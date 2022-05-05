CHP'de kılıçlar çekildi!

ALTILI masada da CHP'de de işler fena halde karıştı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kavga Rize'de ayyuka çıktı.

Ekrem İmamoğlu, Rize'den Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajı yolladı! Adeta tokat attı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu durdurmak ve devre dışı bırakmak için çok uğraştı. Hatta İstanbul'da otele çağırıp 1 saat 15 dakika toplantı yaptı. "Siyaseti bırak kendi işine bak" diye fırça attı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Rize gezisini duyunca da fena halde çıldırdı. Salı günü grup toplantısından önce hazırladığı konuşma metnini kenara bıraktı, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na ve onun CHP içindeki adamlarına çok sert çıktı. "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" diyerek rest çekti.

Ama İmamoğlu, Karadeniz gezisinden vazgeçmedi. Yanında kalabalık bir gazeteci grubu ile Karadeniz'e gitti.

Ne Kılıçdaroğlu'nun fırçasını ne de uyarısını dikkate almayıp gazetecilerle birlikte Karadeniz turuna çıktı.

Başta teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı olmak üzere bir grup CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun gezisini sabote etmek istedi, engellemek için her yolu denedi ancak söz konusu geziyi iptal ettiremedi. İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğunu fiilen açıkladı.

İmamoğlu'nun yanındaki gazeteciler de bir güzel gezi güzellemesi yaptı. Ancak İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki kavga yüzünden bundan sonra CHP'de adaylık tartışması çok şiddetlenecek.

Ertuğrul Özkök, Ekrem İmamoğlu'nun antrenörü olarak Rize'de göreve başlamış durumda. İlginç benzetmeler yaparak yazdığı Rize gezi notları, Ekrem İmamoğlu'nu sahaya süren Batı planlarının bir parçası olarak dikkat çekti.

Özkök, Rize'de sahneye konan Kılıçdaroğlu-İmamoğlu meydan savaşını anlatan ilk yazısını bir tenis metaforu üzerinden anlatmaya başlıyor, "Ekrem İmamoğlu altılı masadan isminin seçilmesini bekliyor" diyerek tamamlıyor. İmamoğlu Rize'den Fındıklı ve Ardeşen'e kadar her ilçede "Ben altılı masanın en çok çalışan neferi olacağım" demiş! O masayı sonuna kadar destekleyeceği sözünü veriyormuş...

Anlaşılan İmamoğlu adaylığı konusunda masayı sıkıştıracak, ama masa aday olarak onun adını açıklamadan önce gömleğinin kollarını sıvamayacak. Bu ziyarette aday olduğu takdirde İmamoğlu'nun seçim stratejisinin ana çizgileri belli oldu!

Kavgacı bir üslupla konuşmayacakmış!

Pozitif kampanya yapacakmış!

Görev yaptığı dönemde, darbelerin, darbe teşebbüslerinin sivil ve askeri oligarkların operasyonlarının sözcülüğünü yapmakla tanınan Ertuğrul Özkök, Ekrem İmamoğlu'nun antrenörü olarak ilk gezide taktikleri veriyor. Özkök İmamoğlu için kolları sıvadığına göre Derin-Amerika Avrupa Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu son grup toplantısında rest çekti. "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" dedi.

Ama pek etkili olmuş görünmüyor.

CHP kulislerinde ilginç öyküler anlatılıyor. Grup Başkanvekili Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna soyunduğu, son kavgaların önemli aktörlerinden birisi olduğu belirtiliyor.

Bilindiği gibi Özgür Özel kontrolsüz çıkışları ile dikkat çekiyor. Özel'i Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna soyunduran bir grup milletvekili yanında olmuştu. Bu grubun, "Kılıçdaroğlu, bizden çok sağ partililere destek veriyor' konuşmalarını Kılıçdaroğlu duymuş. "Benim düşüncelerimi beğenmiyorsanız istifa edin" demiş.

Bazı istifalar olacakmış. Zorlukla durdurulmuşlar.

SONUÇ: CHP içinde göz gözü görmüyor. Hizipler, koltuk savaşları şiddetlendi. Kılıçdaroğlu'nun aday yaptırarak boşaltılacak koltuğu için başta 10 Aralıkçı etkili Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztrak, Engin Altay, Özgür Özel lobilerinin çalışmaları hız kazandı!