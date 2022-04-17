Biden- Putin

UKRAYNA jeopolitiği üzerinde ABD Başkanı Biden ıle Rusya lideri Putin arasındaki savaş oyunu KRİTİK GELİŞMELERE doğru evriliyor.

Biden-Putin savaşında, 21'inci yüzyıl Yeni Dünya Düzeni'nin Avrupa jeopolitik haritaları çizilirken, Ukrayna'ya ilave olarak İsveç- Finlandiya cephesi açılıyor.

NATO'ya yeşil ışık yakan Baltık ülkelerine Putin'in Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "İsveç ve Finlandiya askeri ittifaka katılırsa Rusya savunmasını güçlendirmek zorunda kalacak" açıklaması yaptı.

İsveç ve Rusya'yla sınır komşusu Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını gerekçe göstererek Doğu Avrupa ülkelerini daha fazla silahlandıran NATO'ya üyeliğe yeşil ışık yakan mesajlar vermişti. İSVEÇ de benzer açıklama yapmıştı.

NATO'nun 29-30 Haziran'da Madrid'de yapacağı toplantıya kadar hayati bir süreçten söz ediliyor.

Eski Sovyetler Birliği hegemonya alanında olan ülkeler, 1999 yılında ÇEK CUMHURİYETİ, MACARİSTAN, POLONYA, BULGARİSTAN, ESTONYA, LETONYA, 2004 YILINDA, LİTVANYA, ROMANYA, SLOVAKYA NATO üyesi yapıldı.

2008 yılında NATO, Gürcistan ve Ukrayna'yı da kendine katacağını açıkladı.

Putin, 2008 yılında Gürcüstan- Osetya harekâtını yürüttü. 2014 yılında da Kırım'ı ilhak etti. NATO'ya meydan okudu.

ABD-NATO sus pus kalmıştı.

2021 NATO Zirvesi'nde 2030 stratejisi kabul edildi. Rusya ve Çin düşman ilan edilirken, Ukrayna'nın NATO üyesi yapılacağı öne çıkarıldı.

Putin de 24 Şubat 2022 günü Ukrayna'yı işgal harekatına başladı.

Çevremizde bu kadar kaotik bir durum yaşanırken, içerde bazı konularda birlik olmalıyız. Ama maalesef bu muhalefetle mümkün değil.

SONUÇ: Biden ve Putin, ülkelerin gücünü alarak adımlar atıyor. Ancak bu Yeni Dünya Düzeni'nde çatlaklara nedn oluyor.

Ukrayna burada figüran. Avrupa ise Rusya korkusuyla NATO'nun şemsiyesi altında bir geleceği kabul etmek zorunda kalıyor. Evet. ABD Başkanı Biden, UKRAYNARUSYA ATEŞKES İSTANBUL TOPLANTISINI SABOTE ederken, İsveç ve Finlandiya'da Rusya'ya yeni bir cephe açtı. Yeni Dünya Düzeni'nde Avrupa'nın enerji bağımlılığının ABD'ye bağımlı olması planlanıyor. Şimdi tüm Avrupa ülkeleri, enerji problemini çözmek için Ortadoğu turuna çıkıyor. O ülkelerde Washington'ın ne kadar güçlü olduğunu maalesef biliyoruz.

Türkiye'nin Ortadoğu'da güçlenmesi, Akdeniz'de söz sahibi olmasına karşı çıkan CHP öderliğindeki muhalefeti de Aziz Millet çok iyi görüyor.