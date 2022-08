Malazgirt mesajı

MALAZGİRT Zaferi'nin 951'inci yıldönümü çok anlamlı mesajlarla ve gösterililerle kutlandı. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, birleştirici, kucaklayıcı, vatanseverlik anlamındaki milliyetçiliği ifade eden mesajlar verdiler.

Başkan Erdoğan'ın 85 milyonluk Aziz Milletimizi kapsama alan konuşması oldu. Erdoğan'ın, sözleri CHP -Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurulan BATI PROJESİ ALTILI MASA liderlerine yönelikti: Ülkemizin herkese yetecek imkanı vardır. Devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce ve iradeye sahiptir. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler, bunun dışında herkes başımızın tacıdır...

Erdoğan'ın tarihi bir ders özelliğindeki sözleri de şöyleydi:

Türk tarihinde pek çok zafer varken, Malazgirt'in üzerinde bu kadar çok durmamızın bir sebebi var. Çünkü Malazgirt, milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının bir zaferidir.

Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer zaferlerin anasıdır.

Malazgirt Zaferi'nden 3-4 yıl sonra kurulan Anadolu Selçuklu devleti 228 yıl sonra Osmanlı, 852 yıl sonra Cumhuriyet bu zaferin meyveleriydi. Bunun için Malazgirt'i asla unutmayacağız.

Uzun zamandır Başkan Erdoğan, özellikle AZİZ MİLLETİMİZİN KIZIL ELMASI üzerinde ısrarla duruyor.

Türkiye'nin her yerinde, hemen her konuşmasında, her mitinginde tarihi 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' paradigmamızı Aziz Milletmizle beraber tekrarlıyor.

Bu gerçek karşısında, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurulmuş Altılı Masa sakinlerinden, aynı yolda, aynı ruhla bu söz çıkmamaktadır.

Erdoğan'ın tekrarladığı, veciz ifade, mevcut anayasamızın aynen muhafaza edilmesi gereken 3. maddesindeki, 'Türkiye Devleti, ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür' ibaresinin değişik şekilde ilân edilmesidir. Bu Büyük Türk Milletinin tarihi paradigması, ayrıca, 'etnik', 'bölgesel' ve 'dinsel' milliyetçiliğe karşı oluşu ifade ediyor.

Peki, Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları, Büyük Türk Milleti'nini gururla, heyecanla seslendirdiği veciz cümleyi ifade etmekten, konuşmaktan neden çekinmektedir? Çünkü, Altılı Masa'nın altında Derin ABD-Avrupa'nın aparatı bölücü terör PKK'nın siyası uzantısı HDP vardır... CHP bugün, Cumhuriyet'in kurucu ilkelerinden uzaklaşmış, Avrupa'nın gözünün içine bakar duruma gelmiş, bunun sonucu, 'Türkiyelilik' şeklinde uydurma kimlikler ortaya atanların platformu haline dönmüştür.

CHP milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu başkanlığında toplanan CHP-HDP-IP-SP'nin hazırladığı gizli anayasa taslağında HDP (PKK) çok beğendiği bölücü laflar yer alıyordu. CHP Genel Başkanı açıkça, Avrupa yerel yönetimler anlaşmasana imza atmaktan bahsetmektedir. Bu anlaşma, güçlendirilecek yerel yönetimlerin özerk bölgelere kadar uzanan bir haritayı maalesef içermektedir.

Derin Amerika-Avrupa'nın, Türkiye nüfusunun, mozaik iddialarına bir tuzaktır. Türkiye, AB'den gözünü ayırmayanlara karşılık homojen bir yapıya sahiptir. 'Türk Milleti', bir etnik aidiyeti değil siyasî kimliğimizi ifade eder.

SONUÇ: 'Tek Bayrak' Türk bayrağıdır. 'Tek Vatan', Türk Milleti'nin yaşadığı coğrafya olan Türkiye'dir. 'Tek Devlet' de Türk Devleti, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye, ilelebet pâyidar olacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ismini değiştirmeye hiçbir ırkçı-bölücü muvaffak olamayacaktır. ANLAŞILDI MI. KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ALTILI MASA SAKİNLERİ?