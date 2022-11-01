Türk Koridoru

TÜRKİYE YÜZYILI parantezinde Başkan Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın JEOPOLİTİK KORİDORLAR açma projeleri, önemli bir başlık olarak yer alıyor. Başkan Erdoğan son derece tarihi ve önemli taktiklerle Ukrayna savaşını arabulucu olarak durdurmaya çalışırken, aynı zamanda da dünya için hayatı jeopolitik koridorların açılmasına öncü oluyor. Türkiye'nin açtığı koridorlar jeopolitik yeni haritalara işaret etmektedir.

1) Tahıl Koridoru: Dünya gıda krizine neşter atan bir Türkiye var.

Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında mekik diplomasisi uygulayarak Karadeniz Gıda Koridoru açmıştı.

Erdoğan, dün katıldığı Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli bir açıklama yaptı:

"Şimdi benzer bir süreç gıda krizinin en temel unsuru olduğu küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanmaktadır.

Dünya buğday üretiminin yaklaşık üçte biri Rusya ve Ukrayna tarafından gerçekleştirilmektedir. Ukrayna buğdayının 9.3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

2) Gübre Koridoru: Tahıl koridoru tekrar çözümlendiğinde dünyanın en büyük gübre üreticisi Rusya'dan Karadeniz koridoru da çalışmaya başlayacak.

3) Doğalgaz Koridoru: Putin, "Türkiye doğalgaz üssü" olacak demişti.

Hazar Denizi, jeopolitik gelişmelere imza atıyor. Türkmenistan gazının Azerbaycan gazına eklenerek Türkiye'ye gelmesi, gelecek 10 yılların KİLİT ÜLKE POZİSYONUNU tahkim edecektir.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, bu konuda müthiş bir proje hazırlıyor. Rusya, Azerbaycan, İran, Irak doğalgazları Türkiye Enerji Üssü'nden Avrupa'ya verilecek.

4) Zengezur Koridoru: Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, kardeşimiz Azerbaycan'la beraber KARABAĞ'daki Ermeni işgaline son verdi.

Türkiye'nin direkt Azerbaycan ve Asya Türk Devletleri'ne ulaşmasını sağlayacak ZENGEZUR KORİDORU

TARİH YAZACAK. Bu koridor, BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ kuruluşunun temel taşı olacak.

5) Asya ile Avrupa arasında ORTA KORİDOR (DEMİR İPEK YOLU): Başkan Erdoğan katıldığı ŞANGAY -Asya Konferansı'nda Türkiye'nin YENİDEN ASYA parantezinde, gelecek 10 yılların kaderini belirleyecek ASYA-AVRUPA HATTINA yönelik jeopolitik hamleler gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Asya- Avrupa hattında Orta Koridor'un geliştirilmesi için çalışıyoruz. Türkiye, merkez ülke olacak" demişti.

ÇİN'DEN BAŞLAYAN, ASYA TÜRK DEVLETLERİ'NDEN geçen ORTA KORİDOR EN GÜVENİLİR TRANSİT TİCARET HATTINI temsil ediyor.

Koridor iki ayrı hattan oluşuyor. İlki Karadeniz üzerinden Gürcistan'a oradan limanlarla Avrupa'ya geçiştir. Burada Türkiye MERKEZ. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının tarihi stratejik konumu ve bu noktada KANAL İSTANBUL'un önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. Diğer hat DEMİRYOLU ile KARAYOLLARIDIR.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırma yoludur. TÜRKİYE YİNE MERKEZ.

Türkiye kilit ülke. ORTA KORİDOR, gerek Çin'in Avrupa'ya ulaşması gerekse Batı'nın Kafkasya ve Orta Asya merkezli enerji ve ulaştırma projeleri geliştirmesi bakımından ideal güzergah olduğunu kanıtlıyor. Türkiye'nin YENİ POZİSYONU Kafkaslar'a, oradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ile Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşan Orta Koridor'u daha da değerli hale getirmiş durumda. Pekin'den Londra'ya uzanan bu hat, yıllık 1 TRİLYON DOLARLIK ticaret trafiğinin kalbinde yer alıyor.

SONUÇ: BÜYÜK LİDER BÜYÜK DÜŞÜNÜR, BÜYÜK HAMLELER YAPAR. Başkan Erdoğan -Türk Devlet Aklı'nın gelecek dünyayı çok iyi okuyarak yürüttüğü JEOPOLİTİK KORİDORLAR STRATEJİSİ, YENİ DÜNYA'DA BÜYÜK TÜRKİYE DEMEK. EVET. 21'İNCİ YÜZYIL TÜRKLER'İN YÜZYILI OLACAKTIR. TÜRKİYE YÜZYILI HAYIRLI OLSUN.