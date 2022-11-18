Küresel ataklar

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Tahıl Koridoru'na yeniden nefes vererek dünyaya küresel liderlik örnekleri sunmayı sürdürüyor. Erdoğan'ın küresel hamlelerinin anlam ve önemini iyi anlamak için BÜYÜK RESİM içinde dünya barışına hizmet eden parametrelere bakalım. Tahıl Koridoru anlaşmasının 4 ay daha uzamasının manası şudur: BM'nin yetersiz kaldığı bir süreçte, Başkan Erdoğan dünyaya nefes oluyor. Erdoğan sayesinde Karadeniz'de güvenli deniz ticareti sürüyor. Ukrayna ve Rusya, gemilere bir saldırı olmayacağı konunda zımnen anlaşmış bulunuyorlar.

Uzatma kararı ile Ukrayna'dan sonra Rusya'nın da tahıl, gübre, pirinç ihracatının önü açılıyor. Hatırlanırsa, yapılan anlaşmaya rağmen Rusya'dan tahıl ve gübre almak isteyen ülkelerin ABD ve AB yaptırımlarından çekinmeleri, Rus mallarının dünya pazarına açılmasını engellemişti.

Bunun üzerine Putin, 7 Eylül'de "Rusya'nın anlaşmanın şartlarını güvence altına aldığı halde aldatıldığını ve ayrıca Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın da düşük gelirli ülkelere değil, AB'ye sevk edildiği" açıklamasını yapmış ve bu konuda Erdoğan devreye girerek meseleyi çözmüştü. Erdoğan, Rusya'ya yaptırım uygulayan ABD ve AB'yi, Tahıl Koridoru Anlaşması'na Rusya'nın tahıl ve gübresinin de dahil edilmesi konusunda ikna ediyordu.

Somali, Sudan, Cibuti, Mynamar gibi ülkelere Türkiye'nin müşfik elleri uzanıyor. Türkiye ve Rusya, mazlum ve mağdur MÜSLÜMAN ülkelere el ele BEDELSİZ tahıl ve gübre dağıtımı gerçekleştiriyor. Ukrayna savaşında kesin ateşkes sağlanması yolunda, Rusya ve Ukrayna arasında daha yoğun temasların önü açılmış oluyor. Nitekim, ABD ile Rusya istihbarat başkanlarının Ankara'da MİT Başkanı Hakan Fidan misafirliğinde buluşmaları, CIA Başkanı'nın Ankara sonrası Ukrayna'ya gitmesi KÜRESEL hamlelerimizden sadece birisiydi.

Putin ve Zelenski ile aynı süreçte tek konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yıllardır DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR diyen Başkan Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğu her gün biraz daha görülüyor. Erdoğan'ın küresel liderliği BM'nin çaresizliğini gözler önüne seriyor. Bugün 5 KITADA DA KONUŞULAN BİR LİDERE SAHİP OLDUĞUMUZU GÖRÜYORUZ. İçerde sözüm ona Türkiye'yi yönetmeye talip olanlar, sadece kendilerini garanti altına almak adına oturup kalkıyorlar. Evet amaçları ülke yönetmek değil, ülkeyi yok etmek.

Bunun için her türlü kirli ittifak içinde olmaktan çekinmiyorlar.

YALAN ve İFTİRALARLA oy toplayacaklarına inanıyorlar.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ın başardıkları onların hayalleri bile olamaz. Başkan Erdoğan gecesini gündüzüne katarak, YENİ DÜNYA DÜZENİ'nde büyük oyuncu olarak TÜRKİYE'yi hazırlıyor, muhalefet ise bunu yıkma planları yapıyor. TÜRKİYE artık eski Türkiye değil. Ancak muhalefet hala eski MUHALEFET. Hala kendilerini yenileyemedi. Tek dertleri yıkmak, yok etmek.

SONUÇ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın daha geniş alanlarında çatışma riski doğurarak halkları ölüm ve açlıkla karşı karşıya bırakan emperyalistlerin cibilliyetine KARADENİZ TAHIL KORİDORU ile meydan okudu. BAŞKAN ERDOĞAN'ın küresel hamlelerine tepki de işte o emperyalistlerin TÜRK pasaportu taşıyan içerdeki işbirlikçilerinden geliyor.

Ancak AZİZ MİLLETİMİZ, tüm bunları gayet net görüyor. Yerli ve milli duruştan yana olanları bağrına basıyor...