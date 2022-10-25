Amerikan yapımı

ZAFER AMERİKA'YA BAĞLI OLANLARIN DEĞİL, BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE İNANANLARIN OLACAKTIR... Her geçen gün, Altı artı HDP masasını Derin Amerika enstrümanlarının Arka Kapı'lardan idare ettikleri, yönlendirdikleri net ve açık ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve ardından Meral Akşener'in sağ kolu Ahmet Erozan'ın, Amerika'da kapalı görüşmeler yaptıkları kuruluşlar, Derin Amerika enstrümanı olarak biliniyor, tanınıyor. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, manidar Amerika turunda CAP VE MARSHALL isimli GÖLGE CIA olarak bilinen kuruluşlarla görüştü. Ne tesadüf, ardından İYİ Parti-Meral Akşener'in sağ kolu Ahmet Erozan da GÖLGE CIA olarak bilinen kuruluşlarla temas kurdu. Türk Devleti'ne bilgi vermedikleri için ne yaptıkları, ne gibi tavizlere EVET dediklerini bilmiyoruz. Türkiye'yi idare edeceklerini hayal eden Millet İttifakı'nın iki etkili partisi CHP ve İyi Parti, neden Amerika'dan icazet alma gereği duyar? Kılıçdaroğlu ve yavrularının gittikleri yol yol değil. Milli ve yerli duruş değil. Nitekim, üzüldüğümüz;

Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan Millet İttifakı'nın Amerika ve Avrupa ağzından konuşmaları, Aziz Milletimiz görüyor. Kılıçdaroğlu'nın CHP'si, Meral Akşener'in İyi Partisi, Batı'nın ekseninden çıkamıyor, gözlerini Washington, Londra, Berlin'den ayıramıyorlar. Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in sağ kolu Ahmet Erozan'ın kapalı görüşmeler yaptıkları Derin Amerika enstrümanları GÖLGE CIA olarak meşhurdur. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Erozan'ın kapalı toplantılarında boy gösterdikleri Derin Amerika enstrümanlarının sicili bozuk.

Sicillerinde Darbeler, kontrollü kaos'lar, işkence kampları kurmalar, terör örgütleri kurup Amerika hesabına çalıştırmalarının bir çok örneği vardır.

Central of Amerikan Progress, Marshall Fund, Freedom House, Rand Corp, Strafor adlı STK'lar, CIA ve Pentagon tarafından fonlanmaktadırlar.

Hepsi birer GÖLGE CIA olarak çalışmaktadır. ÖRTÜLÜ operasyonlar için para aktardığı özellikle de Güney Amerika'dan Ortadoğu ve Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada ABD HEGEMONYASININ aracılığını yapan enstrümanlardır.

Bunlar yetmiyormuş gibi, Derin Amerika ve Avrupa'nın aparatları PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C'nin mayın eşekleri de çukurlarda saklanmaktadır.

Gölge CIA enstrümanları, Recep Tayyip Erdoğan'ın BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ durdurmak için yıllardır kullanılmaktadır.

Seçim gündemi başlamışken, CHP'nin hemen ardından yapılan İyi Parti'nin İCAZET ALMA AMAÇLI AMERİKA ziyaretleri büyük tepki çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli faaliyetleri CHP Genel Başkanlığı sıfatına asla yakışmadı. CHP'nin eski genel başkanları böyle bir davranışta bulunmamışlardı.

Kılıçdaroğlu ve ardından Meral Akşener'in sağ kolu, partilerini iktidar yapacak unsuru Amerika olarak tespit etmişler.

Amerika turları çok enteresan.

Demek ki Millet İttifakı'nın CHP'si ve İyi Parti'si kaderlerini Amerika'nın çizeceği konusunda bir yarış içindeler.

İlginç olan taraflardan birisi de, Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceği düşüncesinde olan Meral Akşener.

Bu düşüncelerini Derin Amerika enstrümanlarına benimsetme ve kendisinin öne çıkarılması konusunda çırpınış içinde olmasıdır...

SONUÇ: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Amerika'yı çok seviyor da Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu sevmiyor mu?

Hepsi de birer Amerika yolcusudur.

Millet İttifakı, Türkiye'deki iktidarları Amerika'nın belirleyeceğini sanıyorlar.

Oysa Türk milleti o günleri aştı.

Eski Türkiye'de Derin Amerika iktidarları, darbelerle, cuntalarla, operasyonlarla belirliyordu.

Başkan Erdoğan, o günleri tarihe gömdü. Kaderini emperyalist ülkelere bağlamış olanların umutları boşa çıkacak. Aziz Milletimiz ferasetiyle, Amerika'nın belirlediği ittifakı seçmez, BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ'NÜN LİDERİ ERDOĞAN'ı yalnız bırakmaz...