Biden topal ördek olursa

BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN ve TÜRK DEVLET AKLI, Amerika ara seçimlerini dikkatle takip ediyor. Son bilgilere göre ABD Başkanı Biden TOPAL ÖRDEK olacak. ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu eski Başkan Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi kazanacak. Senato seçimleri başa baş sürüyor. Son anketlere göre Demokratlar'ın Kongre'nin üst kanadı olan 100 sandalyeli Senato'da Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitliği bozabildiği 50-50 dengesini koruması bekleniyor. TÜRK DEVLET AKLI, 3 soruda ABD Ara Seçimleri'ni analiz ediyor.

1) Biden Topal Ördek olunca, Türkiye ile ilişkilere değişim getirecek mi?

2) Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçirirse Trump'ın yeniden Başkan adayı olma şansı artar mı?

3) Biden iki yıl daha başkanlığı sürdürebilir mi? Topal Ördek olacak Biden iki yıl sonra tekrar başkan adayı ŞANSINI KAYBEDECEK.

Demokrat Parti kimi aday gösterir? Kamala Harris gözden düştü mü? Amerika'da ara seçim sonucu aslında iki yıl boyunca (2022- 2024) etkili olacak dış politikanın şekillendirilmesinde rol oynuyor. Ara seçimlerde Cumhuriyetçiler'in Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi, Türkiye ile ilişkilerin seyrinde öne çıkan faktörlerden biri. Temsilciler Meclisi hangi yasaların oylanacağını belirlerken, Senato bu yasaları veto etme ya da onaylama yetkisine sahip. Biden ve Demokratlar, Türkiye'ye HASMANE TAVIRLAR İÇİNDE. S-400 füze savunma sistemi, F-35 programından çıkarma ve CAATSA kapsamında yaptırıma uğrayan ilk NATO üyesi olması ilişkilere damga vurmuştu.

ABD-TÜRKİYE ilişkilerinde son dönemde ağırlık kazanan en önemli konu başlığıysa Ankara'nın Washington'dan talep ettiği F-16 uçakları ve modernizasyon kitleri.

Amerika'nın yabancı ülkelere silah satışı Kongre onayına tabi olduğu için özellikle Senato'da Türkiye konusundaki tutum önem taşıyor. F-16 satışına karşı çıkan New Jersey eyaletini temsil eden Demokrat Senatör Bob Menendez'in bu konudaki olumsuz tutumu dikkat çekiyor. Türkiye'yi yakından takip eden Cumhuriyetçi Senatör LINDSEY GRAHAM dış politika konusunda aktif olan ve Türkiye'yi yakından tanıyan isimlerden biri. Ara seçimler, 2024'te Cumhuriyetçilerin başkan adayının kim olacağı konusunda ipucu verecek. Eğer, Cumhuriyetçiler her iki kanatta da üstünlüğü ele geçirirse, Biden'ın planlarını durdurabilir.

Cumhuriyetçiler, soruşturma komitelerini de kontrol edecek duruma gelebilir ve 6 Ocak 2021'de eski Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre saldırısı konusundaki soruşturmayı durdurabilirler.

Joe Biden'ın oğlunun Çin'deki iş ilişkileri konusunda yeni soruşturmalar başlatabilirler. Bu durumda, 2024 YILINA KADAR sistemın tıkanması söz konusu. Ayrıca, Biden'ın sağlık durumu iyi değil. İki yıl daha idare etmesi tartışılıyor. ABD eski Başkanı Ronald Reagan'ın oğlu, babasının başkanlığı sırasında, Alzheimer hastası olduğunu söyledi. Ron Reagan, babası hakkında yazdığı kitapta, babasının 1984 yılındaki başkanlık tartışmaları sırasında şaşırtıcı bir biçimde kelimeleri unuttuğunu yazdı. Babasının, 1986 yılında da Los Angeles'in kuzeyinde bildiği kanyonların üzerinden uçarken, artık isimlerini hatırlamadığını ifade etti. Biden da azledilme korkusu yaşıyor.

SONUÇ: Cumhuriyetçiler eğer hem Senato hem Temsilciler Meclisi'ni alırlarsa TRUMP'ın tekrar aday olacağı kesin gibi. Ancak Başkan kim olursa olsun, AMERİKAN DERİN DEVLETİ'nin gücünü de unutmamak gerekir. TRUMP, DERİN DEVLETE meydan okuyan biriydi. Başına gelenler de bu meydan okumayla ilgiliydi. ABD'yi gerçekten zor günler bekliyor.