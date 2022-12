IMF treni

İSTANBUL'DAN Kemal Kılıçdaroğlu'nın bindiği IMF TRENİ GEÇTİ. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'nın ve Avrupa'nın adamı olduğunu, IMF PROGRAMLARI ile siyaset yapmakta olduğunu DEŞİFRE etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" mottosuna rakip olarak planlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonundan Emperyalist Batı'yı yönlendiren IMF TRENİ çıktı. Küreselci Amerika'nın yaklaşımlarını benimseyen, 'NEW YORK-LONDRA merkezli ekonomik programın SÖZCÜLERİ ile beraber yürüyen CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfü Kırdar Salonu'ndaydı. 2001 krizinde Amerika'dan Türkiye'ye gönderilen Kemal Derviş ve sağ kolu Faik Öztrak, IMF ile para bulmuşlar, faizleri yükseltmişler, borç sıcak para ile ekonomiyi düzeltmeye çalışmışlardı. Dün Lütfü Kırdar'da ekonomi modelleri "IMF" olanlar konuştu.

CHP'nin vizyon toplantısının içindekiler bir alem. Dıştan destekleyenler bir alem...

Kılıçdaroğlu'na başdanışman olan Jeremy Rifkin ve KÜRESEL ÇETENİN YETİŞTİRDİĞİ ADAMLAR sahnede.

CHP'nin beyin takımının önde gelen kadroları konumunda Selin Sayek Böke ile Faik Öztrak tanınmış IMF'ciler.

Kılıçdaroğlu'nun Amerika ve İngiltere icazet gezisinde yanındaydı.

Sayek Böke IMF KORİDORLARINDA yetişmiş.

Neoliberal görüşleriyle tanınırken, Faik Öztrak da IMF'nin Türkiye ataması olarak kabul edilen Kemal Derviş döneminin hazine müsteşarı olarak akıllarda...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hacer Foggo, ABD ve Avrupa devletlerinin desteklediği vakıflardan aldığı fonlarla yürüttüğü çalışmalarla tanınıyor.

Foggo'nun derneğinin, Amerikan Turkish Philanthropy Funds Vakfı tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı.

Foggo'nun derneğini destekleyenlerin birisi, Soros'çuların da yönetiminde bulunduğu, Amerikan istihbaratının yan örgütlerinden Ulusal Demokrasi Enstitüsü'nün de bulunduğu iddia ediliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bindiği IMF TRENİNDE konuşma yapan Refet Gürkaynak da IMF'ci. CHP'li Faik Öztrak ve İYI Partili Durmuş Yılmaz'ın 2019'da IMF temsilcileriyle Ankara Hilton Otel'de yaptığı gizli toplantıya da katılmıştı.

Gürkaynak, IMF'yi Türkiye ekonomisi için bir zorunluluk olarak gören ve IMF'den borç almak gerekir diyen bir isim.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞDANIŞMANI OLAN RİFKİN, ALMANYA'YI BATIRAN İSİM.

Nükleer santrallere karşı çıkarak Merkel'i kafaya alan Rifkin, bugün Almanya'nın donmasının arkasındaki isim olarak konuşuluyor.

ACEMOĞLU'NUN DOSYASI KABARIK.

Kemal Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında, "Nobel alacak" diye böbürlendiği Daren Acemoğlu'nun dosyası kabarık. IMF'ci ve açılımcılığı, FETÖ'cülüğü alameti farikası.

Türkiye çok partili siyasi hayata geçtiğinden bu yana CHP, hiç tek başına iktidar olamadı. NEDEN ACABA?

Kemal Kılıçdaroğlu, 2010'da Derin ABD aparatı FETÖ'nün bir kaset operasyonuyla ile CHP'nin başına oturtuldu. O günden bu yana yapılan seçimlerde de Aziz Milletimiz CHP'ye iktidar olacak oylarını vermedi. Her şeyden önce Kemal Bey duruşu, söylemleri ve açıklamalarıyla seçmene güven vermiyor. Onun yöneteceği ülkenin felakete sürükleneceği inancı, hemen her yurttaşta egemen.

SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun bindiği IMF TRENİ KADROLARININ Türkiye'nin geleceğine ipotek koymaları tehlikesi var.

Bu tehlikeyi iyi gören Prof. Dr. Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Jeremy Rifkin tepkisi: Kazayla kazanırsa, kapitülasyonları ilan eder...

Son vizyon toplantısı ile bir kez daha gösterildi ki Kılıçdaroğlu'nun vizyonu IMF. Rotası Amerika ve Avrupa...

Kılıçdaroğlu'nun bindiği IMF trenindeki isimler CHP'nin siyasette Atatürk'ten koptuğu gibi, ekonomide de koptuğunu gösteriyor. Atatürk'ün kurduğu CHP nerede? Yerlilik-Millilik'ten, tam bağımsızlıktan uzaktan CHP ile yakından ilgisi olmayan bir kurgu gözlerden kaçmasın. Bu kadrolar mı iktidara gelecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun IMF TRENİNE BİNDİRİLMİŞ PARTİSİ bir gerçek.