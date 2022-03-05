28 Şubat altılısı

ABD Başkanı Biden'ın süper "Altılısı"nın Bilkent'te yaptığı toplantı ses getirmedi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile peşine takılan genel başkanlar Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal'ın morallerinin son derece bozuk olduğu kulislerde konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu ile diğer 5 lider, Bilkent toplantısına hazırlanmışlardı.

Kendileri Türkiye'nin bir anda ayağa kalkacağını sanıyorlardı!

Ama umduklarını bulamadılar.

Sadece kendi partilerine hava verdiler! Çünkü altılı ganyan, pardon altılı masa liderleri, yeni hiçbir şey sunamadılar.

Aksine; eski Türkiye'yi süsleyerek yeni model vaat ettiler. Türkiye'nin demokrasi mücadelesi ve darbeler geçmişi açısından sembolik karşılığı olan rezalet bir günde, 28 Şubat'a ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmaması bir garabet durumdu. Mutabakatlarına göre 28 ŞUBAT ALTILISI, Türkiye'yi tam olarak koalisyonlar dönemine geri döndürmek istiyorlar. Hiçbir görev ve yetkisi olmayan, ortaya irade koyamayacak bir Cumhurbaşkanı seçmeyi düşünüyorlar. Akıl alacak gibi değil. Kılıçdaroğlu, "5 lider evet derse Cumhurbaşkanı adayı olurum" diye konuştu! İnsanlarla alay ediyor adeta. Ancak İP Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ortak cumhurbaşkanı düşünmüyor. Ayrıca İyi Parti'de CHP ile HDP arasındaki yakınlaşmadan, "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" şeklindeki açıklamalardan, Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan arasındaki ilişkiden dolayı bir rahatsızlık var.

SONUÇ: 28 Şubat İttifakı'nı iyi anlamak için zarfa değil mazrufa bakmak gerekiyor. Yani zarfın içine. Bakmayın siz Biden Altılısı'nın verdiği fotoğraflara. İç dünyalarında fırtınalar kopuyor.

Şu net. Kemal Bey ve yavruları, senaryosu yazılmış bir tiyatro oynuyorlar.