CHP’deki ‘kıyma’ mekaniği

GEÇTİĞİMİZ günlerde kaleme aldığım yazılarımdan birinin başlığı "Turistin yolculuğu" idi. Ekrem İmamoğlu'nun geleceğine ilişkin kulisleri yansıtmıştım. Sonuç bölümü şöyle bitiyordu: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun polit bürosu KIYMA MAKİNASI gibi çalışır. 2024 yılında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü ilçesine bile belediye başkanı adayı olması zor görünüyor. KAHRAMAN'IN YOLCULUĞU BİTİYOR. ARTIK, İMAMOĞLU'NU BÜYÜKELÇİLER DE KURTARAMAZ..." Bu yazıma e-mail ve telefonumdan birçok değerli okuyucum mesaj gönderdi. CHP KIYMA MAKİNASI hakkında daha çok kulis vermemı istiyorlardı.

TAKVİM'in değerli okurlarına çok teşekkür ediyorum. Bu yazımda KIYMA MAKİNASI'NIN MEKANİĞİ ile ilgili yeni bilgiler veriyorum. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP genetik kodlarına döndü. Atatürk'ün anti-emperyalist CHP'si yok artık. İsmi CHP olan bir başka parti var. Nitekim parti logosundaki Milliyetçilik, Halkçılık, Devrimcilik oklarının yerinde yeller esiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun politbürosu KIYMA MAKİNASI gibi çalışıyor. Partide öne çıkanları hemen KIYMA MAKİNASINA atıyorlar.

Kıyıyorlar, pasifize ediyorlar, partiden istifa ettiremeseler de kafasını kaldıramaz hale getiriyorlar. Atatürk'ün kurduğu partiyi değiştiren CHP'ye hakim olmuş bir HİZİP VAR. Liderliğini Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın yaptığı 10 ARALIKÇI HIZIP, CHP'de kıyma makinası mekaniğini elınde tutuyor. Bilindiği gibi 10 ARALIKÇI hizip Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, Prof. İbrahim Kaboğlu, "CHP kapatılsın,müze olsun. Yeniden sol bir parti kurulsun" diyenlerdir. CHP 2019'daki kurultayda teşkilat başkanlığına Salıcı'yı getirdi.

Bundan sonra da CHP'nin yönü değişti. Oğuz Kaan Salıcı ve kadrosu, HDP HAYRANIDIR. HDP KÖPRÜLERİNİ KURAN ekiptir.

Nitekim bugün Oğuz Kaan Salıcı, CHP DOĞU MASASI DİREKTÖRÜDÜR.

HDP köprülerini geliştiren Salıcı ve sağ kolu Canan Kaftancıoğlu'dur.

Kaftancıoğlu'nun birçok skandal tweet'lerine rağmen Kılıçdaroğlu tarafından görevinden alınamamasının sebebi, Oğuz Kaan Salıcı'nın güçlü adam oluşudur. Bu ekip CHP'nin güçlü genel sekreteri GÜRSEL TEKİN'i KIZAĞA çektirdiler. MUHARREM İNCE'yi KIYMA MAKİNASINA ATAN 10 ARALIKÇILARDIR.

İnce'yi kurultayda tuvalet yanına oturtan bu ekiptir. Çünkü Kurultay'ın her şeyini hazırlayan Oğuz Kaan Salıcı'dır.

CHP'nın gerçek adamı Muharrem İnce bıle dayanamadı, CHP'den kaçtı, parti kurdu. CHP'deki ulusalcıları tasfiye eden Salıcı'nın 10 ARALIKÇI ekibidir.

İnce ile birlikte CHP'den istifa eden 3 CHP milletvekili, "CHP'de Atatürkçüler temizleniyor" demişlerdir. Oğuz Kaan Salıcı'nın Teşkılat Başkanlığına getıren süreçte yapılan kurultayda Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz, CHP PARTİ MECLİSİ listesine sokulmamıştır. Oğuz Kaan Salıcı ve kadrosu en çok, en ısrarlı biçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen ekiptir. Neden? Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sevdiklerinden mi? HAYIR.

Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde boşalacak genel başkanlık koltuğuna OĞUZ KAAN SALICI'yı oturtmak, 10 ARALIKÇI HİZBİN en büyük hayalidir. Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketlerınde Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçen iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu perde gerisinde kıyma makinasına atan Salıcı ekibi, Kılıçdaroğlu'nu tek aday getirme operasyonunu yapanlardır.

Nitekim Kılıçdaroğlu'na "İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanı olarak görev sürelerini tamamlayacaklar. Kendi işlerine baksınlar" laflarını söyletenlerin Oğuz Kaan Salıcı ekibi olduğu konuşulmaktadır.