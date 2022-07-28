Yıkım müteahhidi

BİRÇOK müteahhit yapar.

Bazı müteahhitler YIKIM İŞİNDE UZMANDIR. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Başkanlığı'nı bir kenara bırakıp, SİYASETTE YIKIM MÜTEAHHİTLİĞİNE soyunmuş görünüyor. Siyaset yapacağına sanki, yıkım müteahhidi gibi ihale alıyor. Yıkım işini üstleniyor. Başkan Erdoğan iktidarını yıkmak için bel altı vuruşlardan kendini alamıyor.

Kılıçdaroğlu'nun lügatında YAPMAK YOK. YIKMAK VAR. Gözünü o kadar kan bürümüş ki, Başkan Erdoğan hasımlığından güzel ülkemizin ekonomisine saldırmaktan, Türkiye'yi yabancı ülke büyükelçilerine şikâyet etmekten kendini alamıyor. Bir yabancı sermaye düşmanlığı Arap sermayesi düşmanlığı içinde. EKONOMİ BATSIN, başka derdi yok havasında.

Kılıçdaroğlu, önceki akşam pes ettiren bir video yayınladı. Doğrudan Türk OTOMOTİV SANAYİİ NE DARBE

ÖZELLİĞİ TAŞIYAN bir tavır sergiledi.

Türk ekonomisini YIKMAYA MATUF, Aziz vatandaşlarımıza, 'CHP İKTİDARA GELİNCEYE KADAR otomobil almayın' BUYURDU.

İnsanda biraz vicdan olsa, OTOMOBİL ALMAYIN demeye dili varmaz. 'OTOMOBİL ALIN, OTOMOBİL FABRİKALARI

ÇALIŞSIN, daha çok işçi alsınlar, yurt dışına daha çok otomobil satalım. Ülke kazansın milletimiz kazansın' demek geçmiyor içinden.

Nerede VİCDAN? Nerede İNSAF?

Bugüne kadar, o kadar çok EKONOMİYİ SARSMAYA

YÖNELİK açıklamalar yaptı ki, İNSAF... İNSAF... Başkan Erdoğan'ı devirememenin ıstırabını çeken, Aziz Milletin desteğinin eksilmediğini fark eden Kemal Kılıçdaroğlu, Türk ekonomisine saldırmaktan çekinmiyor.

Saldırılarının sadece başlıklarını hatırlatsak sinirlenmemek elde değil.



TARİH: 20 KASIM 2019

Kemal Kılıçdaroğlu, İş Dünyası Konfederasyonu toplantısındaki konuşmasında şunları söylemişti:

"Benim can ve mal güvenliğim yoksa yabancı sermaye niye gelsin? Hiçbirimizin Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur." Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içinde olduğunu' söyleyerek, "Yabancılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyor" ifadesini kullandı.



TARİH: 29 KASIM 2020

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası yalanlarını sıraladı. Katar sermayesine saldırmaya başladı. Başta Başkan Erdoğan olmak üzere, tüm devlet erkanı ve yetkililer tarafından gerçekleri kamuoyuna detaylı bir şekilde anlatıldı. Ancak Kılıçdaroğlu, tüm açıklamaları görmezden gelerek yalana sarılmayı tercih etti.



TARIH: 16 MAYIS 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Katar sermayesine gözdağı verdi, Arapça tweet attı.

Katarlı yatırımcılara uyarılarda bulundu.

"İnsanların parasını çalarak yapılan hiçbir şey sizin tarafınıza satılamaz. Devlet fonlarına karşı işlenen bir suç varsa faillerin hiçbirine, siz olsanız dahi göz yummayacağız. Gelmeyi düşünürseniz bunu iyi bilin" DİYEREK TEHDİT ETTİ.



TARİH: 30 HAZİRAN 2021

Kılıçdaroğlu'ndan dört dilde Kanal İstanbul tehdidi savurdu! Skandal bir tweet atarak, dünya çapındaki yatırım şirketlerinden sonra şimdi de kreditör bankaları tehdit etti. "Kanal İstanbul projesini finanse eden kurumlar, Türkiye hazinesinden geri ödeme alamayacaktır" dedi.

SONUÇ: CHP-Kemal Kılıçdaroğlu yoğun olarak 3 yıldan beri, BAŞARILARA İMZA ATAN BAŞKAN ERDOĞAN'A bir kez olsun 'TEBRİK EDERİM' demiyor.

Erdoğan'ın başarısı demek Türkiye'nin başarısı demek, ama yapmıyor. Hadi tebrik etmeyi bıraktık. Güzel işlere, olumlu gelişmelere taş koymasın yeter.

Gölge etmesin yeter. Aziz Milletimiz yeter diyor, Kemal Kılıçdaroğlu YIKIM MÜTEAHİTLİĞİ YOLUNDA YÜRÜYOR. YETER Kİ EKONOMİ ÇÖKSÜN. ERDOĞAN DEVRİLSİN.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN hiç olumlu bir cümlesi yok. NEGATİF.

NEGATİF BİR RUH HALETİ RUHİYESİ İÇİNDE.