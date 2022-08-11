Küresel akıl

BÜYÜK lider Tayyip Erdoğan'ı, 10 Ağustos 2014 günü Aziz Türk Milletimiz bizzat seçerek Cumhurbaşkanı olarak göreve getirdi. Ülkemizi BÜYÜK TÜRKİYE hedefine ulaştırması içinde Başkan Erdoğan'dan desteğini hiç esirgemedi. Siyasi ve ekonomik istikrarın sürmesine inanmış Türk Milleti'ni ve 8 yıllık Başkanlık görevinde Türkiye'yi BÖLGESEL GÜÇ, KÜRESEL AKTÖR YAPAN Başkan Erdoğan'a minnettarız. Erdoğan'ın güzel ve anlamlı bir sloganı var. "NEREDEN NEREYE GELDİK". 8 yılda meydana gelen olaylara bakarsak, Yeni Türkiye'nin BAŞARI HİKAYESİNİ daha iyi görebilir ve anlayabiliriz. 8 yılın kritik iç ve dış olaylarını çok yakından takip eden bir gazeteci olarak, BÜYÜK TÜRKİYE DAVAMIZIN bazı kesitlerine göz gezdirmekte yarar var. Başkomutan, TBMM tarafından seçiliyordu. Maalesef, askeri ve siyasi oligarşinin etki ve tepkisi ile Cumhurbaşkanı seçiliyordu. Erdoğan'ın halk tarafından seçilmesi sayesinde sivil ve askeri vesayet zincirleri kırıldı.

Eski vesayet odaklarıyla beraber Derin ABD'nin aparatı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Başkan Erdoğan'ın arkasında dimdik duran Aziz Milletimizce paramparça edildi. DEMOKRASİ ZAFERİ, ikinci sürecine girdi. Bunu takıp eden reform Başkanlık modeline geçiştir.

Aziz Milletimiz sadece Cumhurbaşkanının bizzat seçmenin ötesinde, 21'inci Yüzyıl'ın Türkiye yönetimini belirledi. Büyük Türk Milleti, Başkan Erdoğan'ı 2018 yılında bizzat BAŞKAN olarak seçerek, BÜYÜK TÜRKİYE DAVASINA sahip çıktığını bir kez daha gösterdi.

Peki BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşü sınasında nasıl saldırılar oldu.



DERİN ABD SUFLESİ...

2013, Türk siyasi tarihi açısından çok hayati gelişmelere konu olan bir yıldır.

2013 yılında gerçekleştirilen olaylar asla unutulmamalı. Gezi Kalkışması, Derin Amerika destekli FETÖ'nün 17-25 Aralık Yargı darbe girişimi, aynı ekibin Deniz Baykal'ı kaset kumpasıyla devirip, CHP Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirmesi.

YIL 2014: Kılıçdaroğlu ve Demirtaş, seçimlerde, 'ERDOĞAN'I BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ' KAMPANYASINA BAŞLADILAR.

Sinsi planlar tutmadı. Aziz Türk Milleti, eze eze Büyük Lider Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçti.

YIL 2018: Derin Amerika, Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında ALTI ARTI HDP MASA'sını kurdu. Yine, 'Erdoğan'ı Başkan yaptırmayacağız' kampanyası yaptılar.



2023 SEÇİMLERİNE GİDERKEN MANZARA,

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, 2017 yılından bu yana 5 yıldır tarihi zaferlere imza atıyor.

Derin ABD aparatı FETÖ darbesinin paramparça edilmesinden bir ay sonra Kahraman Türk Ordusu, Kuzey Suriye'de zaferlere imza atmayı başardı. Libya'da, Doğu Akdeniz-Ege'de (Mavi Vatan stratejisi) Ermeni işgalinden Karabağ'ın kurtarılması yolunda Azerbaycan-Türkiye kardeşliği sonucu askeri stratejik zaferler elde edildi. Başkan Erdoğan, küresel liderliğini konuşturuyor. Mekik ve gambot diplomasının güzel örneklerine imza atıyor. Ukrayna-Rusya savaşını son erdirmek için yoğun çaba sarf ediyor.



Karadeniz tahıl koridorunu açan büyük lider oluyor. Bitmedi. Başkan Erdoğan, İsveç-Finlandiya üzerinden ağababalarına PKK-FETÖ maniaları koyuyor. Putin gazı kesiyor. Kışın donacak Avrupa'nın liderleri, Başkan Erdoğan'ın yardım etmesi, ENERJİ KORİDORU AÇMASI için koşarak Türkiye'ye geliyor. Son olarak, Abdülhamit Han sondaj gemisinin Mersin'den Doğu Akdeniz seferine uğurlanması, BÜYÜK TÜRKİYE yolunda geldiğimiz stratejik konumun sembolüdür.



SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın 8 yıllık Başkanlık süreci, bir başarı hikayesidir. İçine kapanan TÜRKİYE'nin yeniden şahlanış dönemidir. Daha önce de durduramadılar, 2023'te de durduramayacaklar. YARINLAR, ne ABD ne de Rusya'nın olacak. Mutlu gelecek, BAĞIMSIZ TÜRKİYE'ye inanmış Aziz Türk Milleti'nin olacak.