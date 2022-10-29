Büyük Türkiye’nin mimarı Başkan Erdoğan

BAŞKENT Ankara'da dün tarihi bir güne tanıklık ettik.

Başkan Tayyip Erdoğan, yeni bir dünyada Türkiye'ye, Türkiye'nin büyük tarihine yakışan, gelecek vaat eden bir vizyonu açıkladı.

TÜRKİYE'NİN YÜZYILI vizyonu, YENİ DÜNYADA BÜYÜK TÜRKİYE MİMARI olduğunu gösteren jeopolitik ve jeoekonomik parametreler içeriyor. Türkiye'nin Yüzyılı son 10 yılda gelişen olaylar ve olası yepyeni gelişmelerin odağında BÜYÜK TÜRKİYE'nin nasıl konumlanacağını ilan ediyor. Başkan Erdoğan, bugün dünyanın en tecrübeli lideri.

Birleşmiş Milletler'de iki yıldır yaptığı derinlikli konuşmalar ve gerçekleştirdiği jeopolitik hamleler açıkça gösteriyor ki, küresel liderlik konumuyla ülkemizi 21'inci yüzyılın yol haritasıyla lider ülke konumuna taşıyacak.

NİTEKİM "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" VE "YENİ DÜNYA DAHA ADİL BİR DÜNYA OLABİLİR" SÖZLERİYLE DÜNYA MİLLETLERİNİN HİSLERİNE TERCÜMAN OLDU.

Kalbinde Türkiye, kafasında dünyanın mazlum ve mağdur insanları olan Başkan Erdoğan, göreve geldiğinden bu yana ortaya koyduğu paradigmalarla da tarih yazmaktadır. Son 20 yılda Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak fırtına gibi esti. Ortaya koyduğu BÖLGESEL VE KÜRESEL

PARADİGMALARLA Türkiye'nin alt yapısını ilmek ilmek örerken, yakın coğrafyamızın makus talihini değiştiren lider olduğunu gösterdi.

Nitekim, Türkiye'nin önüne koyduğu ilk vizyon belgesi, 2023-2053- 2071 stratejik planlarla doluydu.

Bir hafta sonrasını düşünemeyen, günlük yaşama mücadelesi veren AZİZ TÜRK MİLLETİ'NİN önüne gelecek 25 yıllık, 50 yıllık hedefler koyma başarısı gösterdi.

TARİH 26 MART 2020. Başkan Erdoğan ulusa seslenmiş ve geleceği çok yakından ilgilendiren mesajlar vermişti: DÜNYADA YENİ BİR SİSTEM KURULACAK. Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. Önümüzdeki 2023 hedeflerimize umduğumuzdan daha kısa sürede ulaşabileceğimiz bir fırsat duruyor. Aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah'tandır." Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, yarınların dünyasına yönelik öngörülerini adım adım uygulamaya sokmuştu. Türkiye'nin yüzyılı, dünyaya 360 derece bakışla çok yönlü jeopolitik ve jeoekonomik PARAMETRELER İÇERİYOR.

Türkiye Yüzyılı'nda, Yakın Coğrafya ile bire bir ilgi ve ortaklıklar, İSLAM DÜNYASININ BERABERLİĞİ, ASYA VE AFRİKA AÇILIMLARI birer temel olarak derinlik kazanacaktır.

TÜRKİYE YÜZYILI'NDA MAVİ VATAN STRATEJİSİ uygulandıkça DENİZLERDE TÜRKİYE varlığı etkinlik kazanacaktır. Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de kirli planların bozulmasının ne manaya geldiğini, Yeni Dünya'da BÜYÜK TÜRKİYE gerçeğini daha net gösterecektir.