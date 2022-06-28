İsveç daha çok bekler

TERÖR örgütü PKK-PYD'ye kol kanat geren İsveç'e hatırlatırız.

Türkiye'nin taleplerine somut garantiler vermezseniz Kuzey Makedonya'da 12 yıl çektirilen zulmü yaşayacaksınız.

Terör örgütü PKK-PYD'ye yıllardır kol kanat geren, silahlandıran İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin haklı, meşru, insan haklarına uygun vetosu sürüyor.

Cumartesi günü NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kıvranarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini görüştü.

Ardından Başkan Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi.

İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur açılım görmediklerini kaydetti. Başkan Erdoğan, somut ve net uygulamalar görmek istediklerini kaydetti. Başkan Erdoğan bugün Madrid'e gidecek.

Başkan Erdoğan'ın çantasında hayati dosyalar var...

1) İsveç ve Finlandiya'dan beklenen somut garantiler. NATO'nun terör örgütü PKK ile PYD'yi kara lısteye alması, lojistiklerin kesilmesine yönelik somut yazılı metinlerin hazırlanması...

2) Ege adalarnın silahlardan arındırılması... Yunanistan'ın Lozan ve Paris anlaşmaları yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması...

3) Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK-PYD'ye karşı yürüteceği yeni operasyonlar...

4) Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuğunun olası gelişmeleri...

5) Karadeniz tahıl koridoru...

Yunanistan'ın uluslararası hukuku alenen ihlal etmesi nedeniyle Ege'de gerginliği tırmandırması da kritik NATO zirvesinde masaya konacak.

(1947) Paris ve (1923) Lozan Anlaşmalarının 'esastan ihlali' anlamına gelen gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması ve Yunanistan Başbakanı ve Savunma Bakanı'nın tahrik edici ziyaretleri de Türkiye tarafından kayıt altına alınarak gerekli uyarılar NATO'da zirveye konu edilecek.. Son gelişmelere göre Türkiye'nin haklı, meşru taleplerine daha olumlu yaklaşan Finlandiya'nın sağlam yazılı garantiler vermeye hazırlandığı, bunu gerçekleştırdığı takdirde NATO zirvesinde önünün açılabileceği belirtiliyor. Makedonya 1995 yılında NATO'nun Afganistan'daki uluslararası güvenli ve kararlı destek misyonu da dahil çeşitli NATO misyonlarına katılmaya başladı. 2008 yılında NATO BÜKREEŞ Zirvesi'nde Yunanistan, Makedonya'nın NATO'ya katılma davetini veto etti. Neden? Yunanistan, Makedonya isminin değiştirilmesini bahane etti. NATO Karargahı da UTANMADAN, SIKILMADAN ülkenin isminin değiştirilmesi şartıyla NATO ÜYESİ olunabileceğini emretti.

Aradan 10 yıl geçti. Haziran 2018'de ülke ismini Kuzey MAKEDONYA DEVLETİ olarak değiştirmek zorunda kaldı. Yeniden adlandırma antlaşmasının ardından NATO üye devletlerinin temsilcileri 6 Şubat 2019'da Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılımı hakkında bir protokol imzaladı.

Önümüzdeki 13 ay boyunca NATO'nun 29 üye ülkesinin tamamı protokolü onayladı. Katılım protokolü 19 Mart 2020'de yürürlüğe girerek, bunu Kuzey Makedonya'nın katılım belgesini tevdi edilmesi takip etti ve böylece KUZEY MAKEDONYA aradan 12 yıl geçtikten sonra 27 Mart 2020'de NATO'ya üye olmasına izin verildi.

SONUÇ. İsveç kanlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmediği, Türkiye'ye yönelik silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yasal ve fiili kısıtlamaları kaldırmadığı, İsveç'e kaçan PKK'ları iade ve sınır dışı taleplerini karşılanmadığı bütün bu konularda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla göstermedığı takdirde NATO ÜYESİ OLMAYI DAHA ÇOK BEKLEYECEK. PKK-PYD KANKASI ISVEÇ ANLAŞILDI MI?