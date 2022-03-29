Liderlik farkı

CHP-KEMAL Kılıçdaroğlu ve yavruları laf üretiyor, BAŞKAN ERDOĞAN içte de dışta rüzgar gibi esiyor. Erdoğan, özellikle son dönemde ülkemizde açılış ve katıldığı tören sayısını artırdı. Sadece MART ayında 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün ve Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı, Giresun'da ve Gaziantep'te toplu açılış törenine katıldı. AK PARTİ il başkanlıklarının danışma toplantılarında konuştu. AK PARTİ'de eskiden görev alan isimler ile bir araya gelmesi de dikkat çekti.

Öğretmenlik Meslek Yasası, sağlıkta şiddet yasası, kadına yönelik şiddetle mücadele yasası, 3600 ek gösterge gibi hayatı konularda da adım attı.

Son olarak AK PARTİ ile MHP'nin hazırladığı yeni seçim kanunu, Kılıçdaroğlu ve yavrularının nefesini kesti. Erdoğan'ın YURT DIŞINDAKİ adımları da Kılıçdaroğlu ve yavrularını paniğe itti.. Yaptığı geziler,Ankara'ya koşa koşa gelen veya telefon diplomasisiyle 40'a yakın liderle yaptığı görüşmeler ve Antalya Diplomasi Forumu çok ama çok önemliydi.

Kılıçdaroğlu ve yavruları Akşener, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu ve Gültekin Uysal, yani 28 Şubat ittifakı ne yaptı? Sadece ve sadece laf ürettiler, iftira attılar. Gerçekler karşısında AZİZ TÜRK MİLLETİ de, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile yavrularının liderik farkını net ve açık şekilde gördü. Son yapılan anketler de bunu gösterdi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Başkan Erdoğan'ın oylarında bir yükselişe neden oldu. "Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumunu nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, halkımızın yüzde 76.4'ü başarılı bulduğunu ifade ediyor. İkinci anket, AREDA Survey Araştırma tarafından yapıldı. "Türkiye, Ukrayna gibi bir saldırıya maruz kalması durumunda ülkeyi en iyi yönetebilecek lider kim?" sorusuna ankete katılanların yüzde 47'si "ERDOĞAN" dedi.

Kılıçdaroğlu yüzde 7.8, Akşener yüzde 3.7 çıktı. Ahmet davutoğlu ve Ali Babacın'ı söyleyenin olmaması, davayı satanların düştüğü durumun belgesiydi.

Evet. TÜRK HALKI savaş ya da ağır kriz dönemlerinde TÜRKİYE'yi en iyi "RECEP TAYYİP ERDOĞAN yönetir" diyor. Erdoğan, dünyanın en çok ilgi gören lideri oluyor. Avrupa ve ABD medyası, Erdoğan'sız ne Ukrayna işgalinin ne de AKDENİZ'le birlikte Afrika'nın çözüme ulaşamayacağını kabul etti.

Böyle bir gerçek ortaya çıkarken, İP Başkanı Meral Akşener'in, "isimsiz cumhurbaşkanı adayı" önerisinde bulunmasının ne kadar anlamsız olduğu AZİZ MİLLETİMİZ tarafından da belgelendi.

SONUÇ: Herkes farkında ki, 28 Şubat İttifakı'nın hedefi, yeni bir Cumhurbaşkanı seçmekten ziyade Erdoğan'ı seçtirmemek...

Muhalefet, iyi bir Cumhurbaşkanı değil, Erdoğan'ı yenecek bir aday ararken, Akşener isimsiz cumhurbaşkanından bahsediyor.

İSİMSİZ CUMHURBAŞKANI ile TÜRKİYE'yi kaosa götürmek istiyorlar. Bu nasıl bir tiyatro böyle.

Başkanlık Sistemi'nde yönetilen Türkiye'de, Erdoğan gibi güçlü bir lider karşısında isimsiz cumhurbaşkanı adayının ülkemiz için ne kadar tehlike olduğu ortada. Aziz Milletimiz'in GÜÇLÜ LİDER TERCİHİ ortada iken, Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının, ERDOĞAN'a karşı çıkaracak aday bulamamaların da sebebi var. ÇÜNKÜ güçlü aday bulamadılar. CHP içindeki kavga da Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi zirve yapacak. Görünen tabloya göre, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI sürecinde çok başarılı yönetim sergileyen Başkan Erdoğan gerçeği, Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının da nefesini kesti. Aziz Milletimiz de Erdoğan'ın şans olduğunu hatırlattı.