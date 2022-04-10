Altılı masa dağılıyor

MACARİSTAN'DA geçen Pazar yapılan seçimin sonuçları Derin Amerika-Avrupa tarafından kurgulanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularına ders oldu mu? Seçimi iktidarda bulunan Viktor Orban kazandı. Avrupa Birliği'nin kurguladığı Macar altılı masa adayı (tahmin ettiğiniz gibi Türkiye'nin Kemal Kılıçdaroğlu'su) Macar Mârki-Zay nakavt oldu. ALTI muhalefet partisinin birlikte hareket edip, ortak aday çıkardığı ve kaybettiği Macaristan seçimi Türkiye için kıstas oluşturacak özellikte. Birbirine benzemez ALTILI MASA Türkiye'de de oluşturuldu.

Davutoğlu-Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu-Babacandan'dan.

Babacan-Akşener'den, Akşener Karamollaoğlu'ndan, Karamollaoğlu- Uysal'dan hoşlanmaz. Aslında hepsi birbirinden neredeyse nefret eder.

Kılıçdaroğlu, bugün yalan da olsa Erbakan Hoca'ya sahip çıkıyor. Ancak onu hapse göndermek için imza attığı başvuruyu kimsenin hatırlamadığını sanıyor. Neyse gelelim Macaristan'dan ALTILI MASAYA yansıyanlara.

Macaristan'daki aynı tezgahı Derin Amerika ve Derin Avrupa, Türkiye'de kurdu. Macaristan anket şirketleri Soros ve ABD'li fonlarından aldıkları paralarla Macar altılı masasını devamlı şişirdiler. Macaristan'daki fondaş medya da Orban'ı "bitti" olarak göstermeye çalıştı. Sonuç ALTILI MASA çöktü. Kılıçdaroğlu ve yavrularının altılı masasının geleceğini Macaristan halkı çizmiş görünüyor.

Aziz Türk Milleti de sandıkta aynı dersi vermeye hazırlanıyor. Özellikle de büyük havalarla AK PARTİ'den iyi ki koparılmış Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenahında sinirler çok gergin. Alta koyuyorlar olmuyor, üste koyuyorlar olmuyor. Milletvekili olamamak, grup kuramamak telaşı içinde çare arıyorlar. Son duruma göre, altılı masa karpuz gibi ortadan ayrılma noktasında. Bir tarafta CHP-İP-DP, diğer tarafta Saadet-Gelecek-Deva partileri ayrı iki gurup olarak seçime girmeyi enine boyuna inceliyorlar.

Tabii ki bir de masanın HDP tarafı var. Yine sinsi bir şekilde HDP'yi masada göstermiyorlar, ancak Akşener HDPKK'yı üzmemek için İP'deki milliyetçi isimleri bir bir yok ediyor.

Kendilerini o kadar akıllı sanıyorlar ki, "Millet anlamaz, bir bahane bulur yolumuza devam ederiz" havasındalar.

Önce "ALTILI MASA'nın bildirgesini hangi büyükelçi düzeltti ?" sorusunun cevabını verin. Kemal bey sus-pus oldu. Öyle TÜİK, Merkez Bankası, ET Süt Kurumu şovlarıyla bu iş olmaz Kemal bey. Derin suflelerle kurulan ALTILI MASA ile mi Türkiye'yi idare edeceksiniz? Bu millet her oyunu bozdu. Bunu da bozacak.

SONUÇ: Derin ABD ve Avrupa tarafından kurgulanan Macaristan altılı muhalefet masası perişan oldu.

Sıra Türkiye'deki altılı masada. Aziz Türk Milleti'nin atacağı tokat çok ses getirecek. Washington'dan da Brüksel'den de duyulacak. Çünkü, emperyalistlere (ABD-Avrupa) kul olanların sonu hüsran olur. Anlaşıldı mı Kemal Bey?