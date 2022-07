Altılı masallar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurulan Altılı Masa'nın liderleri ortak aday çıkarmakta zorlanıyorlar. Belli etmiyorlar ama moralleri çok bozuk. Altılı Masa'nın genel başkanları, aşağı koyuyor olmuyor, yukarı koyuyor olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ORTAK ADAY olması halinde seçimleri kazanamayacaklarını düşünerek adeta kıvranıyorlar. Altılı Masa'nın genel başkanları inkar etseler de, yalanlarsa da, çırpınsalar da, HDPPKK ile gizli beraberlikleri her gün biraz daha net ve açıklık kazanıyor.



HDP "Ya bizimle beraber oturup ortak aday belirleyin ya da kendi adayımızı çıkartırız" dedikçe Altılı Masa sallanıyor.

Adeta nefesleri kesiliyor. HDP'nin pazarlık payını yükseltmesi üzerine Altılı Masa'nın etrafında toplanmış partilerin üst yönetimleri çare olarak da ÇOKLU ADAY VE İKİNCİ TUR SENARYOLARINA yönelmiş durumdalar!



Altılı Masa liderleri ve çekirdek kadroları içine düştükleri CUMHURBAAŞKANI ADAYINI belirleme sıkıntısından çıkmak için çare aradıkları, buna yönelik konuştukları senaryolar, kulislere sızıyor. Siyasi kulislerde yoğunlukla konuşulanlara bakalım. Altılı Masa'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına Temmuz ayı itibariyle OLUMLU İŞARET YOK. Meral Akşener kendisini taktik olarak geri planda tutuyor ama yakın kurmayları "Seçimi kazanacak aday belirlemek zorundayız" diyerek Kılıçdaroğlu'nu SEÇİMİ KAZANACAK ORTAK ADAY olarak görmediklerini ima ediyorlar. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, Kemal Beyi ortak aday olarak seçimi kazanacak isim görmüyorlar.



Taktik konuşmalar yaparak, çoklu aday FORMÜLÜ ETRAFINDA dans ediyorlar. Karamollaoğlu, Kemal Beyi destekliyor ama partisinin kitlesi Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini gösteriyor. Temmuz ayı itibarıyle Kılıçdaroğlu'na tek destek, sadece DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi.

Kulislere sızan bılgilere göre Altılı Masa'da CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi için ağırlıklı 2 senaryo tartışılıyor.



1) ÇOKLU ADAYLA SEÇİME GİRMEK.



2) ALTILI MASA'DAN İKİ ADAY ÇIKARARAK SEÇİME GİRMEK.

Altılı Masa'nın Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan kanadı, Kılıçdaroğlu'nun ORTAK ADAY olması halinde seçimlerin kaybedileceğini düşünüyor. Kılıçdaroğlu'nun ADAYLIKTA ISRAR ETMESİ halinde ÇOKLU ADAYLA seçime girmeyi yani her partinin kendi adayı ile seçime girmesini arzu ediyorlar. Nitekim bu senaryoyu Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan destekliyor. Babacan açıkladı.

"Ortak aday olamazsa ben partimin Cumhurbaşkanı adayı olacağım" dedi.

Akşener'in de Kılıçdaroğlu ve altılı masa dışında bir başka CHP'liyi düşündüğü

ifade ediliyor. Bu senaryonun altılı masa derinliğinde öne çıktığı kaydediliyor.



Diğer senaryo ise altılı masadan iki aday çıkarmak. Bu senaryoyu Davutoğlu masaya sürme hazırlığında.

Davutoğlu'nun "Kemal Bey Ortak aday olursa seçilemez. Kemal Bey adaylıkta ısrar ettiği takdirde altılı masadan iki aday çıkaralım. Bu durumda Kemal Bey aday olabilir. İkinci adayı da yine altılı masa belirlesin. HDP de kendi adayı ile girsin. Böyle olursa seçim ikinci tura kalır" dediği belirtiliyor. Bu senaryo şunu akla getiriyor. Ahmet Davutoğlu da aday olma imkanını zorluyor. Kendisi olması bile Babacan'ı ikinci aday olarak öne çıkarma durumu olabilir. Nitekim Altılı Masa'nın teknik direktörü Abdullah Gül'ün yakınındaki siyasi mühendisler, Davutoğlu ile Babacan'ın birleşmesini istiyorlar. Bazı temaslar bulunuyor. ALTILI MASA partilerinin ÇOKLU ADAY VE İKİNCİ TUR üzerine kurgulanan gizli anketler yapmaya hazırlandıkları konuşuluyor.



SONUÇ: Altılı Masa liderleri cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda zafiyet yaşarken yeni bir sıkıntıya da yol açmış durumdalar.

Bayram nedeniyle iki ayrı şehirde yaptığım sohbetlerde aziz milletimizin altılı masanın kukla aday çıkarmasına büyük tepkisi var. Diyorlar ki "Türkiye profili düşük kukla adayla idare edilemez."