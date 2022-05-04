Merak ediyoRUS!

RUSYA lideri Putin ile ABD Başkanı Biden arasındaki UKRAYNA üzerinden kurguladıkları jeopolitik savaş 1 Mayıs'ta 68'inci gününe girdi.

Ukrayna'yı yıkmakta olan BM'nin seyrettiği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin candan girişimlerle ateşkes sağlamaya çalıştığı Ukrayna savaşı, dünya siyasetini ve ekonomisini derinden etkilerken 3 tartışma konusu nefesleri keser biçimde sürüyor.

1) Rusya taktik nükleer silah kullanır mı?

2) Üçüncü Dünya Savaşı Ukrayna'dan çıkar mı?

3) 9 Mayıs'ta Putin mesaj verecek mi?

Tarih 28 Mart 2022'yi gösterirken Ukrayna işgalinde "beklediği ilerlemeyi sağlayamadığı" söylenen ve "Esas hedef olan Donbas'ın tamamen bağımsız hale getirilmesine odaklanacağız" açıklaması yapan Rusya, birliklerini başkent Kiev'den çekmeye başladı. Putin'in yeni stratejisine göre Donbas-Mariupol-Odesa-Transdinyester'e kadar işgali tamamlayıp 9 MAYIS'TA BİR ZAFER konuşması yapacağı açıklanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 2 aydır devam etse de Putin henüz istediğini alamadı. Savaşın 68'inci günü (1 Mayıs) Batılı ve Rus kaynaklardan çarpıcı bir iddia geldi.

Savaşta istediğini henüz alamayan Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zafer Günü kutlamasında 'topyekün savaş' ilan etmesi bekleniyor! İngiliz Bakan Wallace, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'na katılımının sona erdiği günün kutlandığı Zafer Günü geçit töreninde, Putin'in "Nazilere" karşı yeni bir savaş ilan edebileceğini, Rusya'nın Zafer Günü geçit törenini kitlesel seferberliğini duyurmak için kullanabileceğini söyledi. 9 Mayıs'ta ne olacağı merakla beklenirken, Ukrayna savaşı iki hatta kritik gelişmelere konu oluyor. Bunlardan biri de Kaliningrad.

Rusya ile herhangi bir kara bağlantısı olmayan Rus toprağı Kaliningrad, Baltık coğrafyasında önemli bir konuma sahiptir. Bu bölge Baltık Denizi'ne çıkışları dolayısıyla Rus dış politikasında öncelikli sıralardadır. Rusya'nın burada askeri teçhizat bulundurması, tatbikatlar yapması Baltık ülkelerinin kaygısını artırmaktadır. Anakara ile bağlantısı olmayan bu bölgenin Polonya ve Litvanya arasında bulunması, Rusya'ya bu ülkelerin iç işlerine müdahale edebilmesine de imkan vermektedir.

NATO'nun genişlemesi ile NATO'nun sınır komşusu haline gelen Rusya, NATO tarafından bölgeye konuşlandırılan füzeler, teçhizatlar ve gerçekleştirilen tatbikatlardan dolayı kuşku duyar hale gelmiştir. NATO'nun NATO üyesi olmayan Finlandiya ve İsveç'le yakın ilişkiler kurma ve birliğe onları da dahil etme çabası, Rusya'yı oldukça rahatsız etmektedir. 30 Haziran'da Madrid'de toplanacak olan NATO ZİRVESİ'NDE FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO

ÜYESİ OLMASI yolunda yapacakları başvurunun, KALININGRAD'IN ATEŞ TOPUNA DÖNMESİNE yol açacağı yoğun biçimde tartışılıyor. İkinci nokta Transdinyester. Avrupa'da minik bir ada gibi tarihe asılı kalmış, haritada gözüken Transdinyester Moldova Cumhuriyeti 500 bin nüfusu ile Moldova ve Ukrayna arasında yer alıyor. Rusya lideri Putin'in 9 Mayıs'a kadar Rus ordusu tarafından ODESA'nın kuşatılması için Rus ordusunun Moldova sınırlarına kadar Rusya kontrolündeki Transdinyester'e ulaşılmasını istemesi bölgeyi ateş topuna çevirmiş durumda. Eğer Rus ordusu Herson ile Transdinyester arasını işgal ederse ODESA KUŞATILMIŞ OLACAK. UKRAYNA'NIN Karadeniz ile bağlantısı kesilecek. Odesa işgali Moldova'nın geleceği Karadeniz jeopolitiği açısından Türkiye'yi de çok ama çok yakından ilgilendiriyor.

SONUÇ: ABD İLE RUSYA JEOPOLiTiK SAVAŞI UKRAYNA'DA BITMEYECEK. YAYILMA RİSKİ VAR.

Biden ile Putin'in UKRAYNA sonrası iki bölgede daha kafa kafaya gelecekleri büyük olasılık olarak değerlendiriliyor.

ABD-NATO, İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyesi yaparsa Rusya'nın Baltık Denizi'ne çıktığı Kaliningrad ve Moldova'nın geleceğinde genişleyen savaş senaryoları şimdiden hem ABDİngiltere- Avrupa hem de Rusya stratejik masalarında enine boyuna konuşuluyor.