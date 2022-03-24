Rusya-Ukrayna savaşında 1 aya yaklaşıyoruz. Başkan Tayyip Erdoğan, ateşkesi sağlamak için çırpınıyor.
Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek için Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok lider ile görüşüyor.
Dünyanın vicdanı olarak sesleniyor.
Vicdanları harekete geçirmek için didiniyor.
Zelenski Putin'le başbaşa görüşmeye yakın. Fakat ABD, İngiltere yani NATO engelliyor. Savaşı uzatma peşindeler. Ukrayna topraklarında Rusya'yı zayıflatmak, Putin'in karizmasını çizmek için yeni dünya kurgulamasında Ukraynalılar'ı kurban ediyorlar. ABD Başkanı Biden, Zelenski'ye "Diren.
Muhteşemsin" diyerek gaz veriyor. Tezgahını uyguluyor. Zelenski Batı parlamentolarını arıyor. "Silah verin" diye yalvarıyor. ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Johnson sahte Ukrayna gözyaşları döküyor. Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Polonya'nın MİG uçaklarını vermiyorlar.
Füzelerini göndermiyorlar.
Vicdansız bu Batı. ABD'nin, İngiltere'nin bagajı ağırdır. Arkalarında KAN VE GÖZYAŞI vardır. 2001 YILINDA İkiz Kuleler tezgahını kurdular. CIAPentagon'un kurgulaması ile Afganistan'a çöktüler. Irak'a çöktüler. Milyonlarca Müslüman'ı öldürdüler.
Şimdi de Ukrayna'yı Rusya'ya peşkeş çekerek yeni dünya planlarını hazırlıyorlar. Rusya'yı Ukrayna'da uzatılan savaş ile zayıflatıp Çin'e dönecekler. Öyle bir yüzsüzlük sergiliyorlar ki Biden Çin liderini arıyor "Rusya'ya yardım etme" diyor. Batı Ukrayna'yı kurban etti. Rusya Ukrayna'yı darmadağın ediyor. Çıkıyorlar Zelenski'ye "Diren diren muhteşemsin. Putin'i perişan ediyorsun" diyerek gaz veriyorlar.
SONUÇ: Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk aklı, ABD'nin, İngiltere'nin planlarını, tezgahlarını çok iyi okudu. Son beş yılda yakın coğrafyamızda Libya- Doğu Akdeniz-Suriye- Irak-Azerbaycan-Karabağ jeopolitik hamlelerini yapmamış olsaydık dümenlerini Türkiye'de deneyeceklerdi. Başkan Erdoğan ve Türkiye geleceği çok iyi okuduğu için bugün Avrupa liderleri koşarak Ankara'ya geliyor.
Ama ABD-Batı'ya bir son sözümüz var...
Geçti Bor'un pazarı...
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Sahte gözyaşları
Rusya-Ukrayna savaşında 1 aya yaklaşıyoruz. Başkan Tayyip Erdoğan, ateşkesi sağlamak için çırpınıyor.
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