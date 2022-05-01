14. kat savaşı

CHP içindeki ayak oyunlarına, manevralara kulislerde 'CHP'DE 14. KAT SAVAŞLARI' deniyor.

Bugünlerde bu savaş katın her noktasında hissediliyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, esti, gürledi, bağırdı, çağırdı sonra tıpış tıpış elektrik faturasını ödedi. Bilindiği gibi, TIPIŞ-TIPIŞ lafını Kılıçdaroğlu çok seviyor.

Seçimler öncesinde tatile giden seçmenlere çok kızmış, "Tatile gidiyorsunuz eyvallah tatil hakkınız.

Ama masalarda oturup 'Ben oy kullanmayacağım' diye ahkam kesmek demokrasiye inanmamaktır.

"ADAM GİBİ TIPIŞ TIPIŞ SANDIĞA GİDECEKSİNİZ. EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NA OY VERECEKSİNIZ" demişti.

Bu lafı, sık sık başka konularda da kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik tiyatrosu da ilginç. "Elektriği kesik" diye gittiği evin elektriğinin kesik olmadığı ortaya çıktı. CHP karıştı, Kılıçdaroglu'na kimler kazık attı. Ankara Keçiören'de elektriği kesik denilen bir eve yakın kurmayları götürdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'de, CHP tezhagını ortaya çıkarmış, abonenin elektriğinin kesilmediğini ama Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kasten karanlıkta oturulduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu da grup konuşmasında "ya benimle yürüyün ya da yoldan çekilin" dedi. Bu çıkış, CHP Genel Merkezi'nin 14. katı'nda kendisine karşı plan yapanlara son uyarısıydı.

CHP'nin İttihat ve Teraki'nın devamı olduğunu hep yazdık.

CHP'de kumpas bitmez. Hizipler savaşı nihayete ermez.İntikam, ayak oyunu, arkadan vurma, kuyu kazma taktikleri asla bitmez. Nitekım Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için yanıp tutuşurken, arkasından hizip takımı işler çeviriyor. Son olarak, Kılıçdaroğlu'na CUMHURBAŞKAN ADAYLIĞI gazı veren Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı hizbinin, Ramazan Bayramı'nda Trabzon, Rize ve Artvin'e çıkarma yapacak Ekrem İmamoğlu'nun havasını söndürmek için CHP teşkilatını kullandığını biliyoruz.

SONUÇ: CHP içinde şu anda ipleri elinde tutan 10 Aralıkçı hizip, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gaz verirken, yerine Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'yı oturtma manevralarını hızlandırdılar. CHP içindeki IMF'ciler Faik Öztrak, Selin Sayek Böke, 10 Aralıkçılar Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak, İbrahim Kaboğlu, Canan Kaftancıoğlu, Engin Altay, Özgür Özel birbirini yerken, Mansurcular ve İmamoğlucular da köşe başlarında dolaşıyorlar. CHP içindeki kavga, önümüzdeki günlerde daha da sertleşecek. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun daha da sert adımlar atmasının önünü açacak. İstanbul Ankara kavgası, CHP'de birçok dosyanın ortaya çıkmasına neden olacak.