Kılıçdaroğlu’nun IMF hayalleri

CHP-KEMAL Kılıçdaroğlu'nun İCAZET YOLCULUĞU, ABD ve İngiltere'dan sonra 26 Kasım'da Almanya ile devam edecek. Şimdi bu konuyu bırakıp biraz CHP kulislerine bakalım. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş ve ALTILI MASA'nın tüm liderleri gizli ajandası ile adımlar atıyor. Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor, yurt dışından da onay almaya çalışıyor.

"Kılıçdaroğlu'nun yanındayım" mesajı veren İmamoğlu ile Yavaş da, her yerde aday olmak istediklerini ima ediyor.

Yani ne Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan ne de ALTILI MASA'dan bu ülkeye bir hayır gelmez. Bunu bizzat belgeliyorlar. Gelelim Kılıçdaroğlu'nun İCAZET gezilerine. Kılıçdaroğlu, New York ve Londra'da GİZLİ ODALARDA yaptığı ziyaretlerin arka planına bakmakta fayda var.

FONLARLA görüştüğünü iddia eden Kemal beye biraz tüyo verelim. Çünkü bu işlerde acemisiniz. Gittiğiniz ülkeler FİNANS BARONLARININ merkezi.

Özellikle DOLARIN arkasındaki en güçlü aileler ROTHSCHILD VE ROCKFELLER'ın tam saha kontrolü altında. Yani BÜYÜK BARONLARA PARA KAZANDIRAN APARATLATLAR-TEFECILERLE görüştünüz. KILIÇDAROĞLU, KÜRESEL BARONLARIN EMME BASMA TULUMBASI GİBİ ÇALIŞAN IMF MASALARINDA GEZDİRİLİYOR. Eğer bize inanmıyorsan, yanındaki Faik Öztrak ile Selin Sayek Böke'ye sor. Kemal bey, herhalde 2001 krizinin arka planını Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke size anlatmamış. Ya da anlatmışlardır ama sız anlamamış olabilirsiniz.

Biyografinizde "Hesap uzmanı" yazıyor ama yılar önce SSK'yı batırdığınızı herkes biliyor. TÜRKİYE'yi ekibinizle birlikte IMF'ye teslim etmek için bu turları düzenliyorsunuz. Ülkemizin başına IMF musibetini saran CHP'dir.

İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde Amerikan Marshall yardımları bahane edilerek savaş uçağı yapımına son verildi. Hürkuş durduruldu. Eğer o gün bunlar yapılmış olsaydı, bugün biz KÜRESEL GÜÇ olurduk. Oysa Kılıçdaroğlu biraz gerçekçi ve samimi olsa, Türkiye'nin son 20 yıldaki yatırımlarını çapını anlasa, Türkiye'ye yapılan yurtdışı yatırımların boyutlarını bilse, yabancı fonların Türkiye'ye ilgisi hakkında biraz bilgi sahibi olsa, Londra'daki tefecilerle vakit kaybetmezdi. Kılıçdaroğlu ile beraber Amerika ve İngiltere'ye giden CHP'nin meşhur IMF elçisi Faik Öztrak bir açıklama yaptı: "Tüm Türkiye, kasım sonunu, aralık başını beklesin. Genel Başkanımız, uzun süredir üzerinde yoğunlaştığı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak." Yani ALMANYA'dan da son icazetleri alacak, konuşması gerekenler ona takdim edilecek. O da bunları açıklayacak. Kasım sonu gibi Kılıçdaroğlu'na verilen IMF REÇETELERİNİ okuyacağız demektir.

HAYAL SATICILIĞI yapılacak.

Hayali milyar dolarlardan bahsedilecek ama sözü edilen paraların yüzde birine ÜLKE IMF'ye teslim edileceği söylenmeyecek. ERDOĞAN UFUK AÇIYOR, KILIÇDAROĞLU HAYAL SATIYOR.

Dünyada jeopolitik haritalar ve dengeler değişiyor. Gelecek 10 yılları çok iyi okuyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, TÜRKİYE'NİN YÜZYILI paradigmalarını ilmek ilmek örüyor.

Başkan Erdoğan, KÜRESEL DENGELERİN etkili aktörü olurken, ALTILI MASA hiçbir konuda görüş belirtemiyor ama Kılıçdarolğlu "HAYAL SATMAYA" soyunmuş görünüyor.

Son olarak 2001 krizinde Kemal Derviş, IMF VALİSİ olarak Türkiye'ye gönderilmiş, yanına Faik Öztrak'ı alarak Türkiye'ye prangalar takmışlardı.

IMF'nin gölge adamlarıyla görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'na, "faiz indirimi ve Kur Korumalı Mevduattan vazgeçilmesini" önerdikleri basına sızdı.

IMF'nin reçeteleri ile Türkiye'yi idare edeceğini hayal eden Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın şu sözleri kapak olsun: "Mustafa Kemal, Türkiye'yi Düyun-u Umumiye'den biz de emperyalist IMF'ten kurtardık."