Hesap zamanı

AZİZ Türk Milleti'nin kahraman ordusu, "Hesap zamanı" diyerek emperyalistlerin aparatları alçaklardan hain saldırıların hesabını soruyor. Cezasını veriyor. Başkan Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Misak-ı Milli'de GÖKVATAN HAREKATIYLA, emperyalistlerin derin planlarına ve ve aparatlarına PENÇE ATTI, KİLİT vuruyor.

Türkiye'nin çok sayıda savaş uçağı, SİHA'ları, uzun menzilli topları terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin silah depolarını, barınaklarını, yeraltındaki inlerini darmadağın ediyor. Gökvatan harekatıyla Türkiye birçok mesaj veriyor.

Başta Derin ABD'nin aparatı PKK-PYD-YPG'nin bölücü terörüne nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. Bir gece ansızın KAHRAMAN ORDUMUZUN ülkemize göz dikenlere (yakın olsun, uzak olsun) her zaman hesap soracağını ve yok edeceğini biliyoruz.

KAHRAMAN TÜRK ORDUSU'nun Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe operasyonları BEKA HATTIMIZI (Irak'tan Suriye ve Akdeniz'e kadar Misak-ı Milli Hattımız) tahkim ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta Türkiye sınırına yakın noktalarda üstlenen PKK-YPG terör örgütüne karşı 2019 yılında "Pençe" adı verilen sınır ötesi harekatlara başladı. 27 Mayıs 2019'da başlatılan ilk harekat Pençe-1, Hakurk bölgesine yönelik oldu.

Bunu 13 Temmuz 2019'da Pençe-2 takip etti. 23 Ağustos 2019'da Sina- Haftanin bölgesine Pençe-3 harekatı başladı. Pençe operasyonları 2020'de de durmadı. 15 Haziran 2020'de Pençe-Kartal, 17 Haziran 2020'de ise Pençe-Kaplan operasyonu icra edildi. 10 Şubat 2021 günü yine Gara bölgesine Pençe Kartal-2 harekatı yapıldı. 24 Nisan 2021'de ise Metina- Avaşin Basyan bölgelerinin kontrolünü sağlamayı amaçlayan Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek harekatları için kahraman askerimiz hâlâ sahada.

Pençe operasyonları sonucu örgütün Türkiye içlerine sızmaları ciddi oranda azaldı, bir zamanlar yoğun eylemlere sahne olan Şırnak ve Hakkari kırsalında bile saldırıları düştü. Operasyon yapılan yerlerde kalıcı üstlenmeler kuruldu. Son harekat PENÇE-KILIÇ ile İran sınırından Kuzey Irak-Kuzey Suriye-Akdeniz'e kadar GÖKVATAN PENÇESİ olarak yürütüldü. Son pençe harakatı ile IRAK İLE SURİYE bağlantısına hem karadan hem havadan kilit atılması sağlanıyor. BEKA HATTINDA sağlanan fiili durum terör yuvası Kandil'in eteklerine kadar ilerlendiğini gösteriyor. Nitekim, Türk Savaş Uçakları KANDİL CİVARINI HALLAÇ PAMUĞU gibi atarak Bölücü Terör Örgütü PKK-PYD-YPG'nin ağababalarına (Derin ABD-Avrupa'ya) net mesaj vermektedir. Başkomutan Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı-Türk Ordusu aynı anda Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de harekat yapıyor. Suriye ve Irak'ta olanları yaşarken, yeni nesil bir şeyi çok iyi bilmeli. Eğer Misak-ı Milli'yi kavrarsak, anlarsak Suriye'deki ve Irak'taki sorumluluğumuzun ne olduğunu anlarız.

Kahraman askerlerimizin temizlik yaptığı topraklar, 100 yıl önce Emperyalist İngiliz-Fransızlar tarafından ayak oyunları, masa başı sinsiliklerle Anadolu'dan koparılmış topraklardır.

Bugün orada Türk Ordusu varsa, Misak-ı Milli ilan ettiğimiz topraklarda yaşayan haçlı zihniyeti tarafından kanı emilen din kardeşlerimizi esaretten kurtarmak içindir.

SONUÇ: Kahraman Türk Ordusu son GÖKVATAN PENÇE HAREKATI ile Kandil'e kadar giderek, terör örgütünü Irak'ın tamamında nötr haline getirmeye az zaman kaldığı mesajını veriyor. Türkiye'nin Pençe harekatları, Suriye ve Irak sınırımızın güvenliği için çok önemli. Çünkü PKK-YPG-PYD Derin Amerika'nın güdümüne girmiş bir terör örgütüdür.

Bu aleni olarak görünüyor. Bu da hem yakın komşularımız hem de BEKA HATTIMIZ için Türkiye için de uzun vadede bir tehdit. GELECEĞİMİZ İÇİN, GELECEK 10 YILLARIN VATAN EVLATLARI İÇİN, kahraman ordumuza başarılar diliyoruz. Duamız, kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir. Ya Rabbi! Ordumuzun muhafızı, yâr ve yardımcısı ol..."