Masa’nın son günleri

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyaretinin tam bir fiyasko olduğu CHP kulislerinde de yüksek sesle dile getiriliyor. Kemal bey icazet almak için her şeyi yaptı ama Londra'da onu ciddiye alan olmadı. Maalesef ALTILI MASA'da oyu en fazla olan partinin ve liderinin durumu bu. Evet ALTILI MASA'da kriz ayyuka çıktı.

Başörtüsü konusunda aklınca oyun kuran Kılıçdaroğlu kendi tuzağına düştü. Düşerken de yavrularını da açtığı kuyuya çekti. ALTILI MASA'nın altındaki HDPKK da odadan çıkmak üzere. Masadakilerin hepsi ayrı telden çalıyor.

Biri "Başörtü sorunu" diyor, HDPKK, Cumhuriyet'e dil uzatıyor.

Bir diğeri Ali Babacan çıkıp, "Bildiri için yazının karakteri ve puntosu üzerinde anlaştık" açıklamasını yapıyor. Milliyetçi geçinen İP'de Meral Akşener ise HDPKK'nın Cumhuriyet'in yıkım projesi olduğunu iddia eden açıklamasına susuyor.

Temel Karamollaoğlu, "REFAH KOALİSYONUNU BEN YIKTIM" diyen Akşener'e susuyor. Ahmet Davutoğlu HDPKK ile aynı masada olduğu için gittiği her yerde tepki görüyor. "Acaba aralardan sıyrılabilir miyim" diyen bir Abdullah Gül masaya yön vermeye çalışıyor. ALTILI MASA bitmiştir.

Peki referandum konusunda TBMM'de ne olacak?

AK Parti, MHP ve BBP'nin oy toplamı 335'te kalıyor. Anayasa'yı referandumlu değiştirmek için gerekli 360 sandalyeye ulaşmıyor, bunun üzerine 25 milletvekilinin daha oyu gerekiyor. TBMM'nin bağımsız ve minik partilerinin milletvekillerinin sayısı 19... Meral Akşener bir Anayasa değişikliğine olumlu bakmadıklarını belirtmişti. Ancak İYİ Parti içinde bazı milletvekilleri başörtüsü ve aile ile ilgili düzenlemeye destek vermek istiyor. Hem de bu konuda çok ısrarlılar. CHP ise referandumdan kaçıyor. Elbette bu durum şaşırtmıyor. Çünkü Atatürk'ün kurduğu anti emperyalist CHP artık yok. Kılıçdaroğlu'nun emperyalistlere SUNDUĞU bir CHP var. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, MİLLİ DEĞERLERİMİZİN düşmanlarıyla AYNI SAHNEDE birlikte rol alıyor.

Eski ALTI OK Milliyetçilik, Halkçılık, Devrimcilik gitti. Bakmayın siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun barışma nutuklarına. Milliyetçi ulusalcı vatandaşlarımıza şirin görünme taktiklerini. Hepsi gerçek dışı adımlar.

Son olarak başörtüsü konusunda oyun oynamaya kalktılar.

Genetik kodlarına yerleşmiş malum MİLİTAN LAİKÇİLİK hemen ortaya çıktı. Meral Akşener'in IP'si de CHP'nin çakması. Yok birbirlerinden farkları. Elbette İyi Parti içinde, Akşener'in partiden uzaklaştırmak istediği GERÇEK MİLLİYETÇİ, BAĞIMSIZ TÜRKİYE'ye inananlar var. İşte onlar HDPKK'dan ÇOK rahatsız. Ancak Meral Akşener HDPKK'dan rahatsız değil.

CHP-HDP aşkından çok rahatsız olan Yavuz Agıralioğlu ve Koray Aydın'ı tamamen bitirmek isteyen Meral Akşener'in kongre kararı aldığı gizli değil.

Ağıralıoğlu ve diğer gerçek milliyetçi isimlerin, başörtü konusundaki Anayasa değişikliğine EVET demek için çalıştıklarını biliyoruz. Meral Akşener'in hayali BAĞIMSIZ ve BÜYÜK TÜRKİYE yok.

O BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşünü nasıl durdurabilirim sıkıntısı içinde.

Bu nedenle parti içinde temizlik yapmak zorunda. HDPKK da CHP de Akşener'den bunu bekliyor.

SONUÇ: İyi Parti, Kemal Kılıçdaroğlu ile ters düşmemek için başörtülere ihanet etme iklimi içinde. Başörtüsü, CHP VE IP için bir turnusol kağıdı olacak.

Samimiyetsizlikleri, hesabi oluşları bir kez daha ortaya çıkacak.

Muhakkak başta CHP ve İyi Parti olmak üzere ALTILI MASA, başörtülü vatandaşlarımızın ahını alacak. UNUTMAYALIM. ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE…