Çarkçılar tiyatrosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çarkçı bilirdik. Bir baktık Kılıçdaroğlu'nun omurgasını kurguladığı projenin masasında toplanan altılı da çarkçı çıktı. Altılı masa parlamenter sisteme dönmek için referandum yapacaklarını sonra yeniden seçimler yaparak yeni parlamento sistemine gececeklerini söyleyip duruyorlardı. Ancak bundan çark ettiler.

Meral Akşener'in misafiri oldukları yuvarlak masada vazgeçtiler. Referandumda evet çıksa da çıkmasa da 5 yıl görevde kalmaya karar verdiler. Peki hadi referandum yaptılar. Evet çıktı. Nasıl 5 yıl kalacaklar?

Halkın seçtiği cumhurbaşkanı yetkilerinin çoğunu bırakacakmış. Birinci çıkan partinin başkanına başbakanlık verilecekmiş.

Çarkçı altılı koalisyon, hükümet olmaya devam edeceklermiş. Bunun ismi DEFACTO YÖNETİM olacakmış. Neden çark ettiklerini söylemiyorlar. Korktular.

Sadece bir seçim. Belki bir referandum.

"5 yıl hükümet olarak devam edeceğiz" noktasına geldiler. TAM BİR ANAYASA KAOSU YARATACAKLAR. Çok şikayet ettikleri başkanlık modeli ile 5 yıl görevde kalmanın peşinde bunlar. İkinci önemli neden de referandum sonrası parlamenter sistem seçimi yaptıklarında AK PARTİ'NİN BİRİNCİ PARTİ OLARAK OLASI BAŞBAKANLIĞI ALMASINDAN KORKTULAR. Çünkü parlamenter sistemde birinci parti başbakanlığı alma ve hükümet kurma hakkına sahip oluyor.

ALTILI MASA KIVRANIYOR. Son toplantıda yine cumhurbaşkanı adayını belirleyemediler. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını masaya getiremedi! Birbirlerini kolluyorlar. Arka planda Kemal Kılıçdaroğlu kıvranıyor. Şu ana kadar açıkça tek destek Gültekin Uysal'dan geldi. Meral Akşener kurnazca susuyor. Adamlarını konuşturuyor. Ali Babacan çok konuşmaya başladı. Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na sıcak bakmıyor. Masa bir süredir ortak aday mı yoksa çoklu aday mı fikir teatileri içerisinde yüzüp duruyor. Son olarak Babacan'ın "Anlaşırsak tek aday, olmazsa iki aday olsun" demesi Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırıyor. Ali Babacan, 6'lı masa toplanmadan 24 saat önce Gebze mitinginden sonra gazetecilere 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu'na tuhaf mesajlar verdi.

"Hedefimiz altılı masanın ortak aday çıkarması ama bu adayın ilk turda açık ara seçimi kazanması. Mutlaka açık fark olması lazım" dedi. Aynı lafı Akşener'e yakın isimler de söylemişti. "İlk turda açık ara seçimi kazanacak aday nasıl belirlenecek" demişlerdi. Demek ki Kılıçdaroğlu'nu "kazanacak aday" olarak düşünmüyorlar.

Kulislere göre Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrar ederse Ali Babacan'ın "Tamam sen çık ben de çıkayım. İkimiz de altılı masa adayı olalım. Kim çok oy alırsa ikinci tura geçen adayda birleşelim" diyor. Hatırlayalım. Daha önce de Babacan "A planımız altı partinin ortak aday belirlemesi, seçimlere böyle gitmek. Ama olmazsa 2018'de olduğu gibi herkes kendi adayını çıkarsın" demişti.

Pazar günü altılı masa yemek yerken aynı saatlerde HDP kongre yapıyordu.

Kılıçdaroğlu'nun aklı da oradaydı, gelecek mesajları bekliyordu. Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'nun beklediği mesaj gelmedi.

HDP'den "Bizim beğenmediğimiz bir aday olursa destek vermeyiz, kendi adayımızı çıkarırız" mesajı verildi.

SONUÇ: Altılı masada Kemal bey adaylıkta ısrar ederse masa sallanacak. Aynı masadan iki aday çıkabilir. Lafa gelince "5 yıl hükümet biz olacağız" diyerek aziz milletimize yalan söylüyorlar. Altılı masada bir aday çıkarmıyorlar. Daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansının olmadığını düşünerek yeni taktikler geliştiriyorlar! Altılı masada ortaklık yapmayanlar nasıl olacak da ortak hükümet olacaklar. Bakalım daha ne çarklar göreceğiz.