Bu hamle Derin Amerika'nın ve Avrupa'nın tetikçiliğini yapan Yunanistan'ı kalbinden vururken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Mısır ve Doğu Akdeniz derin planlarını bozdu. Türkiye ile Mısır ve İsrail, ortak menfaatleri açısından yakın gelecekte masaya oturarak Doğu Akdeniz ve doğalgaz denklemlerini değiştirecek zemini inşa etmeye hazırlanırken, derin Amerika'nın kıvrandığı haberleri geliyor.

PKK-PYD terör örgütünün varlığı Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmeye devam ediyor.

ABD terör örgütü PKK'ya işgal ettirdiği alanları koruma peşinde.

Özellikle Rakka ve Deyrizor hattında. Washington'un kabus görmesine neden olan senaryo şu:

Eğer Ankara ile Şam anlaşırsa, sadece belli bölgeler değil, bu iki bölgeye uzanan bütün PKKPYD terör örgütü yuvalanmaları imha edilecek. Örgüt imha olunca da ABD'nin Suriye'deki varlığı tartışmalı hale gelecek! Bu nedenle, kapalı kapılar ardında Amerika'nın Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normalleşmesini takozladığı belirtiliyor.

SONUÇ: TÜRKİYE, İSRAILMISIR- SURİYE ile ilişkilerini NORMALLEŞTİREREK, DOĞU AKDENİZ VE ORTADOĞU DENKLEMLERİNİ KURUYOR.