Kılıçdaroğlu’nun HDP aşkı

CHP'NİN, HDP (PKK) aşkı tüm hızıyla sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP aşkı kabarmış görünüyor. Özellikle de, Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek almak için Kılıçdaroğlu'nun HDPPKK'ya verdiği tavizler sınır tanımaz hale geliyor. CHP-Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri, HDP (PKK) kalkanı olmayı sürdürüyor. Son olarak, 26 Temmuz'da TBMM Karma Komisyonu'nda polise tokat atan DBP'li (HDP/PKK) Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için karar alınırken, CHP'li ve HDP'li milletvekilleri iş birliği yaparak HAYIR OYU verdiler. TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'nda, Saliha Aydeniz'in DOKUNULMAZLIĞININ AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edildi.



2010 YILI: Derin ABD aparatı FETÖ operasyonuyla devrilen Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun tayin edilmesinin üzerinden 12 yıl geçti. O günden bu yana Kılıçdaroğlu'nun HDP tavizleri dosyası giderek kabarıyor. Ve bu 12 yıllık serüven içinde, Kılıçdaroğlu ile terörden yargılanan HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'la aynı süreç içinde ilginç kesişmeler yaşanıyor. Derin ABD-Avrupa, 2010'da CHP ve ardından HDP'yi dizayn etti. 2010'da mayıs ayında Kılıçdaroğlu ardından 1 ay sonra Selahattin Demirtaş, HDP'nin başına getirildi.



2013 YILI: Arka arkaya Amerika'ya gittiler. Çok tanınmış CIA ajanları, stratejik düşünce kuruluşları ile yemek yediler, taktikler aldılar. NİTEKİM KILIÇDAROĞLU'nun temasları çok dikkati çekmişti. ABD Ankara Büyükelçisi Ricciordone ile program yaptı. CIA ajanları Graham Fuller ve Henri Barkey'le ile Türkiye düşmanı Büyükelçiler Abramovits- Edelman'la yemek yediler. Amerika'dan döndüler. Derin Amerika-Avrupa Türkiye'yi karıştıran kurgulamalar yaptılar. FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbesini devreye soktu.

Kılıçdaroğlu FETÖ kasetlerini kullanmaya başladı. Selahattin Demirtaş, Kobani kalkışması nedeniyle potaya girdi.



2014 YILI: CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP-Selahattin Demirtaş, ortaklaşa, "Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız" kampanyasına başladılar. Ama, avuçlarını yaladılar. Erdoğan Aziz Milleti tarafından BAŞKAN SEÇİLDİ.



2015 YILI: Haziran seçimlerinde CHP-HDP AŞKI ilerledi. Kılıçdaroğlu, HDP desteği ile iktidara gelmeye çalıştı.

Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin derin planları iyi okuması üzerine kasımda yeni seçim yapıldı. Aziz Milletimiz AK Parti'yi tek başına yine iktidara taşıdı.



2016 YILI: Kılıçdaroğlu ve Demirtaş, 16 Temmuz DERİN ABD-FETÖ darbesi sonrasında İKTİDAR OLMAYI bekledi.

Aziz Milletimiz, Başkan Erdoğan'ın arkasında dimdik durarak, darbeyi önledi.



2017 YILI: Türkiye'nin BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİŞİNE Aziz Milletimiz karar verirken, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş yine başaramadılar.



2018 YILI: Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'ın HDP'si Erdoğan'ı seçtirmemek için çırpındılar. Yine başaramadılar. Başkan Erdoğan ve Bahçeli, ezdi geçti. CHP'li HDP sempatizanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun CHP-HDP-İP gizli anayasa çalışmaları gün yüzüne çıktı.



2019 YILI: Mart yerel seçimlerinde, Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Demirtaş'ın HDP (PKK)'sı, çok ileri ortaklaşa çalışmalar yürüttü. CHP, bazı büyükşehir belediye başkalıklarını HDP sayesinde kazandı. Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş güzellemeleri arttı. CHP'li milletvekilleri sık sık Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti. Demirtaş, Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanmış ALTILI MASA'YA taktikler veriyor. Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere CHP'deki gizli güzellemeleri sürüyor.

SONUÇ: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmaya kesin kararlı. Ama, Altılı Masa'dan henüz destek alamadı. HDP (PKK)'nin desteğini sağlayabilmek için her türlü tavizi veriyor.

Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş güzellemeleri sürüyor. Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun önünü açmak için her gün cezaevinden taktikler veriyor. Bunlar yetmeyince Kılıçdaroğlu, teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'yı Ahmet Türk'le anlaşmaya gönderdi. Akşam ve sabah yemekleri (pazarlıkları) sonrası, Ahmet Türk'ün Kılıçdaroğlu güzellemeleri arttı. KILIÇDAROĞLU-DEMİRTAŞ AŞKI TÜM HIZIYLA SÜRERKEN, ALTILI MASA KARIŞMIŞ DURUMDA.