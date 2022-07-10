İyisyan var!

İYİ Parti tepesinde yüksek düzeyde isyan çıktı. Yavuz Ağıralioğlu bir konuştu ORTALIK KARIŞTI.

Meral Akşener tarafından parti sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığından kızağa çekilen Ağıralioğlu sessizliğini bozdu, Akşener'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu, Akşener'ın "Medeni Bilgiler" kitabına desteğine sert bir tepki gösterdi. "Aklı kafasında hiç kimse, aklı kafasında hiçbir Müslüman bu kitaba 'evet harika' demez" çıkışında bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu, Genel Başkanı Meral Akşener'e çok sert tepki gösterirken "AKLI KAFASINDA HİÇ KİMSE 'KİTAP HARİKA' DEMEZ" sözleri, İYİ Parti'de büyük dalgalanmaya yol açtı.

Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'i müthiş şekilde eleştirerek çıkış yaptı.

Yavuz Ağıralioğlu'nun şu sözleri önümüzdeki günlerde dikkati çeken gelışmelere yol açacak özellikte:

Medeni Bilgiler kitabındaki bazı bölümleri olmadan okutuldu eskiden.

Ama kıymeti yok. Kıymeti olan kısmı, bir cumhuriyet hassasiyeti, cumhuriyetin kazandırdıkları vurgusu... Aklı kafasında hiç kimse, aklı kafasında hiçbir Müslüman bu kitaba 'evet harika' demez." Mevzuyu polemiğe de taşımaya gerek olmadığını ifade eden Ağıralioğlu, "Genel Başkanın öyle bir şeyi bilerek söylediğini asla düşünmüyorum. Bu inanca saygısızlıktır kimse bunu makul bulmaz" açıklamasında bulundu.

Yavuz Ağıralioğlu, "Grup Başkanımız İsmail Tatlıoğlu gibi düşünüyorum. Doğru bulmuyorum, niçin doğru bulalım kimse bunu doğru bulmaz. İsmail Bey'in cevaplarına katılıyorum. Bu normalde hiç ötesi berisi yok. 'Bu kitap bu şekliyle makuldür okutulsun, herkes bu kitapta yazılanlar gibi düşünsün' denilecek bir şey değildir. Benim kanaatim budur" dedi.

Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sessiz ve derinden CHP'nin ve DEVA'nın altını oyuyor. CHP'nin, HD(P)KK aşkına kapılarak, Atatürkçülük'ten uzaklaşmasını, ulusalcıları bir kenara itmesini, antiemperyalist özelliklerini kaybetmesini fırsat bilen Akşener CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun altını oymakta olduğu dikkat çekiyor.

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarının yüzde 20'lere kazık çaktığı, Meral Akşener'in CHP'den kaçan Atatürkçü-Ulusalcı seçmenleri toplayarak, CHP'nin yerine İKİNCİ PARTİLİĞE çıkmaya yönelmiş durumda. Meral Akşener, Ali Babacan'ın canını çok sıkan bir hamle yaparak, DEVA'dan istifa eden tecrübeli bürokrat Birol Aydemir'i transfer etti.

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, Genel Başkan Yardımcılığı görevinde olduğu DEVA Partisi'nden 6 ay önce istifa etmişti.

Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı oldu. Birol Aydemır'i Ali Babacan'ın partisinden transfer eden Akşener'ın yeni manevralar yapacağı konuşuluyor.

SONUÇ: Meral Akşener, yüzde 20'ye kazık atan CHP'yi geçip altılı masanın baş aktörü olmaya ve cumhurbaşkanı adayını DOMİNE ETMEYE çalışıyor. Bu duruma Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok sinirlendiği, ama 'Altılı masa dağılacak' korkusuyla Akşener'e tavır koyamadığı söyleniyor. CHP kurmayları Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için bastırıyor ama Altılı Masa'dan Gültekin Uysal dışında yeşil ışık yok. Gelişmeleri yakından takıp eden tecrübeli siyasetçiler, 'Altılı masadan Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz.

Bir başka aday da çıkması zor.

YA ALTILI MASA DIŞINDAN aday BULACAKLAR YA DA MUHALEFET ayrı ayrı adaylarla seçime girmek durumunda kalacaklar" yorumunda bulunuyorlar. ALTILI MASAYA DÜŞEN YANDI.