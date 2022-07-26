Yedi düvel vız gelir

GEÇEN cumartesi günü, Başkan Erdoğan'ın konuşacağı Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na "7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta" yazılı dev bir pankart asıldı.

Pankartı gören Erdoğan, duygusal bir konuşma yaptı. "Bu büyük ustanın yanında sizler gibi milletim oldukça evvel Allah durmak yok, yola devam" dedi.

İçten gelen konuşması meydanda toplanan Kayserili vatandaşlarımız tarafından dakikalarca alkışlandı.

Ben de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman Türk Ordusu'nun, İngiliz destekli Yunan ordularını paramparça ettiği Afyonkarahisar'da, Kayseri mitingini izliyordum.

Başkan Erdoğan'ın 'Yedi Düvel-Yedi Masa' afişi üzerine yaptığı konuşma bulunduğum kahvede de alkışla karşılandı. İşte Aziz Türk Milleti budur.

Damarlarında akan asil kanı her zaman gösterir. Kendisine HİZMET EDENİ UNUTMAZ. KENDİSİNE YAR OLANA YAR OLUR. Ardı ardına yedi düvelin yıkmaya çalıştığı Erdoğan'a gösterilen ilginin kılcal damarlarında, MİLLETE YAR OLMASI yatar.

Aziz milletimizin feraseti, afişlere yansıyor. Başkan Erdoğan, gerçekten 7 düvelle mücadele ede ede, derin planları paçavraya çevire çevire bugünlere geldi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk de İstiklal Savaşımız'da yedi düvelle çarpışarak, Türkiye'yi işgalden kurtarmış, bağımsız Türkiye'yi ilan etmişti.

Başkan Erdoğan da HEM BAĞIMSIZ HEM BÜYÜK TÜRKİYE için çalışıyor.

Derin ABD tarafından CHP- Kemal Kılıçdaroğlu omurgası kuruldu. Derin ABD ve Avrupa, YEDİLİ MASA tarafından Başkan Erdoğan'ı devireceklerini sanıyor. Aziz MİLLETİMİZİN DEDİĞİ GİBİ tekrar edelim. 7 DÜVEL DE, 7'Lİ MASA DA BÜYÜK USTA ERDOĞAN'A VIZ GELİR. Kolay değil, Türk siyasetinde rekorların sahibidir Başkan Erdoğan. 1970'li yıllardan (52 yıldır) bu yana Aziz milletimizin hizmetindedir. Siyasette, ÇIRAK-KALFA-USTA'LIK süreçlerini geride bıraktı.

ŞİMDİ KÜRESEL LİDER olarak sadece Aziz Türk Milleti'nin değil, Türk Devletleri'nin ve Müslüman ülkelerin HİZMETKARI olarak yürüyor.

ŞU İKİ paradigma, Erdoğan'ın KÜRESEL LİDERLİK özelliklerini çok iyi anlatmaktadır.

1) DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR.

2) DÜNYA DAHA ADİL OLABİLİR.

TECRÜBENİN ÖNEMİ

Başkan Erdoğan, 20 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Aziz milletimizin hizmetinde görev yapıyor. Bu 20 yıllık Devlet Adamı olarak, 3 ABD BAŞKANI, 4 İNGİLİZ BAŞBAKANI, 3 ALMANYA VE 3 FRANSA LİDERİYLE çalıştı.

Bugün Avrupa ülkelerinin liderleri sapır sapır dökülüyor. İşte İngiltere, İtalya...

ERDOĞAN DİMDİK AYAKTA. ÇÜNKÜ AZİZ MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE. KÜRESEL LİDER OLARAK ERDOĞAN'IN TECRÜBESİNDEN BAHSETMİŞTİM.

Dünya siyasetinde tecrübenin hem liderler bazında hem de olaylar bazında sürecini iyi okumakta büyük yararı vardır.

Nitekim, dünya siyasetinde isim sahibi olan liderlerin ortak özelliği, tecrübedir.

Uzun yıllar devletinin başında kalması, sık sık görüşme imkanları bulmasıdır.

Dünya siyasetinde tecrübeli isimleri değerlendirelim...

İNGİLİZ KRALİÇESİ ELİZABETH, BAŞKAN ERDOĞAN, RUSYA LİDERİ PUTİN, ÇİN LİDERİ Şİ JİN PİNG VE DERİN ABD'NİN BEYNİ KİSSENGER. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Sholtz yeni isimler. Başkan Erdoğan, tecrübeli bir lider olarak diplomatik zaferlere ve temaslara imza atıyor.

SONUÇ: Rusya lideri Putin'le yakın diyaloğu, çok kritik gelişmelerin yaşandığı Ukrayna savaşı bağlamında Batı ile Doğu arasındaki bir köprü oluyor.

NATO zirvesinde, tahıl diplomasisinde, Avrupa'nın gaz sıkıntısı çözümünde DİPLOMATİK BAŞARILARI arka arkaya geldi. Sadece Batı ile değil, Asya Türk DEVLETLERİYLE KARDEŞLİK KÖPRÜLERİ KURDU. İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ YÜZYILIN EN ÖNEMLİ KITASI AFRİKA'DA

44 büyükelçilik açarak, en çok liderle görüşen lider durumunda. YAŞASIN BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA YÜRÜYENLER.