Geleceği okuyan lider

BAŞKAN Erdoğan'ın YENİ DÜNYA OKUMALARI ve müthiş gelecek öngörüleri, dikkatleri çekiyor.

Başkan Erdoğan'ın uygulamakta olduğu mekik diplomasisi bağlamında, Karadeniz tahıl koridorundan sonra Karadeniz Gübre koridoru açma ve Ukrayna-Rusya savaşını ateşkesle sonlardırma hamleleri Avrupa ve ABD'nin merkezinde büyük etki yaptı.

180 gündür devam eden Rusya- Ukrayna savaş alanında şaşırtıcı barış hamleleri yapan ve Ukrayna ile imzalanan son İMAR anlaşması Başkan Erdoğan'ın, "Türkiye dünyanın bilmediği bir şeyleri mi biliyor?" merakına yol açtığı gözleniyor.

Gerçekten, herkesin savaş bölgesini dikkatle ve tedirginlikle izlediği bir süreçte, Başkan Erdoğan'ın savaş sonrasına yönelik jeopolitik hamleler yapması elbette ÜLKEMİZ için büyük şans. Ya böyle bir dönemde ALTILI MASA'nın etrafındakilerin benzeri biri iktidarda olsaydı.

Başkan Erdoğan, "Batılılar gibi banane başkalarının acısı, gözyaşından diyemeyiz. Biz tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle nam salmış büyük bir devletiz. Vicdanı, merhametiyle temayüz etmiş büyük bir milletin evlatlarıyız.

Zorluklara aldırmadan gereği neyse onu yapmak, mazlum ve mağdura kucak açmak vicdani görevimizdir. Dili, kültürü, kökeni, meşrebi ne olursa olsun bu bölgenin tüm halkları birbirlerinin kardeşleri, akrabalarıdır. Birinin yaşadığı acıya diğerinin kayıtsız kalması, bu kadim kardeşlik ve akrabalık hukukuna aykırıdır" dedi. Amacımız yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde barış ve işbirliği kuşağı tesis etmektir.

Bilinçli olarak bölgemize giydirilen kardeş kavgası ve deli gömleğini yırtıp atmakta kararlıyız.

Türkiye'nin arabulucuk rolünü Rusya-Ukrayna savaşında çok daha güçlü şekilde öne çıkardık. Türkiye'yi söz ve etki sahibi yaptık, stratejik konuma yükselttik. Çatışmaların, istikrarsızlığın eksik olmadığı bölgede Türkiye diplomatik, ekonomik, askeri başarılarıyla göz doldurmaktadır.

Yeni gelişmeler ışığında, ERDOĞAN'ın müthiş öngörüsü, geleceğe daha umutlu bakmamızı sağlıyor. Evet. Herkes, Ukrayna-Rusya savaşını konuşurken, BAŞKAN ERDOĞAN, savaş sonrasına bakıyor.

Gelecek öngörülerı doğrultunda hamle üstüne hamle yapıyor. İki örnekle, Erdoğan'ın müthiş öngörülerini analiz edelim.

1) Başkan Erdoğan, savaş devam ederken Ukrayna'nın inşasıyla ilgili imzaladığı mutabakat ve TİHA-SİHA ÜRETİCİSİ BAYKAR'ın Ukrayna'da fabrika açma kararı karşısında dünya büyük şaşkınlık ve panik yaşıyor.

2) Önümüzdekı günlerde Sırbistan ile Kosova arasında muhtemel bir savaş tehlikesini önceden gören BAŞKAN ERDOĞAN, üç Balkan ülkesini ziyaret etme ve barış için mekik diplomasisi uygulaması kararı alıyor.

Ukrayna'nın imarının 750 milyar dolar olacağı ve büyük payların birisini Türkıye'nin alacağı belirtiliyor.

Dünya basını, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapan Türkiye'nin konumunu sürdürmesi durumunda en büyük mali kazancı elde edeceğinin altını çizdi. Yakın günlerde, Kosova olayı yine kaşınıyor. TÜRKİYE, Ukrayna ve Rusya arasında sürdürdüğü başarılı ARABULUCULUK ÖZELLİĞİNİ

SIRBİSTAN İLE KOSOVA arasında sürdürüyor. İşte bu kadar önemli bir güç haline gelen TÜRKİYE'yi bitirmek isteyen bir ALTILI MASA'yı asla unutmayın.

SONUÇ BAŞKAN ERDOĞAN, Türkiye'yi içine kapatıldığı pozisyondan çıkardı.

Yeniden ayağa kaldırdı. 2023-2053- 2071 paradigmaları ile BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNE başladık.

Mevlana'nın meşhur PERGEL METAFORUYLA, yakın coğrafyamızın BARIŞI VE İMARI için BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRK DEVLET AKLI, müthiş MÜTHİŞ JEOPOLİTİK hamleler yapıyor. Pergelin bir ayağı Ankara'da diğerini 5 BİN KİLOMETRE çapında dolaştırarak, Kuzey-Orta Afrıka'dan,Avrupa'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Asya Türk Devletlerınden Ortadoğu'yu içine alan bir TÜRKİYE var.