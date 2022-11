‘Kılıçdaroğlu yalan makinası’nı kim çalıştırıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yürüyen yalan makinası.

Her gün Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışıyor. Yalan ve rezil açıklamalarıyla, MİLLİ GÜVENLİK FİGÜRÜ olduğunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun ağzından yalan ve rezil bir lakırdı çıktı. Neymiş?

'Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kapatmaya çalışıyormuş.' Bu rezil ve yalan açıklamanın zamanlaması manidar.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da 8 saat kaybolduğunda ne yaptığı, bindiği araçta kimlerle buluştuğu, yolda hangi karanlık odalara girdiği tartışılıyordu.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye döndükten hemen sonra rezil uyuşturucu lakırdısını sarfetmesinin ardında Amerikan İstihbarat Servisi CIA olabilir mi?

Bu düşünceyi destekleyen çok önemli bir bilgiyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verirken, Kılıçdaroğlu'nun uluslararası bir istihbarat oyununa düştüğünü ifade etti.

Kılıçdaroğlu yalan makinasının son uyuşturucu lakırdısı, Türkiye'yi NARKO DEVLET olarak gösterme çabasının ardındaki karanlık odaları memnun ettiğini düşünmemek mümkün değil.

Bilindiği gibi geçen hafta Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Fincancı da, kahraman Türk ordusunu, Suriye'de kimyasal bomba kullandığını utanmadan, sıkılmadan ifade etmişti, Bu iki rezil olayın birbiriyle ilişkisi vardır. Rezil ve yalan açıklamalarla, Türkiye'yi karalama tezgahlarına hız verilmiştir.

Yakın coğrafyamızdaki kirli oyunlarını bozan, emperyalistlerin yeni planlarını da bozacağından tedirgin olan Derin Amerika-Avrupa'nın Başkan Erdoğan'ı yıkma hayali içinde oldukları bir gerçektir.

Maalesef, ALTI ARTI HDP MASASI ve özellikle CHP-Kemal Klıçdaroğlu, gözünü kan bürüdüğünden, kaos tezgahlarına yazılmakta beis görmemektedir.

Başta Derin Amerika ve Avrupa istihbarat servislerinin kirli tezgahına maalesef Kemal Kılıçdaroğlu yazılmıştır.

Ana muhalefet partisi başkanının, uluslararası istihbarat oyununa düşmesi, net ve açık bir MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR. KILIÇDAROĞLU

YALAN MAKİNASINI kullanan karanlık odalar, Türkiye'nin iyi gidişinden, Türkiye'nin yerli ve milli araba yapmasından, SİHA'lar, Tayfunlar yaparak savunmada ABD ve NATO'nun prangalarını kırmasından çok rahatsızdır. Yazıktır. Günahtır.

LONDRA AYAĞINDA DERİN İNGİLİZ CHATHAM HOUSE GÖLGESİ Kemal Kılıçdaroğlu'nun manidar Amerika seyahatinin içeriğinde yer alan bazı detaylar da çok gizlemeye çalışsalar da ABD istihbaratı CIA, ABD Demokrat Parti ve IMF'in GÖLGELERİ ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD programında iki GÖLGE CIA düşünce kuruluşu vardı.

Biri Center of American Progress (CAP), diğeri ise German Marshall Fund. Bu kuruluşlardan Center for American Progress (CAP), açılımı Amerikan İlerleme Merkezi... Bu yapı Amerika Başkanı Biden'ın demokrat partisine çok yakın çalışıyor. German Marshall Fund düşünce kuruluşu da Başkan Biden ve Demokrat Parti ile çok yakın çalışma içinde bulunuyor.

Washington merkezli fonlama ve düşünce kuruluşu da bir GÖLGE CIA özellikliydi. Bu düşünce kuruluşlarının Rand ve Stratfor gibi GÖLGE CIA olduğunu unutmamak gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu LONDRA İCAZET ARAYIŞI ÇALIŞMALARINA Amerika'da olduğu gibi Londra'ya da Meşhur IMF'çi Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'yi götürdü. Londra'da Derin İngiltere Düşünce Merkezi CHATRAM HOUSE'da kapalı görüşmeler yapması söz konusu. Açıklanan program da, GÖLGE CHATRAM HOUSE olarak bilinen, Entrepreneur First - The Creator Fund, Creative UK ve The Alan Turing Institute görüşmeleri bulunuyor.

SONUÇ: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN Amerika ve İngiltere İcazet Turları, Aralık ayında Almanya'da devam edecek. Gözünü, kulağını Washington'dan, Londra'dan, Berlin'den ayıramayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz: Türkiye'ye bak. Yabancı odaların suflelerine yazılma.

Asla şüphemiz yok, Aziz Milletimiz gerekeni 2023 yılında yapacak.