Kızılelma 2023

İSTİKBAL GÖKLERDEDİR demişti Mustafa Kemal Atatürk.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, Cumhuriyet'in 100. yılında semalarda olacak. BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN ŞAH DAMARI olacak. Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma'sı yüksek ve agresif manevra kabiliyetiyle, dostlarımız için MÜŞFİK, düşmanlar için KAHREDİCİ olmaya gün sayıyor. Milli mühendisimiz Selçuk Bayraktar'ın, dünyanın savaş denklemini değiştirecek milli ve yerli imkanlarla tasarım ve geliştirdiği insansız savaş uçağı "Kızılelma" kara testlerini başarı ile geçti. Gözünü semalara dikti.

Evet. Savunma sanayinde bağımsız olamayan milletlerin, geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığı BİR GERÇEKTİR. Türkiye, son 20 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de MİLLİ DEVRİM geliştirdi.

Türkiye'nin, gizli-açık bütün ambargolara rağmen, terörle mücadeleden sınır ötesi harekâtlarına kadar her alanda millî çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini, MİLLİ VE YERLİ SAVUNMA SANAYİNDE elde ettiği ilerlemeye borçlu olduğu bir gerçektir.

Başkan Erdoğan'ın, BÖLGESEL GÜÇ VE KÜRESEL AKTÖR olma vizyonu doğrultusunda, özellikle son 10 yılda Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi yatırımları sayesinde birlikte yakın coğrafyasında LİDER ÜLKE yolunda emin adımlarla yürüyor. Bugün Türkiye, yerli ve milli savunma sanayinin verdiği güçle yakın coğrafyasında oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın vizyonuyla geçmişin eksiklerini gideren, yaşadığımız günlere damga vuruyor, gelecek 10 yılların BAĞIMSIZ TÜRKİYE SAVUNMASINI ilmek ilmek örüyor. MİLLİ VE YERLİ SANAYİ ile dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 20'lere indiren Türkiye'nin şu muhteşem tablosuna lütfen dikkatle bakınız.

Bugün Türkiye, dünya savaş denklemlerini değiştiren insansız havakara- deniz araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmatlardan taktık füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harbe kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli-millî olarak tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor ve kullanıyor. Uzay alanında da stratejik yatırımları yürüyor.

Küresel güçlerin derin planlarına ve yaşadığımız günlerin gerçeğini görerek Başkan Erdoğan vizyonuyla, bir yandan karada-havada-deniz de diğer yandan da gözümüze uzaya çevirmiş durumdayız.

JEOPOLİTİK HAMLELERİN ardında MİLLİ VE YERLİ SAVUNMA VARDIR. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, karadan havaya, denizden uzaya milli savaş, imkânları devamlı ilerlemektedir...

ÖRNEĞİN, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin gerektiği gibi korunabilmesinin ancak Mavi Vatan'ın en iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür.

Kahraman ordumuzun içte ve dışta jeopolitik hamlelerine nefes vermektedir.

Bu gerçeğin arkasındaki VİZYONUN SAHİBİ CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'INDIR.

Zafer İnananların olacaktır.