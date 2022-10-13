CIA gölgesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'da MADEN ARAMAYA gitti.

Manidar geziyi yakından takip ederken kapalı kapılar ardında neler olduğunu tahmin ediyorduk.

Açık programında çok gizlemeye çalışsalar da ilginç bağlantıların izi ortaya çıktı. Bilindiği gibi GERÇEKLERİN BİR TÜRLÜ ORTAYA ÇIKMA GİBİ HUYU VARDIR.

Nitekim, Kılıçdaroğlu'nun Amerika seyahatinin içeriğinde CIA, Demokrat Parti ve IMF'nin GÖLGELERİ artık gizli değil.

ABD gezisinin organizatörlüğünü Future Bright ajansının yaptığı öğrenildi. Bu ajansın Sahibi Akan Abdula. Balkan kökenli.

Yugoslavya'nın parçalanması sürecine destek verenlerle irtibatına ilişkin iddialar var.

Nitekim, Yugoslavya'nın bölünmesinin arka planında CIA ve Pentagon'un bulunduğu biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklanan programda Amerikan yönetimiyle doğrudan bir temas yok havası verildi. Kılıçdaroğlu, Center of American Progress (CAP) ile German Marshall Fund yetkilileriyle bir araya gelecek.

CAP, Biden'a çok yakın. Bu düşünce kuruluşunun da Rand ve STRATFOR gibi GÖLGE CIA olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani dolaylı yoldan ABD yönetimiyle bir görüşme söz konusu. Açık programda yer alan ikinci kritik görüşme German Marshall Fund ile. Washington merkezli fonlama ve düşünce kuruluşu da bir GÖLGE CIA özellikli ve Biden'a yakın. Vakfın bağışçıları arasında Lockheed Martin (F35 savaş uçakları), Raytheon (Patriot füzeleri) gibi birçok ünlü ABD savunma şirketinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı, CIA bağlantılı.

Kılıçdaroğlu'nın ABD ekibinde 2 özellikli isim var. Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke. İkisi de CHP'nin MEŞHUR IMF'cileri.

2001 krizinde Türkiye ekonomisi dibe vurdurulmuş, IMF Kemal Derviş'i IMF Valisi olarak Türkiye'ye göndermişti. Derviş ekonomiden sorumlu Bakan olarak yanına Hazine Müsteşarı olarak CHP'li Faik Öztrak'ı getirmişti. O günlerde Selin Sayek Böke, IMF ve Dünya Bankası'nda yetiştiriliyordu.

Nitekim daha sonra Türkiye'ye geldi. CHP'nin parlayan yıldızı oldu. Hem Öztrak hem de Böke, Kılıçdaroğlu'ndan ayrı olarak birçok gizli görüşmeye imza attı.

Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında BİR EKONOMİK PAKET açıklayacağım" sözlerinin ardında, IMF hangi konumda olacak acaba?

Başkan Erdoğan'ın IMF zincirlerini kırmasından, TÜSİAD'ın çok bastırmasına rağmen MİLLİ EKONOMİ programından taviz vermediği bir süreçte, Selin Sayek Böke'nin Amerika temasları, Kılıçdaroğlu'nun manidar Amerika gezisi ile IMF irtibatı bakalım gizlenebilir mi?

SONUÇ: Kılıçdaroğlu, ABD'ye icazet almaya gitmemiş.

Yersen. GÖLGE CIA CAP ve Marshall, elbette ABD Başkanı Biden'ın politikalarını aktaracaklar, yol haritalarını verecekler. Görünür temaslarda GÖLGE CIA VE IMF bile gizlenemedi. Kapalı kapılar ardında neler olduğu da bir gün ortaya çıkacaktır. Bilindiği gibi GERÇEKLERİN BİR TÜRLÜ ORTAYA ÇIKMA GİBİ HUYU VARDIR.