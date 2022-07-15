Turistin yolculuğu

EKREM İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde siyasi kampanyasını yürütenler havalara uçmuş hatta Kahraman'ın Yolculuğu isimli bir kitap yazmıştı.

Ekrem İmamoğlu'na da İstanbul dar gelmiş, bütün Türkiye'deki bilboardlara bu kitabın tanıtım ilanlarını asmışlardı. Peki ne oldu? 3 yıl içinde Ekrem İmamoğlu, TATİL PRENSİ oldu. Skandalları ayyuka çıkarken gözden düştü, Cumhurbaşkanı adaylığı hayali sulara gömüldü. Bu şekilde devam ederse 2024 yılında CHP'den İstanbul Belediye Başkanı olma imkanını da kaybedecek.

CHP'nin üst yönetimini kontrol eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun KIYMA MAKİNASI gibi çalışan polit bürosu var. Ekrem İmamoğlu'nun ayağını kaydıracak o kadar çok ayak oyunları biliyorlar ki sormayın... Belediye seçimlerine iki yıl kaldı.

Bu iki yıl içinde Ekrem İmamoğlu'nu kıyma yapacaklarından şüphem yok. Aziz Türk milletinin derin anlamlı bır atasözü var. "Üç göç, bir yangın yerini tutar" ATASÖZÜNÜN anlamı: Üç kez taşınma sonunda eşya, kırıla döküle yangından kurtarılmışa benzer. Ekrem İmamoğlu'nun bir değil iki değil üç değil 4'üncü skandalı İstanbul'u yangın yerine döndürdü.

İmamoğlu tatilde, İstanbul'u sel götürüyor.

Fethiye'den mesaj atıyor, selle mücadele çalışmalarını İstanbul dışından yönettiğini ifade ediyor. Sıra dışı bir yağış söz konusu, İstanbul'a dönmeyi düşünmüyor. Ardından da kendisini eleştirenleri suçluyor. İstanbul'un hizmete ihtiyacı var. Umurunda değil. Tatil beldesinden tweet atmakla sel önlenmiyor. Artık Ekrem İmamoğlu'nun tası tarağı toplayıp gitmesinin zamanı geldiğini anlaması lazım. "Ben İstanbul gibi bir Megakent'i idare edemiyorum. Benim kapasitem bu kadar.

İstanbul'da daha çok yangınlara sebep olmadan gitmenin zamanı geldi" diye düşünmesinin vakti geldi.

İmamoğlu, göreve geldikten kısa süre sonra İngiltere'ye gitmişti. Derin İngiltere'nin beyni Chatham House'a heyecanla kabul edilmişdi.

Dünyanın önde gelen PARA-DÖVİZ CEO'ları ile tanıştırılmıştı. Döndükten sonra gözünü LONDRA'dan hiç ayırmadı. İngiltere Başkonsolosu ile sonra da İstanbul'u kar basınca işi gücü bırakıp İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile balık yemişti.

İngiltere'nin o yemek yediği, derin konuşmalar yaptığı büyükelçi emekli oldu. Yeni büyükelçi gelecek.

SONUÇ: Kemal Kılıçdaroğlu'nun polit bürosu KIYMA MAKİNASI gibi çalışır. 2024 yılında Ekrem İmamoğlu'nun eski ilçesine bile belediye başkanı adayı olması zor görünüyor. KAHRAMAN'IN YOLCULUĞU BİTİYOR. ARTIK, İMAMOĞLU'NU BÜYÜKELÇİLER DE KURTARAMAZ....