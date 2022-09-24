ABD gezisinin şifreleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasındaki ABD ziyaretinin şifrelerini gözden geçirelim. Öncelikli olarak Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için yanıp tutuşuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu aylardır ALTILI MASA'dan ORTAK ADAY çıkmak için çok çırpındı ama bir türlü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yavrularını ikna edemedi. Ancak son düzlükte ibre Kılıçdaroğlu'na döndü.

Şimdi biraz geçmişe gidelim.

FETÖ operasyonu ile Deniz Baykal'ın DEVRİLMESİ SONRASI CHP Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Bir baktık, Kılıçdaroğlu ilk yurt dışı gezisini Almanya'ya yaptı.

Almanlarla çok yakın ilişkisi olan Aydın Doğan medyası, 'Gandi Kemal' kampanyalarına başladı. Evet Kılıçdaroğlu, Berlin ekolüne yakındır.

Şimdi işler değişti. Rusya- Ukrayna savaşı sonucu gaz akımının kesilmesi Almanlar'ı zor durumda bıraktı. Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa'nın, Almanya'nın kendisine yeterli destek vermemesi üzerine ekol değiştirdi ve rotayı Washington'a çevirdi.

Derin ABD-Derin Avrupa, Türkiye üzerinde ortaklık yaptığı 2013 yılında da Kılıçdaroğlu'nu gördük.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek üzere kirli planlarını devreye sokulduğu tarih 2013'tü. IMF'ye borcun bittiği günlerde Gezi olayları başlıyordu.

Derin ABD-Derin Avrupa'nın ortaklığı Kılıçdaroğlu üzerinden devam ediyordu. 1 Aralık 2013'te Avrupalı büyükelçilerle sürekli görüşen ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardone, Kılıçdaroğlu için güzel bir Amerika gezi programı hazırladı. Ardından 17-25 Aralık siyasi darbe girişimleri yaşandı. Şimdi artık Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde, "Yeni rotam Washington ekolü" diyecek. 2 Ekim'deki ALTILI MASA'dan istediğini alacak ve Washington'da adaylık için destek isteyecek. Büyük ihtimalle de bu destek kendisine verilecek. Çünkü Amerikalı elçilerle son dönemde Kılıçdaroğlu'nun yakınlığı gizli değil.

SONUÇ: Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'den de desteği aldığı anda zaten ortak olduğu HDPKK'nın da tam desteğini alacak. Meral Akşener de Washington'dan gelen desteğe karşı sessiz kalacak ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tam destek verecek. ALTILI MASA'nın diğer yavru partileri de Amerika'nın kararına saygı duyacak.

Ancak Aziz Milletimiz'in kararı ne olacak? İşte burada, daha önce olduğu gibi tüm kirli planları bozacak güç sandıkta ortaya çıkacak.