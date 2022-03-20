Enerji Bağımsızlığı

OLAYLARI kendi penceremizden izliyoruz. Yerel ölçekte bakıldığında olan bitenin anlaşılması, gerçekten kolay değil. Trump'ı kimse ciddiye almazken BAŞKAN OLACAĞINI yakınım TÜRKİYE her alanda BAĞIMSIZLIK YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR.

Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Dr. Berat Albayrak'ın Turkuvaz Kitap'tan çıkan "Burası Çok Önemli! Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye ismiyle kaleme aldığı kitap okuyucuyla buluştu.

Dr. Berat Albayrak, kitabında Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı bağlamında MİLLİ VE YERLİ ENERJİ yolunda verilen mücadeleyi anlatıyor.

Yakın siyasal tarihimizin hayatiyet damarlarında temiz kanın nasıl attığına ışık tutan kitabında, 'Doğu Akdeniz' ve 'Mavi Vatan' stratejilerinin uygulamaya sokulmasında Berat Albayrak'ın 'ATILACAK ADIMLARDAN ASLA DÖNÜŞ YOK' vurgusu, Türkiye'nin kararlı duruşuna dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı da olan Albayrak, 'hizmetleri hayata geçirmesine vesile olduğu için' Erdoğan'a teşekkür ediyor.

Dr. Berat Albayrak, bu kitabı "yüklendiğimiz yükün, talip olduğumuz idealin, verdiğimiz mücadelenin, hayata geçirdiklerimizin ne olduğunu merak edenlerle paylaşmak, bu dönüşümün ve yeni dönemin takipçisi olacak gençlerimize yapılanları birinci elden anlatmak için..." kaleme aldığını ifade ediyor.

Türkıye'nın siyasi ve ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmek için siyasi kariyeri boyunca attığı adımların şifrelerini sunan Dr. Albayrak, bakanlığı boyunca ektiği tohumların bir kısmının hayata geçtiğini, bir kısmının da yeni hayata geçmeye başladığını aktarıyor, bir kısmının da yakın gelecekte uygun koşulların oluşması ile devreye gireceğini belirtiyor.

Ekonomik bağımsızlık için şart olan cari açık probleminin giderilmesi yolunda atılan köklü hamleleri vurgulayan Dr. Berat Albayrak, "cari dengede en büyük yükü yıllık ortalama 50 milyar dolar ithalat rakamıyla enerji oluşturuyor. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmayan ülkelerin ekonomide tam bağımsızlıktan bahsetmesi mümkün değildir. Bırakın ithalatın ikamesini, Türkiye 2030'dan önce gaz ihraç eden ülkelerin arasına girecek.

Sadece enerji ve maden sahasındaki ithalatımız düzenli ve sürdürülebilir olarak azaltıldığı takdirde ülkenin kronik cari açık sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırabileceğiz" diyor.

SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın KARARLILIĞI ve Dr. Berat Albayrak'ın başlattığı MİLLİ VE YERLİ ENERJİ politikası SAKARYA DENİZ HAVZASINDA DOĞAL GAZ REZERVLERİNİN keşfiyle, ENERJİDE MERKEZ ÜLKE olmanın heyecanını yarattı. "Milli enerji' paradigmasının sessiz mimarlarından Dr. Berat Albayrak, "Zafer, inananlarındır, inanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor' sözlerini tekrar hatırlayarak, TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE YOLUNDAKİ YÜRÜŞÜMÜZ KUTLU OLSUN.