Türkiye Yüzyılı

'Süleymaniye'de Bayram Sabahı' isimli şiirindeki derin sözler, sanki Başkan Erdoğan'ı anlatıyor:

''Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor: Kosova'dan, Niğbolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan...

Anıyor her biri bir vak'ayı heybetle bu an; Belgrad'dan mı?

Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı?

Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?

Adalar'dan mı? Tunus'tan mı, Cezayir'den mi?"...

Evet Başkan Erdoğan, her seferinden zaferlerle dönüyor.

Çin'den Amerika'ya, Libya'dan Azerbaycan'a, Kıbrıs Türkleri'nden Asya Türk devletlerine kadar gittiği her yerden ses getiriyor. Prag'dan da diplomatik zaferle döndü.

Erdoğan, Prag'da Aziz Türk milletinin vicdanı olarak konuştu.

Türkiye'ye yan bakan tetikçilere, ağababalara anlayacakları dilden haykırdı. Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti.

Avrupa'nın ortasında ikiyüzlü Batı'ya tarih dersi verdi. Libya ile Akdeniz jeopolitiğine yeni denklem kuran Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, Türk Devletler Birliği toplantısına davet ederek, Avrupa Birliği çeperlerinde TSUNAMİ yarattı.

Bu tsunami ALTILI MASA'da da çok ciddi hissedildi.

BAŞKAN Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine yönelik 2 VİZYON BELGESİ hazırlıyor.

Özellikle son iki yıldır yaptığı derinlikli konuşmalar ve gerçekleştirdiği jeopolitik hamleler, açıkça gösteriyor ki, KÜRESEL LİDERLİK konumudur. Yakın Coğrafya ile bire bir ilgi ve ortaklıklar sağlayan İSLAM ÜLKELERİ VE AFRİKA AÇILIMLARINA imza attı. MAVİ VATAN STRATEJİSİ'Nİ uygulamaya soktu. Doğu Akdeniz'e çökmeye çalışan ABDAvrupa tetikçileri Yunanistan'ın kirli planlarını bozdu. YEDİ DEVLET-BİR MİLLET paradigması ile BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ'ne giden yol taşlarını döşemeye başladı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan, 21. yüzyılı bir "Türk Asrı" yapmak üzere yola çıktı.

YENİ PARADİGMA: Türkiye'nin Yüzyılı... Yıllarca, dışa bakamadık. İç siyasetteki kısır tartışmalara çok fazla odaklanınca dünyada yaşanan gelişmeleri ve bu gelişmelerin ülkemiz üzerindeki muhtemel etkilerini iyi analiz edemedik. Jeopolitik hamlelerimiz Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesi açısından en belirleyici faktör olacağını gösterdi ve göstermeye devam edecek.

SONUÇ: Başkan Erdoğan, küresel sistemde yaşanan dönüşümlerin ortaya çıkaracağı fırsatları çok iyi değerlendirirken, Derin ABD'nin CHPKemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladığı ALTI artı HDP'li MASA, kısır çekişmeler içinde... Türkiye, o masanın hayallerinden çok daha büyük bir ülke. Erdoğan, Türkiye'nin gelecek on yıllarını planlarken, Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları, kendi geleceklerini planlama peşindeler. İşte bu gerçekler ışığında Aziz Milletimiz, Erdoğan'ın 'TÜRKİYE'NİN YÜZYILI VİZYONU'na destek olmak için sabırla seçimleri bekliyor.