2 Ekim düellosu

HDPKK destekli ALTILI MASA'da garip şeyler oluyor. CHP'li Bülent Kuşoğlu, Gürsel Tekin ve HDP'li Nevaf Bilek bombalarının etkileri sürerken, asıl pimi Meral Akşener çekti! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu birbirlerine rest çekti. Kılıçdaroğlu'nun İzmir'den verdiği subliminal mesajlara çok kızan Akşener dayanamadı ve Kılıçdaroğlu'na "Kazanamazsın. Aday olmasan iyi olur" dedi. Önceki gün Kılıçdaroğlu Akşener ile 2.5 saat başbaşa konuştu ama tansiyonu düşüremediler. Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları altı aydır toplanıp toplanıp duruyor. "Ortaklaşa aday çıkaracağız" diye nutuklar attılar. Sonuçta ortak aday belirleyemediler. Masa altından birbirlerine tekme atıyorlar. Akşener'in Kılıçdaroğlu'na "Sen kazanamazsın. Gel aday olmaktan vazgeç. Kazanacak aday bulalım" diye açıkça konuştuktan sonra yeni bir viraja girdiler. Evet. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayallerini yıkan laflar etti! Akşener'in çekirdek adamları ile verdiği 'Kazanamazsın' mesajını anlamamayı tercih edep Kılıçdaroğlu'na mesajı bizzat verdi. "Altılı masanın bir noter olma görevi yok. Notersek o masanın manası kalmaz" derken sert vurdu. Yani, "Altılı masada bir dayatma söz konusu olamaz" restini çeken Akşener'in devamında ki sözleri çok dikkati çekici oldu: "Cumhurbaşkanlığına aday değilim dedim. Bir feragattır bu.'' Akşener bu ifadesiyle Kemal beye de "Kazanamazsın. Sen de feragat et'' diyordu. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini tekrar masaya sürmesi ilginç yorumlara yol açtı. Meral Akşener'in CHP-HDP aşkına yönelik yaptığı vuruş da çok konuşuluyor. Altılı masa içinde HDP'yi sevenlere seslenen Akşener, "HDP isteniyorsa biz kalkalım onlar otursun" diyerek CHP tezgahına çomak soktu. Kılıçdaroğlu'nun bazı çekirdek isimleri ve CHP'nin fondaş medyası uzun zamandır ''CHP milletvekili vermeseydi ip seçime giremezdi. Biz yardımcı olduk. Karşılığında Kemal beyi desteklemek zorundalar" lafları ediyorlardı. Akşener patladı! "BORCUMUZU 31 MART SEÇİMLERİNDE ÖDEDİK. Ödeyecek borcumuz yok" diyerek rest çekti.

SONUÇ: Gözler 2 Ekim toplantısına çevrildi. Kemal bey ile Meral Hanım arasındaki düelloya aktörlerin kriz karşısında ne yapacakları merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ısrar ederse altılı masa dağılacak. Kemal bey feragat ederse de siyasette artık tutunamaz. Son virajda altılı masayı kuran DERİN AMERİKA'nın altı isim dışında bir başka ismi öne çıkaracağı konuşuluyor. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun 9 Ekim'de ABD'ye giderek, "Beni destekleyin" konuşmaları yapacağı tahmin ediliyor. Bilindiği gibi Meral hanım daha önce Abdullah Gül'ü yemişti. Bu sefer de Kemal Kılıçdaroğlu'nu yemiş olacak. Birbirini yiyen yiyene. Bunlar mı Türkiye'yi idare edecekler. Hadi oradan...