Meydan savaşı

DONALD Trump, 2024 adaylığını açıkladı. Peki yardımcısı kim olacak?Trump, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre baskınındaki rolü nedeniyle başlatılan soruşturmada verdiği ifadede, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kendisine ihanet etmekle suçlamıştı. Trump, henüz yardımcı olarak olası adaylar arasında yer alan isimlerden biri, New York'un 21.

Bölgesi'nden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik. Stefanik, Trump'ın yeniden adaylığına desteğini açıkça belirtti. Güney Carolina'nın eski valisi ve daha sonra Trump yönetiminde ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Nikki Haley, geçen hafta Güney Dakota'nın valisi olarak seçilen Cumhuriyetçi Kristi Noem, Trump kabinesinden eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ailesinden destek bulabildi mi? Ivanka, babasının adaylığını açıklamasının ardından kampanyada yer almak istemediğini söyledi. Kushner'ın da şimdilik Trump'ın talebine sıcak bakmadığı düşünülüyor.

Eski ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump adaylığını açıklarken yanındaydı. ABD'nin önde gelen gazetecilik kuruluşlarından Politico'ya konuşan ve Trump ailesine yakın olduğunu söyleyen bir kaynak, Melania için "Trump aday olursa, kesinlikle onun yanında olur" demişti.

Trump hakkında açılan birçok dava ve soruşturma var.

Eski ABD Başkanı'nın 2020 seçimlerinin ardından Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'e "seçim sonuçlarının kendi lehine çevrilmesi için" baskı yaptığı öne sürülmüştü. Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'in yürüttüğü soruşturma halen sürüyor.

Trump'ın aile gayrimenkul işletmesi "Trump Organizasyonu" da dolandırıcılık, hırsızlık ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Bu iddialarla ilgili dava New York'ta devam ediyor. 6 ülkenin Trump'ın başkent Washington'daki otelindeki toplantılara 700 bin dolar harcadığı da ortaya çıktı. Demokratlar, Trump'ın 2016'da devraldığı otelde yapılan bunun gibi harcamaların, ABD Başkanı'nın Kongre'den onay almaksızın yabancı devletlerden ödeme alamayacağına ilişkin anayasa maddesini ihlal ettiğini savunuyor. Trump'ın başkanlığından sonra gizli belgeleri Florida'daki Mara- Lago malikanesine taşıdığına dair suçlamalar da söz konusu.

FBI, 8 Ağustos'ta malikaneye düzenlediği baskında 100'e yakın gizli belge ele geçirildiğini açıklamıştı.

"Arama emri"nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında "çok gizli" damgalı 11 set belge alındığı da tutanaklara geçirilmişti. Trump'ın, gazeteci Jean Carroll'a tecavüzle suçlandığı dava da sürüyor. Carroll, Trump'ın kendisine 1990'ların ortalarında New York'daki lüks bir mağazanın soyunma odasında saldırdığını ileri sürmüş, eski ABD lideriyse suçlamaları reddederek Carroll'ın yalan söylediğini savunmuştu. Cumhuriyetçilerin bazı soruşturmaları durduracakları konuşuluyor. Rakipleri kim? Trump adaylık açıklamasında Biden'ı beklediğini, bu sefer muhakkak yeneceğini iddia etti.

2024'e kadar Biden hastalığı ilerlerse demokratlar yeni aday çıkaracak.

Biden senatoyu aldıktan sonra Bali'de aday olacağını söylemiş. Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis, Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde kendi partisinden en güçlü rakibi olarak görülüyor. Ara seçimlerde yüzde 59 oyla yeniden Florida Valisi seçilen DeSantis, 2024'teki başkanlık yarışında aday olup olmayacağını henüz açıklamadı.

Öte yandan Trump başkanlık yarışında yeniden adaylığını duyurmadan bile DeSantis'i eleştirdi.

Bu ay ABD'nin muhafazakar televizyon kanallarından Fox'a konuşan Trump, "DeSantis aday olursa hata yapar.

Bu parti tabanının hoşuna gitmez" ifadelerini kullandı. DeSantis açıklamasında Trump'ın eleştirilerine ara seçimlerdeki başarısıyla yanıt vererek, "Herkese skora bakmasını öneririm" dedi. Trump'ın eski yardimcısı Pence'in de adaylığa hazırlandığı söyleniyor.