Terbiyesiz NY Times

AZİZ milletimizin başı sağolsun. Terör şehitlerimizin ruhu şadolsun. Suriye PKK/PYD'nin "candan" destekçisi sıfatıyla Haydut Devleti'nin kullandığı mayın eşeklerinin kanlı İstiklal Caddesi saldırısı, bilinen geçekleri bir kez daha gösterdi.

Derin Amerika'nın desteklediği, silahlandırdığı aparatı PKK-PYD'nin Suriye Aynel Arap'tan gönderilen mayın eşeği bir terörist, İstiklal Caddesi'ni kana buladı. Terör örgütü destekçisi Amerika, utanmadan, sıkılmadan, güya terörü kınayan bir mesaj yayınladıktan kısa süre sonra PYD-PKK'lı hain yakalandı.

İstiklal Caddesi'ni kana bulayanlar, Derin Amerika'nın devşirdiği hinlerdir.

KOBANİ-KANDİL-ABD HATTI...

Derin Amerika'nın Kuzey Suriye'de koruyup kullandığı PKK-PYD üzerinden Bağımsız Türkiye'yi tehdit etmeye yönelik kirli planları birer birer paçavraya dönüyor.

Türk Devlet Aklı, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının arka planını çorap gibi söküyor.

Kalleş saldırının nasıl koordine edildiği, nereden hareketlendiği çözülüyor.

PKK-PYD'yi Suriye'de kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa, ki bu Derin Amerika'dır...

Bilindiği gibi, Derin Amerika, Yunanistan'ı da Türkiye'ye karşı tetikçi olarak kullanıyor.

Kıbrıs Rum bölgesinden, Ege adalarına, Dedeağaç'a kadar uzanan bölgede sinsi planlarını devreye soktuğu ortadadır. İstiklal Caddesi hain saldırısının PKK-PYD'nın mayın eşeklerinin yakalanmamaları halinde Yunanistan'a kaçırılacakları da ortaya çıkması, Yunanistan'ın da tetikçiliğini deşifre etmektedir. İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının Amerika hattına ne yapmalıyız? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu net ortaya koydu: "Kalleşliklere elbette ki tahammül edecek sabrımız kalmadı.

Suriye Kobani'yi terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bir anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle (Amerika) bizim müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır.

ABD Büyükelçiliği'nin taziyede bulunmasını kabul etmiyoruz'' Gerçeklerin tek tek ortaya çıktığı bir süreçte, Amerikan New York Times Gazetesi de terbiyesizce, ülkemize "aba altından sopa göstermeye" yeltendi.

Haydutların destekçisi Amerikan New York Times Gazetesi'nin attığı küstah ve terbiyesiz manşet, niyetlerini açıkça gösterdi. Tetikçi gazete, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırıyı 'turizm' vurgusunu kullanarak algı çalışmasıyla servis etti. Küstahça, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerine yer verdi. Derin ABD'nin Suriye aparatı PKK-PYD'nin hain saldırısı nedeniyle 2 hayati konuyu tekrar hatırlayalım ve Derin ABD'nin aparatlarının ipliğini bir defa daha pazara çıkaralım!

UNUTMADIK. Haydut Devletin, elli yıllık maşası FETÖ eliyle de 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunarak Bağımsız Müslüman Türkiye'yi işgal etmeye kalkışmış; "Aziz Milletimiz ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'tarihi bir tokat yemiş" ve sinsi planları berhava olmuştu...

UNUTMADIK. Amerikan gazetesi NEW YORK TIMES, Joe Biden'ın ABD Başkan adayı olduğu sırada Başkan Tayyip Erdoğan'ı yıkmaya yönelik sinsi konuşmasını manşetten şöyle yayınlamıştı:

TARİH: ARALIK 2019. NYT: Joe Biden 'Erdoğan'ı Darbeyle Değil Seçimle Devireceğim' 'Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız.

Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım.

DOSTLARIMIZLA Muhalif dostlarımızla temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hâlâ var olan liderlerden daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Erdoğan'ı Darbe ile değil, seçim süreci ile devirmeliyiz''

SONUÇ:

Türkiye'yi Kuzey Suriye'den kuşatmada kullandıkları PKK-PYD'ye silah veren Derin Amerika'dır...

İstiklal Caddesi saldırısının arkasında PKK-PYD mayın eşeklerinin ağababası Derin Amerika'dır...

Başkan Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki dostları (CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında altı artı HDPPKK masasını kuran) Derin Amerika'dır...

Hain İstiklal Caddesi saldırısında Türk ekonomisine darbe vurmaya yönelik algı operasyonu çeken Derin ABD'nin Terbiyesiz gazetesi New York Times'dır.

ARTIK, TETİKÇİLERİ DENİZE DÖKEN, TERÖR KORİDORLARINI PAÇAVRAYA ÇEVİREN TÜRK MİLLETİ VE BAĞRINDAN ÇIKARDIĞI BAŞKAN ERDOĞAN VAR ANADOLU TOPRAKLARINDA.