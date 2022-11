Ekmek için Ekmeleddin hamburger için Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 İ'den oluşan (İCAZETFELAKET- RİCAT) pozisyonuna düştüğü gözleniyor.

İCAZET ALMAK için turlara başlayan CHP-Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamazken, geldiği nokta bir FELAKET.

Son umutla çıkacağı Almanya ve Cenevre (İsviçre) turlarının sonunda da RİCAT (geri çekilme) durumuna düşeceği anlaşılıyor.

ABD ziyaretinde 8 saat ortadan kaybolmasıyla gündem olan Kemal Kılıçdaroğlu, o kayıp zaman da hamburger yediğini söylemişti. Kılıçdaroğlu Londra'ya gitti ve hamburger yerken fotoğrafını paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu davranışı Ti'ye alınırken, aziz milletimiz tarafından, 'EKMEK İÇİN EKMELEDDİN. HAMBURGER İÇİN KILIÇDAROĞLU' sloganlarına konu oldu.

Bilindiği gibi, 2014 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkmaktan korkarak EKMELEDDİN İHSANOĞLU'nu çıkarmış, Aziz Milletimizce perişan edilmişti.

Ekmeleddin beyin EKMEK temalı seçim sloganı manidar hikayelere konu olmuştu.

2018 yılında da Erdoğan'a karşı aday olmaktan ikincı kez kaçan Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi çıkarmak zorunda kalmış, Azız Milletimiz tarafından ikinci kez perişan edilmişti.

2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında aday olmakta kıvranan Kemal Kılıçdaroğlu, çıktığı ıcazet turlarında da alay edilecek durumlara düştü.

Şimdiden, Kemal beyin eğer aday olabilirse, seçim sloganı, 'HAMBURGER İÇİN KILIÇDAROĞLU olacak gibi görünüyor.



KILIÇDAROĞLU'NUN LONDRA TAVİZLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun LONDRA'da dünya tefecilerinin karşısında düştüğü FELAKET DURUM gizlenemiyor.

Londra TEFECİLERİNİN ciğerini bilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyıp Erdoğan, Gaziantep'te dikkati çeken açıklamalar yaptı: "Dönüşte yediği hamburgerden başka anlatacağı yok.

Ama hesabını vermediği pek çok nokta var.

Nerelere gittiğinin farkında mısın? Temiz para arıyormuş, gittiği yer sömürenlerin kapısı'' Başkan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Duyun-u Umumiye, biz de IMF'ten kurtardık. Bu kardeşiniz IMF ile kapıları kapattı mı?

Artık bizim IMF'le herhangi bir işimiz yok. CHP, IMF'in temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Bizim onlarla işimiz yok'' sözleriyle, Londra'daki pazarlıkları gün yüzüne çıkardı.

Kılıçdaroğlu'nun İCAZET TURUNU izleyen gazeteci Orhan Uğuroğlu para pazarlıklarındaki tefecilerinin yazdığı her soru, Kılıçdaroğlu'nın verdiği tavizleri içinde barındırıyor:

Londra TEFECİLERİ soruyor:

IMF ile anlaşmaya ne dersiniz?

Yabancı fonları ve yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için nasıl güvence vereceksiniz?

Yabancı sermaye hukuki güvence sağlayabilecek misiniz?

Merkez Bankası'nı para politikaları uygulamasında özgür bırakacak mısınız?

Türkiye'ye yatırım yapacak yabancı sermayeye ekonomik nasıl teşvikler vereceksiniz?

Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini gerçekleştirmek için kararlı mısınız?

Büyük ve özel teşviklerle yabancı sermayeyi ülkenize çekebilecek misiniz?

HATIRLAYALIM. IMF PRANGASINI TÜRKİYE'YE TAKTIRAN İSMET PAŞA TEK PARTİ YÖNETİMİDİR.

Genlerinde IMF'cilik olan CHP yine karşımızda.

Belli ki, IMF, CHP'nin iktidarını hayal ediyor.

CHP'nin değişmez-ebedi lideri İsmet İnönü, 1938 yılında Cumhurbaşkanı oldu.

2. Dünya Savaşı'nın ardından, İnönü'nün tek parti CHP hükümeti, IMF'ye katıldı. (11 Mart 1947) ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın ekonomik yardım planı, 11 Eylül 1947'de ABD Kongresi tarafından onaylandı.

Plan kapsamında ABD, 1948'den itibaren Türkiye'ye, hibe, borç, dolaylı yardım ve teknik yardımlar vermeye başladı. Bir taraftan Marshall diğer taraftan IMF zincirleri İnönü döneminde Türkiye'nin boynuna geçirilmiştir.

Yardımlar, devamlı artan krediler Türkiye'nin her alanda dışa bağımlı hale gelmesine yol açmıştır.

Bu dönemin ardından süt tozu, margarin gibi ürünlerin kullanımı yerli ürünlere zarar vermiştir.

İsmet İnönü'nün ülkenin başında olduğu dönemde Amerikan yardımları bahane edilerek tüm stratejik savunma sanayi projeleri iptal edildi.



SONUÇ

ŞU TİYATROYA bakar mısınız?

Londra TEFECİLERİNİN VE IMF'ÇİLERİNİN sorularına CHP'nin IMF'Çİ olarak tanınan meşhur Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke cevap vermiş. CHP'nin IMF'çileri Londra IMF'çileri ile oturmuşlar. Türkıye'yi konuşuyorlar.

Al birini vur ötekine.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdi imanı IMF. Yeniden TÜRKİYE'YE PRANGA TAKMAYI LONDRA'DA KONUŞUYORLAR. YAZIK ÇOK YAZIK. AZİZ MİLLETİMİZ, ASLA TARİHİ TEKERRÜR ETTİRMEYECEKTİR. IMF'İN YENIDEN PRANGA TAKMASI İÇİN ÇALIŞAN CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TARİHİ TOKATLARINDAN BİRİNİ DAHA ATACAKTIR.