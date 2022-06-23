Güvenlik sorunu!

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile HDP-PKK arasındaki oy pazarlığı perde arkasında sürüyor.

Bölücü terör örgütü yargılaması nedeniyle cezaevinde hapis yatan HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın attığı tokatlara ses çıkaramayan CHP-Kılıçdaroğlu şimdi de Ahmet Türk'ün açıklamaları karşısında panik atak yaşıyor.

CHP'yi Atatürkçü-Ulusal çizgiden tamamen uzaklaştıran, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile kapalı kapılar ardında yaptırdığı pazarlıklar yetmediğinden Kılıçdaroğlu şaşkına dönmüş durumda.

21 Haziran 2022 günü yaşananlar ise bir Milli Güvenlik sorunu haline geldi. PKK-HDP'nin oy karşılığı CHP'ye şartlarını dayatması karşısında Kılıçdaroğlu aynı gün içinde TBMM'de sinsi HDP ittifakını tescilledi.

Milli egemenliğin temsilcisi TBMM'de Türkiye'nin Libya'ya sağladığı askeri desteğin 18 ay daha uzatılması kararına, utanmadan HDP ile birlikte 'hayır' oyu verdi. Mehmetçik 2019 yılından beri Libya'da devam ettirilmesi amaçlanan kalıcı ateşkesin tesisine desteğini sürdürecek.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine, TBMM'de AK Parti, MHP ve İYİ Parti "evet", CHP ve HDP ise "hayır" oyu verdi.

Bu olay, HDP-CHP ortaklığını bir kez daha gözler önüne sererken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP aşkı, İYİ PARTİ İLE TERS düşmesine yol açtı. Kılıçdaroğlu dost ve kardeşimiz Libya'ya koşan Atatürk'e ihanet etmekten gocunmadı. Mavi Vatan için Türkiye ile beraber tarihi bir olaya imza atan Libya'ya ihanet etmekten çekinmeyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarına ihanet etmekten de gocunmadığını gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP milletvekili grubu tezkereye karşı çıkarken vicdanları sızlamadan HAYIR OYU verirken, CHP'nin Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı Mardin'e giderek Ahmet Türk'ü ziyaret edip pazarlık masası kurdu. Ahmet Türk, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Kılıçdaroğlu'nun nefesini kesen konuşmalar yapmıştı.

Ahmet Türk'ün etkisi karşısında panikleyen Kılıçdaroğlu'nun Salıcı'yı Ahmet Türk'le acilen görüşmeye göndermesi dikkatlerden kaçmadı. Demirtaş ve Ahmet Türk ne demişlerdi! Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na: "Ortak bir söylem üretemiyorsunuz. Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız.

Etrafa bakıp hiç mi utanmıyorsunuz?" Bu laflara Kemal Kılıçdaroğlu ve omurgasında kurulan Altılı Masa elemanları halen cevap veremedi.

Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu'na tokatlar: Muhalefetin tutumu belirsiz ve bulanık. Her şeyi sandığa ayarlamış.

Oysa sokaktaki insanlarla birlikte hareket edilmediği sürece Millet İttifakı hayal kuran tüccar durumuna düşer.

Çok söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu, siz neden uzak duruyorsunuz HDP ve Kürtlerden?' Doğrusu, hiç renk vermedi ve ses çıkarmadı.

SONUÇ: Terörden yargılanan Selahattin Demirtaş, Mardin Eski Belediye Başkanı Ahmet Türk, Atatürk'ün kurduğu CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu tokatlıyor. Ses yok. Kemal Kılıçdaroğlu, HDP-PKK'nın gözüne girmek için TBMM'de LİBYA TEZKERESİNE GOCUNMADAN, UTANMADAN KARŞI ÇIKIYOR. HAYIR OYU VERDİRİYOR. Aynı gün sağ kolu Oğuz Kaan Salıcı'yı Mardin'e gönderiyor, Ahmet Türk'le pazarlık peşinde koşuyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da HDP-PKK oylarını almak için gözleri kan bürümüş bir halde aziz milletimizin gözünün içine bakarak pazarlıklar yapıyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞINDA OLDUĞU CHP, BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLDUĞUNU APAÇIK GÖSTERİYOR!