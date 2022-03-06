Erdoğan anahtarı

RUSYA-UKRAYNA savaşı kilitlenmesini Başkan Erdoğan'ın anahtarının açmasının ardından acil olarak ateşkesin sağlanması ümidi belirdi.

Hem Putin'i hem de Zelenski'yi çok yakından tanıyan, savaşan ülke ile konuşma ve diyalog imkânı dünyada en yüksek noktada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Zelenski ile görüştü. Bugün de Putin'le hayati bir görüşme yapacak. Bu iki zirve görüşmenin sonucunda ateşkesin sağlanması, Putin'le Zelenski'nin İstanbul'da Erdoğan'la aynı masada buluşması ivme kazandı. Evet.

ABD-Avrupa seyrediyor. Başkan Erdoğan tarihi diplomatik hamlelerle Ukrayna'da insanlığı kurtarmaya çalışıyor. Amerikaİngiltere kışkırtması,

Putin-Rusya'nın ihtirası neticesinde meydana çıkan Ukrayna işgali çok yönlü neticeler doğurdu. Hatta o kadar ileri bir noktaya geçti ki 3. Dünya Savaşı korkusu yarattı. Savaşın 10'uncu gününde BM felç. ABD tezgâhları sürüyor. Avrupa perişan. Rusya adım adım Ukrayna'yı çiğniyor. İnsanlık ayaklar altına alınmış durumda. Şehirler bombalanıyor. Kesin ateşkesin sağlanması noktasında, iki tarafa da aynı mesafede bulunan, sadece Ukrayna insanlarının bir an önce bombalardan kurtulmasını sağlayacak, insani hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayacak kesin ateşkes için Erdoğan'ın diplomatik hamleleri ümit olarak ortaya çıktı. Rusya-Ukrayna kilidini açmaya, Başkan Erdoğan'dan başka hiçbir lider daha yakın değil. Başkan Erdoğan'ın görünen ve görünmeyen mekik diplomasisi sürüyor. Cuma günü Zelenski ile görüştü, "Putin'le bir araya gelir misin" dedi. 'Evet' cevabını aldı.

Rusya lideri Putin'le bugün ateşkes için en hayati görüşmeyi yapacak. "Dostum Putin, İstanbul'da Zelenski ile masaya gelmenizi canı gönülden istiyoruz" teklifini yapacak. Erdoğan bu noktaya gelinceye kadar diplomatik hamlelerini ilmek ilmek ördü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile sık sık konuştu. Putin, bugün 'Tamam' derse, tarihi buluşma sağlanacak. Muhtemelen Zelenski-Putin masası öncesi, Başkan Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile kritik bir görüşme yapacak. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ilk kez İstanbul'da bir araya getirilmesi sonrası, Erdoğan-Putin- Zelenski İstanbul masası daha net olarak belirmiş olacak. En büyük ümit Erdoğan'da.

En büyük ümit İstanbul'da...



BÜYÜK RESİME BAKALIM

Şu anki tabloya göre Başkan Erdoğan- Türkiye dünya barışı adına yoğun bir çaba koymaktadır. ABD ve NATO ise krizi tırmandırmaya yönelik kirli siyasetini sürdürüyor. Almanya'yı, Fransa'yı NATO'ya mahkum hale getirdiler. Almanya'nın yeni ordu kurmasını sağladılar. NATO öldü diyen Macron'a, lafını unutturdular. Rusya'dan Almanya'ya direkt gaz getiren Kuzey Akım 2'yi, Almanya'nın durdurmasını sağladılar.

Ukrayna çiğneniyor ABD-NATO, kendi tezgahlarını yürütüyor. Avrupa'yı dizayn ediyor.

NATO'ya canlılık kazandırıyor. ABD'li silah ve petrol baronları çok memnun.

Finlandiya'ya, İsveç'e, Bulgaristan'a, Romanya'ya milyarlarca dolarlık silah satıyorlar. ABD'li petrol baronlarının, LNG gemileri harıl harıl Avrupa'ya kaya gazı taşıyacak. ABD-İngiltere-Avrupa, Ukrayna'da ateşkesi sağlamayı değil, Putin'in karizmasını çizme, Rusya'yı zayıflatma peşinde. Yaptırımlara bakınız, hep gelecekte Rusya'yı zayıflatmaya yönelik. ABD-Avrupa'nın kirli yüzünü fark eden Zelenski'de isyan ediyor. ABD –NATO'nun, Ukrayna'nın hava sahasını kapatamayız. Yoksa savaş çıkar' diyerek reddetti. Zelenski Avrupa'nın zavallı halı karşısında, 'Ukraynalıların ölümünden siz de sorumlusunuz' sözleri ile haykırdı.

"Putin'le masaya oturmak istiyorum" dedi.

Başkan Erdoğan'ı aradı.

SONUÇ: ABD-İNGİLTERE UKRAYNA'YI RUSYA'YA PEŞKEŞ ÇEKTİLER. AVRUPA'YI DİZAYN ETTİLER. NATO'YU CANLANDIRDILAR.

Filler (ABD-İngiltere) ile Rusya tepişiyor.

Ukrayna eziliyor. Bu gerçeği Zelenski gördü. Kendisine tek candan, içten dost olarak el uzatan Başkan Erdoğan'a güveniyor. Putin'le masaya oturmak için Erdoğan'ın Putin'le yapacağı konuşmayı bekliyor. Ne demişti. İstiklal Marşı yazarımız, milli şairimiz rahmetli Mehmet Akif Ersoy, "Batı (ABD-Avrupa) tek dışı kalmış canavar" Ukrayna'yı gördükçe, Mehmet Akif Ersoy'a tüm dualarımız.