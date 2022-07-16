Tarihin akışını değiştiren lider

15 TEMMUZ Derin ABD (NATO) aparatı FETÖ darbesine geçit vermeyen Başkan Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik işgal hareketini önlediği gibi küresel anlamda da jeopolitik planları paçavraya çevirdi. Nokta. Başkan Erdoğan'ın dirayeti ve aziz milletin topyekun harekete geçmesiyle 15 Temmuz darbesinin bastırılmasının ne kadar hayati bir destana işaret ettiğini daha iyi anlayabilmek için derin ABD ve NATO gladyosunun hem Türkiye için hem de jeopolitik haritaları nasıl etkilendiğini bakmamız yeterlidir.

Başkan Tayyip Erdoğan ve aziz milletin 15 Temmuz destanının Türkiye için HAYATİ ÖNEMİ şudur: Derin ABD ve aparatı FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olsaydı 100 yıl sonra kafasını kaldıran, yakın coğrafyasına bakan, BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL OYUNCU olmaya karar vermiş BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA YÜRÜYEN 85 milyonu hedef alacaklar ve devşirilmiş siyasetçilerini yönetime getireceklerdi.

Eğer iş savaş çıksaydı, ABD ve NATO orduları Türkiye'ye çökecekler ve fiili işgal operasyonu gerçekleştireceklerdi.

Evet. 15 Temmuz derin ABD ve aparatı FETÖ darbesini aziz milletle beraber bastıran Başkan Erdoğan, Türkiye'yi fiili işgalden kurtarmıştır.

Derin ABD, 2012 yılından itibaren yeni dünya düzeni planını devreye koymuştu. Yeni dünya düzeninde Türkiye kilit ülke konumundaydı. Doğu Akdeniz'de, Ege-Karadeniz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu düzenini dizayn etmek için Washington'da, Londra'da, Berlin'de TOP SECRET (Çok gizli) taktikler hazırlıyorlardı. Ortadoğu'yu bölmek istiyorlardı.

Ama Başkan Erdoğan liderliğindeki BAĞIMSIZ TÜRKİYE, hedeflerine doğru yürüyor ve derin ABD ile Avrupa'nın planlarını alt üst ediyordu.

Derin ABD ve Avrupa karanlık planlarını önce Haziran 2015 seçimlerinde hayata geçirmek istedi ancak başarılı olamadı. 1 yıl sonra da 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştı. Başaramadılar. Çünkü 15 Temmuz darbesine geçit vermeyen Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, muhteşem jeopolitik hamleleri ardı ardına gerçekleştirerek, derin ABDAvrupa planlarını hem bozdu hem de oyun kurmaya geçti. Nitekim, darbeden hemen sonra, Türk Ordusu'nun Fırat Kalkanı Operasyonu 15 Temmuz'a cevaptır. Eğer, derin ABD 15 Temmuz'da amacına ulaşmış olsaydı ABD istihbarat teşkilatı CIA'nın aparatı terör örgütü PKK, BÖLGEDEKİ KAOSTAN YARARLANANACAK, Kuzey Surıye'de PKK kantonlarını kuracaktı.

Peki darbeciler 15 Temmuz'da amaçlarına ulaşsaydı, Türkiye'nin hangi başarılarını engelleyeceklerdi?

1) LİBYA ile deniz anlaşması yapamazdık. Doğu Akdeniz'de ABD-Yunan hegemonyası olurdu.

Antalya Körfezi'nden dışarı bakamazdık, çıkamazdık.

2) IRAK-Suriye-Akdeniz hattında derin ABD-PKK koridoru kurulurdu.

3) KIBRIS Türk Devleti için ayağa kalkamazdık.

Rum tarafı silahlandırılırdı.

4) DOĞU Akdeniz'de sismik araştırma yapamazdık.

5) KARDEŞİMİZ Azerbaycan ıle Karabağ'da Ermeni işgalini kaldıramazdık.

6) EGE'DE Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma teşebbüsünde bulunurdu.Türkiye'nin 15 Temmuz darbesiyle göreve getirdikleri KUKLA ADAMLAR sesini çıkaramazdı.

SONUÇ: Derin ABD 15 Temmuz'da amacına ulaşsaydı savunma sanayini baltalarlardı.

Çünkü derin ABD, 1945'lerde Türkiye'ye Marshall Planı'yla pranga takmışlar. Atatürk'ün kurduğu uçak fabrikalarını CHP tek parti yönetiminde marangoz fabrikalarına çevirtmişlerdi. Başkan Erdoğan ve Türk Milleti 15 Temmuz darbesini bastırarak TARİHİN AKIŞINI değiştirmiştir. YAŞASIN BÜYÜK TÜRKİYE.